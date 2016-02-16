Как перевести статью для блога — инструкция для технарей

Почему нельзя просто взять и перевести? Потому что вы сделаете это плохо. Даже если дословный перевод будет отличным. И противоречия здесь нет. Любой текст о давно и остро назревшей для вас теме выстрелит лучше, чем перевод самой популярной публикации самого крутого эксперта. Это все, что я хотел сказать по делу. Но два тезиса вряд ли убедят того, кто прочитал статью в Moz и «увидел» именно её на своем сайте.

Поэтому еще раз.

Переводить — плохо

Отношение к переводам как к переводному родом из ранних 90-х. Почуявшие рынок издатели нанимали за копейки студентов для создания многотомных серий «Смертельных мечтаний» и «Банд Чикаго». Читать их в трезвом виде невозможно. Но тренд прижился и через десяток лет успешно перекочевал в сеть. Давайте сразу вынесем за скобки новости, научный перевод и беллетристику. Речь только о ваших специализированных текстах и о том, почему этот контент в 99% случаев — говно.

1. Что делать? Понимание задачи

Специализированный контент не может жить сам по себе. Это не проза Стругацких. Так что именно привлекло вас или постановщика задачи в статье пока что неизвестного Маркуса Тобера?

Формулировка актуальной (для вас или постановщика) задачи и пошаговое описание решения. Статистика данных, непосредственно связанных с профессиональной сферой, и их грамотная аналитика. История взлета/падения продукта/бизнеса с описанием региона и инструментов. Полезная модификация производственных процессов с описанием алгоритма применения.

То есть, когда появляется задача «перевести статью», имеется в виду не сохранение её синтаксиса или структуры, а публикация конкретно кейса/алгоритма/мануала/аналитики на языке перевода. Это именно то, что вы или постановщик вашей задачи «увидели» на своем сайте.

2. Кто виноват?

Редактор дарит жизнь не тексту, но идее. Задача переводчика — родить идею автора заново, уже на другом языке и для другого читателя. Ok, работа редактора легче. Поэтому начнем с центрального (на мой взгляд) понятия в курсе редакторского мастерства. Эмпатия к автору. Процесс состоит из нескольких этапов, так что назовем его сложным. Первый этап:

поставить себя на место автора;

понять, от какой боли автора лечит именно этот текст;

выделить главное и понять, зачем автор написал текст именно так.

Второй этап:

забыть про существование автора;

начать правку.

Влюбитесь, разлюбите и работайте с текстом. Все просто.

Когда статью переводят дословно, рерайтер, копирайтер или (модный сегодня) коммерческий писатель примеряет на себя роль автора, владеющего языком перевода. То есть даже в лучшем случае он не идет дальше первого пункта списка. Коммерческий писатель указал те же ссылки, что в оригинале, поставил те же графики, даже шутки постарался перевести дословно. Эта статья содержит ценное описание метода, алгоритма или кейса. Но для языка перевода такой текст остается чужеродным. Потому что не включает в себя специфику и опыт этой, новой среды своего обитания. Не включает в себя личность переводчика. Кстати, из-за этого переводчику плевать на результат. Он не станет обновлять контент, когда часть методов устареет, не начнет яростно аргументировать свою позицию в комментариях. Всех, кого заинтересуют нюансы или прикладное применение описанного метода, он пошлет напрямую к автору.

Кому полезен такой контент?

Автору и его статье (если переводчик оказался порядочным и поставил ссылку на оригинал). Контент-маркетологам, которые прочтут перевод, возьмут идею и сделают адаптацию статьи первоисточника.

Адаптировать — хорошо

Для работы с фрилансерами внутри Netpeak (кстати, главной ЦА этого поста) я использую докс, в который по своей инициативе или советам коллег заношу ссылки на интересные для перевода посты. Эксперты выбирают статью на свой вкус и приступают к работе. Этот формат на 100% эффективнее, чем прямая постановка задачи специалисту. Редакторская работа с готовым текстом в первом случае сводится к бокалу вина и корректорской правке (меньше часа), во втором — к литературному редактированию (читай: переписывал каждую строку, в целом — больше пяти часов). Порой всё, что нужно, — немного свободы.

1. Вы в (дис)курсе?

Адаптация статьи — размещение текста в новом дискурсе. Дискурс в данном случае — все события, тексты и авторитеты, определяющие положение дел в отрасли в определенный момент. Ясно?

Простое объяснение от Юрия Лотмана, основателя тартуско-московской школы семиотики.

Читательский дискурс определенной эпохи создают не те, кто в это время пишет, а те, кого в это время читают.

Достоевский умер в 1881 году, а «Преступление и наказание» вошел в англоязычный читательский дискурс в 1885. «Гарольд, который скрывает боль» появился в дискурсе русскоязычных социальных сетей через три года после рождения мема. И так далее. Особенностями дискурса объясняется как то, что мы не смеемся над «тук-тук» шутками, так и то, что SEO и Local SEO — две очень разные услуги для западных клиентов.

Адаптация статьи экспертом-переводчиком предусматривает:

изложение мыслей автора на доступном языке;

упоминание обсуждаемых статей, комментариев, тезисов докладов, дополняющих тему;

внедрение в текст мини-кейсов из личного опыта или опыта коллег.

Еще один пункт. Англоязычные контент-маркетологи часто пишут полемические тексты с корректными доказательствами, что кто-то в топе не прав (кстати, отличный метод выведения малоизвестного блога или автора в люди). Когда такие статьи-контраргументы переводят дословно, без внедрения тезисов оппонента, тексты вырываются и из дискурса среды, и из дискурса полемики.

2. С русского на русский

Для того, чтобы посчитать степень различия между двумя запросами на разных этапах, мы использовали расстояние Левенштейна и коэффициент Жаккарда на би- и триграммах».

Изложить мысль на доступном языке — done. Специалисты, погруженные в мир терминов, редко из него выходят. Даже при создании прозы, которую мы вынесли за скобки.

Когда я работал в редакции университетской многотиражки, один доцент физики принес нам рассказ о походе в горы. Там, в частности, был поток сознания: «В фокальную плоскость монохроматора клиновидную призму с алюминиевым напылением ставить надо!».

Избегайте «фокальных плоскостей». Автор оригинальной статьи, как и вы, может быть доктором наук по теоретической физике. Но вы, в отличие от него, пишете не для Шелдонов, а для аудитории Пенни. Внедряйте:

котиков;

шутки и истории из личного опыта;

точные аналогии с популярными объектами масс-культуры.

Ваша цель — такой комментарий:

Отличный пример адаптации текстов — «Ланч-таймы» в блоге «Сибирикс». Суммируем. В худшем случае специализированный текст на иностранном языке должен стать для переводчика дорожной картой, в лучшем — источником вдохновения.