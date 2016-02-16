Маркетинг

Как перевести статью для блога — инструкция для технарей
Георгий Рябой
14668 40 8
1455629276
13

Почему нельзя просто взять и перевести? Потому что вы сделаете это плохо. Даже если дословный перевод будет отличным. И противоречия здесь нет. Любой текст о давно и остро назревшей для вас теме выстрелит лучше, чем перевод самой популярной публикации самого крутого эксперта. Это все, что я хотел сказать по делу. Но два тезиса вряд ли убедят того, кто прочитал статью в Moz и «увидел» именно её на своем сайте.

Поэтому еще раз.

Переводить — плохо

Отношение к переводам как к переводному родом из ранних 90-х. Почуявшие рынок издатели нанимали за копейки студентов для создания многотомных серий «Смертельных мечтаний» и «Банд Чикаго». Читать их в трезвом виде невозможно. Но тренд прижился и через десяток лет успешно перекочевал в сеть. Давайте сразу вынесем за скобки новости, научный перевод и беллетристику. Речь только о ваших специализированных текстах и о том, почему этот контент в 99% случаев — говно.

1. Что делать? Понимание задачи

Специализированный контент не может жить сам по себе. Это не проза Стругацких. Так что именно привлекло вас или постановщика задачи в статье пока что неизвестного Маркуса Тобера?

  1. Формулировка актуальной (для вас или постановщика) задачи и пошаговое описание решения.
  2. Статистика данных, непосредственно связанных с профессиональной сферой, и их грамотная аналитика.
  3. История взлета/падения продукта/бизнеса с описанием региона и инструментов.
  4. Полезная модификация производственных процессов с описанием алгоритма применения.

То есть, когда появляется задача «перевести статью», имеется в виду не сохранение её синтаксиса или структуры, а публикация конкретно кейса/алгоритма/мануала/аналитики на языке перевода. Это именно то, что вы или постановщик вашей задачи «увидели» на своем сайте.

2. Кто виноват?

Редактор дарит жизнь не тексту, но идее. Задача переводчика — родить идею автора заново, уже на другом языке и для другого читателя. Ok, работа редактора легче. Поэтому начнем с центрального (на мой взгляд) понятия в курсе редакторского мастерства. Эмпатия к автору. Процесс состоит из нескольких этапов, так что назовем его сложным. Первый этап:

  • поставить себя на место автора;
  • понять, от какой боли автора лечит именно этот текст;
  • выделить главное и понять, зачем автор написал текст именно так.

Второй этап:

  • забыть про существование автора;
  • начать правку.
Влюбитесь, разлюбите и работайте с текстом. Все просто.

Влюбитесь, разлюбите и работайте с текстом. Все просто

Когда статью переводят дословно, рерайтер, копирайтер или (модный сегодня) коммерческий писатель примеряет на себя роль автора, владеющего языком перевода. То есть даже в лучшем случае он не идет дальше первого пункта списка. Коммерческий писатель указал те же ссылки, что в оригинале, поставил те же графики, даже шутки постарался перевести дословно. Эта статья содержит ценное описание метода, алгоритма или кейса. Но для языка перевода такой текст остается чужеродным. Потому что не включает в себя специфику и опыт этой, новой среды своего обитания. Не включает в себя личность переводчика. Кстати, из-за этого переводчику плевать на результат. Он не станет обновлять контент, когда часть методов устареет, не начнет яростно аргументировать свою позицию в комментариях. Всех, кого заинтересуют нюансы или прикладное применение описанного метода, он пошлет напрямую к автору.

Кому полезен такой контент?

  1. Автору и его статье (если переводчик оказался порядочным и поставил ссылку на оригинал).
  2. Контент-маркетологам, которые прочтут перевод, возьмут идею и сделают адаптацию статьи первоисточника.

Адаптировать — хорошо

Для работы с фрилансерами внутри Netpeak (кстати, главной ЦА этого поста) я использую докс, в который по своей инициативе или советам коллег заношу ссылки на интересные для перевода посты. Эксперты выбирают статью на свой вкус и приступают к работе. Этот формат на 100% эффективнее, чем прямая постановка задачи специалисту. Редакторская работа с готовым текстом в первом случае сводится к бокалу вина и корректорской правке (меньше часа), во втором — к литературному редактированию (читай: переписывал каждую строку, в целом — больше пяти часов). Порой всё, что нужно, — немного свободы.

1. Вы в (дис)курсе?

Адаптация статьи — размещение текста в новом дискурсе. Дискурс в данном случае — все события, тексты и авторитеты, определяющие положение дел в отрасли в определенный момент. Ясно?

Просто о дискурсе

Простое объяснение от Юрия Лотмана, основателя тартуско-московской школы семиотики.

Читательский дискурс определенной эпохи создают не те, кто в это время пишет, а те, кого в это время читают.

Достоевский умер в 1881 году, а «Преступление и наказание» вошел в англоязычный читательский дискурс в 1885. «Гарольд, который скрывает боль» появился в дискурсе русскоязычных социальных сетей через три года после рождения мема. И так далее. Особенностями дискурса объясняется как то, что мы не смеемся над «тук-тук» шутками, так и то, что SEO и Local SEO — две очень разные услуги для западных клиентов.

Адаптация статьи экспертом-переводчиком предусматривает:

  • изложение мыслей автора на доступном языке;
  • упоминание обсуждаемых статей, комментариев, тезисов докладов, дополняющих тему;
  • внедрение в текст мини-кейсов из личного опыта или опыта коллег.

Еще один пункт. Англоязычные контент-маркетологи часто пишут полемические тексты с корректными доказательствами, что кто-то в топе не прав (кстати, отличный метод выведения малоизвестного блога или автора в люди). Когда такие статьи-контраргументы переводят дословно, без внедрения тезисов оппонента, тексты вырываются и из дискурса среды, и из дискурса полемики.

Когда статьи-контраргументы переводят дословно, без внедрения тезисов из первой публикации, они вырываются одновременно и из дискурса среды, и из дискурса полемики

2. С русского на русский

Для того, чтобы посчитать степень различия между двумя запросами на разных этапах, мы использовали расстояние Левенштейна и коэффициент Жаккарда на би- и триграммах».

Изложить мысль на доступном языке — done. Специалисты, погруженные в мир терминов, редко из него выходят. Даже при создании прозы, которую мы вынесли за скобки.

Когда я работал в редакции университетской многотиражки, один доцент физики принес нам рассказ о походе в горы. Там, в частности, был поток сознания: «В фокальную плоскость монохроматора клиновидную призму с алюминиевым напылением ставить надо!».

Избегайте «фокальных плоскостей». Автор оригинальной статьи, как и вы, может быть доктором наук по теоретической физике. Но вы, в отличие от него, пишете не для Шелдонов, а для аудитории Пенни. Внедряйте:

  • котиков;
  • шутки и истории из личного опыта;
  • точные аналогии с популярными объектами масс-культуры.

Ваша цель — такой комментарий:

Ваша цель — такой комментарий

Отличный пример адаптации текстов — «Ланч-таймы» в блоге «Сибирикс». Суммируем. В худшем случае специализированный текст на иностранном языке должен стать для переводчика дорожной картой, в лучшем — источником вдохновения.

Читайте статью по теме: «Трудности перевода — как найти общий язык с зарубежными SEO-специалистами».

40
17
2
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
контент-маркетинг советы по работе с контентом контент-стратегия трудности перевода идеи для маркетинга
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

Другие статьи автора

Комментарии (8)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok