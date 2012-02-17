PPC

Списки исключенных мест размещения в Google Рекламе
Сергей Бахарь
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Списки исключенных мест размещения — новинка Google Рекламы, о которой будет интересно узнать тем, кто хочет облегчить себе работу с контекстно-медийными сетями. Представим на минутку, что у нас есть 100 рекламных кампаний, созданных специально для контекстно-медийных сетей. Внезапно на каком-то этапе мы обнаружили, что показы осуществляются на таких площадках, которых даже врагу не пожелаешь. Не дожидаясь фатальных последствий, принято решение внести данные площадки в черный список, прекратив показы на веки вечные. Специалист «с железными нервами» начинает методично добавлять неугодные площадки в «исключенные сайты». Заходит в одну кампанию — копирует, вставляет, добавляет. Заходит во вторую кампанию — копирует, вставляет, добавляет. Заходит в третью... Теперь же благодаря этому нововведению вы можете создавать и группировать списки площадок, на которых вы не хотите осуществлять показы, и применять их к выбранным рекламным кампаниям. Исчезает необходимость вручную добавлять исключенные места размещения в каждую кампанию, тратя на это уйму времени. Чтобы создать новый список, перейдите по ссылке «Общая библиотека».

перейдите по ссылке «Общая библиотека»

И выберите раздел «Исключения мест размещения в кампании».

раздел «Исключения мест размещения в кампании»

Далее, нажав на кнопку «Новый список исключений мест размещения», вы можете создать новый список с площадками и применить его к необходимым кампаниям. Обратите внимание, на вкладке «Список предложений» вы можете найти минус-площадки, которые повторяются в некоторых кампаниях. Система сканирует аккаунт и создает список повторяющихся исключений, которые вы можете группировать при необходимости. В нашем случае создан список «Неугодные площадки», где находятся 4 площадки, которые по определенным параметрам не соответствуют цели нашей рекламной кампании. Выбираем этот список и добавляем к рекламным кампаниям этот список исключений.

добавляем к рекламным кампаниям этот список исключений

На скриншоте представлен список из трех рекламных кампаний, которые можно одним щелчком добавить к нашему списку. А если мы забыли какую-то нежелательную площадку, то мы можем легко внести ее в наш заветный список. Когда список создан, мы также можем его применить к рекламным кампаниям, находясь на вкладке «Сети» — перейдите на вкладку «Сети», прокрутите в самый низ и выберите «Исключенные сайты».

выберите «Исключенные сайты»

И на уровне кампаний, в выпадающем меню «Добавить исключения», выберите «Исключить список мест размещений».

Исключить список мест размещений

Если же вы хотите отредактировать список исключенных мест размещения, то вернитесь в раздел «Общая библиотека», где можно с легкостью и небывалым удобством произвести требуемые изменения. Контекстный отдел Netpeak может с уверенностью заявить, что данная новинка — это еще один шаг к эффективной работе с аккаунтом Google Рекламы! А вы владеете кунг-фу по управлению рекламными кампаниями?

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Сергей Бахарь

Эксперт в области контекстной рекламы.

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