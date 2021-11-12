Почему не стоит покупать в Черную пятницу

Сейчас в США традиция устраивать распродажи сразу после Дня Благодарения процветает. Многие американцы даже берут выходной на Черную пятницу, чтобы отправиться за покупками с семьей. Этот день ассоциируется с покупками, подарками, семьей и весельем. А что у нас? Начнем с того, откуда взялась Черная пятница.

Черная-пречерная. Немного истории

История Черной пятницы

Черной пятница начала называться неспроста. За всю историю ее существования с этим днем были связаны не самые хорошие события. Так, впервые это название применили, когда в пятницу, 24 сентября 1869 года, в Америке упала цена на золото. Это вызвало крах экономики, которая потом приходила в себя еще несколько лет. Со временем первоначальное значение выражения забылось и всплыло уже в 50-х годах XX столетия в полицейском лексиконе. Интересно, что так полицейские называли пробки на дорогах, которые возникали в первый день рождественских распродаж сразу после Дня Благодарения. Люди стремились в магазины за подарками к Новому году и создавали немыслимые заторы на дорогах и столпотворения в магазинах.

В те времена продавцы так не радовались этому дню. Большинство предпочитало не выходить в Черную пятницу на работу, поскольку нагрузка на персонал была бешеная, и выдерживали не все.

Не такие радостные реалии

Если в Америке действительно многие магазины и бренды соблюдают традиции и предоставляют беспрецедентные скидки (до 90%), то в Украине ситуация не такая однозначная. Из-за того, что Черная пятница пришла к нам совсем недавно, немногие покупатели и продавцы правильно играют в эту игру.

Фальшивые скидки

Конечно, предоставить товар с баснословной скидкой это почти отдать его даром. Немногие магазины к этому готовы. Но многие хотят привлечь новых покупателей. Так появляется коварный план — предоставить «липовые» скидки. Цена на товар искусственно повышается, например, на 60%, затем продавец делает скидку, например, 70%. В итоге на ценнике красивая цифра, а стоимость товара осталась практически прежней.

Перед Черной пятницей обязательно мониторьте цены на товар, который вас интересует. Вы должны точно знать, сколько он стоит реально. Это поможет вам рационально подойти к покупке и взвесить все «за» и «против».

Некачественный товар

Многие покупатели именно так и представляют себе товар, на который действует большая скидка. И, к сожалению, во многих случаях они правы. Часто продавец использует товар с браком, чтобы привлечь покупателей большой скидкой. Честные продавцы откровенно предупреждают, что товар бракованный. Ради справедливости, стоит отметить, что некоторые погрешности товара могут оказаться очень незначительными, а скидка на него — большой. Но попадаются и нечестные. Поэтому никогда не оплачивайте товар наперед. Если продавец требует предоплату — это уже повод насторожиться и отказаться от покупки.

Подаренные деньги

Распространенная практика заказывать товары со скидками на зарубежных сайтах через байеров. Скажем прямо, это самый рискованный вариант. Часто байеры просят оплатить товар наперед. Так они перестраховываются от того, что покупатель может не выкупить товар. Но в этом случае вся ответственность ложится на покупателя. Участились случаи, когда байеры просто собирают деньги и ничего не покупают.

Если вы хотите попробовать такой вид шоппинга, выбирайте проверенных продавцов. Но мы бы рекомендовали воздержаться от такого сотрудничества.

Вариантов мошенничества на Черную пятницу очень много и каждый год появляются новые. Поэтому осторожность и бдительность не помешает.

Как подготовиться к Черной пятнице

Но что и говорить, Черная пятница — это реальный шанс выгодно купить технику или одежду. На сотни фальшивых обязательно найдутся добросовестные магазины, которые сделают честные акции. Было бы глупо упускать такой шанс.

Гайд по покупкам на распродажах