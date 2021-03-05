Песочница

Прием антисептика внутрь, парень-микрофончик и открыть рот за $9: реклама в соцсетях в феврале 2021

Женя Лебедева
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Февраль кормил унынием и серостью — радовала только яркая реклама в социальных сетях. Сначала сохранила парочку скриншотов — показались забавными, а потом снова насобиралась полноценная коллекция. Есть, как и в прошлый раз, странное, крутое и забавное. 

Крупный бренд решил «котиков и зайчиков» заменить на «микрофончиков и звоночков». Если честно, слышала только про то, как звоночком называют маленькую собачку на привязи во дворе, гавкающую при появлении незнакомцев. Не могу теперь отделаться от навязчивой ассоциации. 

клички

Почему-то сразу не назвали макакой «любого менеджера» в этом рекламе. Ну или это пункт «После» для участника. Есть вопросы, нет ответов. 

макака

Вообще с представлением своей аудитории у бизнеса работает фантазия. Чайник вместо головы как намёк на несостоятельность — это же гениально и так ново.

чайник

Призыв открыть рот за $9 вместо $45. Тут всё: и скидка в пять раз, и призыв к действию сразу чувствуется. 

открыть рот

Или вот еще был бесприбыльный вариант: местный коворкинг предложил работать бесплатно. Фрилансеры в комментариях стали потешаться, что без зарплаты совсем грустно. Такая вот ненарочная двойная трактовка. 

бесплатно

Мгновение полной стабильности — реклама AliExpress. Не сразу понятно, что это, но очень забавно и увлекательно. Наверное берут, раз так активно рекламируют — в Instagram и Facebook. 

ситечко

К вопросу о напитках. Производитель спирта придумал УТП с укреплением иммунитета своим продуктом. Информация спорная, но модерацию Instagram прошла. А скинули всё на бабушек, как обычно.

спирт полезно

Продавец кофе зашел со слабой стороны аудитории — через E-шки и здоровый образ жизни, отругал «химию» и непрозрачно намекнул на конкретных производителей. Приёмы ТВ-рекламы начала 2000-х работают до сих пор, когда по упаковке угадывается производитель.

кофе

А вот кстати редко для рекламы берут «обычные лица», чаще стремятся к экзотике — макака, например. А Comfy привлек нормальным лицом обычного человека. Не покидает мысль — кто он? Сотрудник Comfy? Случайный прохожий? Зачем ему мультиварка? И мультиварка ли это вообще?

И всё больше классных лиц старшего возраста в рекламе — яркие, жизнерадостные, стильные. Почему-то такая реклама вызывает во мне сплошь положительные чувства. Наверное, потому что это так похоже на мечту о «европейских пенсионерах», которые радуются жизни после 60, путешествуют и пробуют веганские бургеры.

И нежность оставила на финал. Какой, всё же, замечательный минимализм, правда? И как будто вдогонку реклама платья. Великолепный тандем.

И украинский бренд, на который я подписалась. Первая мотивация была не в покупке — цвет и модель напомнили любимый мной сериал «Рассказ служанки». Что называется, лояльность откуда не ждали. 

Такой была реклама в моих лентах соцсетей в феврале 2021-го года. Все наблюдения — субъективные, потому на единственно верное мнение не претендую. Вам какая понравилась больше других? А что купили бы?

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реклама таргетированная реклама в социальных сетях
Женя Лебедева

Пишу бизнесу с 2010.
Вплотную с интернет-маркетингом с 2015.
С 2020 года — автор и редактор в команде Netpeak Journal.

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