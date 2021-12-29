Пять вопросов для проверки софт-скиллз в IT

Сооснователь агентства Netpeak Андрей Чумаченко составил топ-5 постов 2021 года — материалов из своего телеграм-канала Sad But True, которые чаще всего цитировали на внешних площадках. Мы также публиковали некоторые из них в нашем журнале. Из топа выбрали один, по нашему мнению, самый вечнозелёный пост о софт-скиллз. Читайте и подписывайтесь на канал Андрея.

В группе компаний Netpeak регулярно открыто около 40-50 вакансий, ведь основной проблемой и ресурсом роста интеллектуальных компаний всегда являются люди.

Этапы собеседования

Наш процесс подбора людей очень скрупулезный (о чем говорит и средняя конверсия в 3% из заявок в офферы) и обычно состоит из трех собеседований:

1. На первом с кандидатом общается рекрутер: его задача понять, подходим ли мы с претендентом друг другу, оценить его адекватность и корректность выбора вакансии.

2. В случае успеха на первом собесе, второе проходит уже с прямым руководителем команды, в которую ищут человека. Здесь основной упор идет на хард-скиллы и определяется уровень сотрудника и его соответствие зарплатным ожиданиям.

3. Я подключаюсь только на третьем собеседовании и моя задача – определить софт-скиллы и потенциал человека.

Мы вкладываем очень большие деньги (в том числе и в человеко-часах) в развитие новичков и как-то считали, что «окупаться» сотрудник начинает только после первого года работы — а значит имеет смысл брать людей, готовых к долгосрочному сотрудничеству.

Софт-скиллз и проверочные вопросы

Есть много разных определений и переводов «soft skills», но я для себя уже давно сформулировал, что софт-скиллы: набор навыков, которые должны быть у каждого сотрудника, независимо от того, на какую должность он претендует или чем занимается в компании.

Для примера: LinkedIn ежегодно агрегирует статистику по своей базе (660 миллионов специалистов и более 20 миллионов рабочих мест), чтобы выбирать самые востребованные софт-скиллы.

Вот топ-5 на прошедший 2020 год (и не думаю, что они прям сильно изменились в 21-м):

1. Креативность: умение нестандартно мыслить, искать необычные пути решения проблем, отойти от классических правил.

Проверочный вопрос для собеседования: «Что бы ты изменил в еженедельных встречах команды для того, чтобы повысить креативность коллег»?

2. Умение убеждать: отстаивать свою точку зрения, добиваться целей, защищать собственные интересы и увлекать за собой коллег.

Как ты поменяешь подход «мы всегда так делаем», если чувствуешь, что новый подход лучше?

3. Командная работа: умение договариваться и находить индивидуальный подход к каждому человеку (особенно ценно на фоне локдаунов и удаленной работы).

Вся команда определилась с единым подходом к решению задачи, но ты с ними не согласен — как отреагируешь?

4. Гибкость: умение позитивно принимать и адаптироваться к быстрой смене условий работы и реалий рынка и не впадать в стресс при каждом изменении.

Расскажи про самое трудное изменение в твоей карьере?

5. Эмоциональный интеллект: умение не только оценивать, но и верно интерпретировать и реагировать на эмоции коллег/клиентов.

Твой (обычно жизнерадостный) коллега сухо и односложно отвечает на вопросы на встрече. Какие три вопроса ты задашь ему, чтобы выяснить «что случилось»?

И напоследок: уже несколько лет каждое собеседование я заканчиваю одним и тем же вопросом: прошу человека задать мне пять любых вопросов о чем угодно.

Часто его вопросы позволяют финально сформировать картину его личности и составить верные выводы о том, сработаемся мы или нет.

Так что, если ты планируешь работать в моей команде, то теперь у тебя есть преимущество: можешь заранее подготовить ответы на пять вопросов.

Оригинал публикации — в посте «Самые важные софт-скиллы». Просмотрите также топ-5 постов 2021 года. Ну и подпишитесь на Sad But True.