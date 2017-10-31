Раскрыт секрет гарантированного роста трафика из поиска, или Серебряная пуля SEO

По отзывам, эту статью чаще всего искали в блоге. Но до этого дня она была только на Roem.

Netpeak потратил на это исследование 145 часов и 13 минут. Ну а от вас потребуется всего лишь 20 минут, чтобы узнать о главном секрете в SEO — как заставить поисковый трафик расти!

Об исследовании

Мы систематизировали данные по росту поискового трафика по 600 проектам, которые продвигали в Netpeak в течение двух лет.

Для сохранения максимальной чистоты эксперимента отсеяны все проекты со слишком малой начальной посещаемостью — динамика роста по таким проектам слишком стремительна и может существенно повлиять на результат исследования. Также исключили проекты с пробелами в аналитике.

В качестве начальной точки исследования мы выбрали посещаемость на момент окончания так называемого «первого этапа продвижения» : первый этап пройден тогда, когда проведен SEO-аудит сайта специалистами и внедрены технические задания.

Данные по изменению трафика измерялись ежемесячно для каждого отдельного проекта. Относительная посещаемость определялась соотношением текущего значения трафика к начальному (на момент начала второго этапа работ).

Далее проекты группировались в соответствии с качеством внедрений технических заданий — качество определялось мнением команды специалистов, работающих или работавших над данным проектом. Для каждой группы считались ежемесячные усредненные значения относительной посещаемости.

Градация качества внедрений:

Внедряется 100% технических заданий без задержек. Внедряется не менее 80% технических заданий либо с небольшими задержками. Внедряется около 50% технических заданий либо со значительными задержками. Внедряется менее 30% технических заданий, либо не внедряется вообще ничего.

Результат исследования

Представляем, как сейчас удивятся читатели статьи. Ведь оказалось, что для того, чтобы рост поискового трафика был максимальным, нужно... работать над сайтом! Не покупать ссылки, не накручивать поведенческие факторы, не искать дырки в поисковиках, а заниматься внутренней оптимизацией.

Таким образом, главная тема в SEO, главный секрет Полишинеля, единственная серебряная пуля — внедрять технические задачи SEO-оптимизаторов.

Интересно, что и обратное справедливо: если ничего не внедрять, роста поискового трафика практически не будет.

Собственно, вы можете все увидеть на графике:

Неожиданно, не так ли?

В принципе на этом можно и закончить статью, ведь понятно, что если клиентский программист не внедряет технический аудит, то трафик не растет, а если внедряет, то растет хорошо. Но, как в хорошей американской бизнес-книге, где разжевывается главная мысль пару десятков раз с каждой стороны, — мы все-таки продолжим.

Так в чем, собственно, проблема?

Рынок SEO — уникален. Здесь нет правил — каждый видит услугу такой, какой хочет, каждый советует клиенту то, что считает правильным. И мы здесь — не исключение. Однако мы хотим донести до клиентов один, как мне кажется, разделяемый всеми специалистами рынка простой месседж: «заказывая SEO, будьте готовы внедрять технические задания специалистов». Этот месседж мы доносим давно — до того, как это вошло в мейнстрим, и до того, как фильтры от поисковых систем стали такими частыми и быстрыми.

Понимают ли это клиенты? Результаты опроса:

Как видите, 28% программистов оказываются слишком заняты для того, чтобы принимать участие в продвижении сайта. Однако 34% находят время и работают в нужном направлении. Надеемся, данное исследование стимулирует 100% программистов работать на результат:

В общем, уважаемые заказчики SEO, если вы хотите видеть качественный результат и развивать бизнес в сети — активно взаимодействуете с SEO-специалистом. Пока вы стоите в стороне, вы стимулируете его «темную сторону». Ссылки, поведенческие факторы, SEO-тексты для роботов, поиск прочих дыр — все это тоже можно использовать. На пару апдейтов. Успех проекта зависит от инициативы как SEO-специалистов, так и заказчика.

Исследование в деталях

Посмотрим на каждый сегмент исследования в отдельности.

Внедряется менее 30% ТЗ либо не внедряется вообще ничего

Аналитика проектов с максимальным игнорированием технических заданий:

прирост трафика через 12 месяцев после начала второго этапа составляет всего 37%;

через 24 месяца работ удается достигнуть прироста величиной в 82%.

Очевидно, что программисты, работающие с этими проектами, не делают вообще ничего.

Внедряется около 50% ТЗ либо со значительными задержками

Теперь график, иллюстрирующий динамику роста трафика по проектам, где дела с внедрениями обстоят немного лучше:

Интересные данные:

прирост на 12–й месяц работы по продвижению составил 64%;

прирост на 22–й месяц работы составил 162%.

Вероятно, программисты, попавшие в этот сегмент, очень заняты.

Внедряется не менее 80% ТЗ либо с небольшими задержками

Почти идеальный график роста посещаемости был получен для выборки проектов, где большая часть технических заданий внедряется, но некоторые из них выполняются не в полной мере или не слишком оперативно:

Усредненные данные по приросту посещаемости:

75% прироста, спустя 6 месяцев после окончания первого этапа работ;

130% прироста, спустя 12 месяцев после окончания первого этапа работ;

320% прироста, спустя 24 месяца после окончания первого этапа работ.

Возможно, в данную выборку попали проекты, владельцы которых любят спорить.

Внедряется 100% ТЗ без задержек

Ниже — выборка проектов, внедрения по которым выполняются максимально быстро и качественно:

146% прироста трафика спустя 6 месяцев (совпадение? не думаю!) ;

; 270% прироста трафика спустя 12 месяцев;

581% прироста трафика спустя 24 месяца.

Да здравствуют 34% программистов, справляющихся с внедрением ТЗ!

Общая динамика изменения посещаемости

Усредненная динамика по всем начальным проектам выборки изменения посещаемости:

Без градации по качеству внедрений в среднем проект получает:

прирост 118% спустя 12 месяцев работы;

прирост 207% спустя 24 месяца работы.

Для более глубокого анализа «средних цифр по больнице» без учета градации по качеству внедрений мы разделили проекты на две выборки с различными значениями начальной посещаемости в единицу времени.

Значение относительной посещаемости «100%» соответствует значению трафика на момент окончания первого этапа работ.

SEO — не волшебство. Нет смысла говорить о «смерти» или «неэффективности» SEO. Давно пора закрыть и особо любимую биомассой тему — «сеошники-вредители». Задача SEO-специалистов — развивать сайты, сделать их более «понятными» для поисковой системы с точки зрения структуры, контента, технической составляющей. Но все это невозможно, если заказчик не предоставит ресурс в виде программиста и собственной воли для обсуждения и утверждения тех или иных доработок.

Читайте также, как грамотно составить техзадание и донести суть исполнителю .

А что если мои SEO-специалисты обходятся без технических внедрений?

Обычно, если заказчику не надо ничего внедрять и нет никаких задач по развитию сайта, SEO-специалист гордо рассказывает, как много денег он тратит на ссылки. Справедливости ради, следует отметить, что действительно иногда треть бюджета, а иногда и еще больше, тратится на ссылки. И действительно — ссылки работают.

Вроде все ровно — трафик идет, конверсии потихоньку растут. До первого неминорного апдейта поисковиков. Иногда может повезти — сайт «протягивает» несколько апдейтов. Но рано или поздно он гарантированно «залетит». Тогда на сайт накладывается фильтр, который преподносится заказчику со стороны SEO-специалиста как форс-мажор: «Никто не виноват, один чёрт знает, что там не понравилось роботу Яндекс или Google, сейчас я напишу им...».

А кто поможет победить санкции? Только специалисты. Поэтому запуганный клиент ждет еще полгода, пока SEO-специалист снимет покупные ссылки, а очередной апдейт выведет сайт из-под фильтра. В дальнейшем история повторяется и может тянуться годами, пока к бизнесу не придет осознание того, что существует другой путь — пусть намного более трудоемкий, но в разы более выгодный на длинной дистанции.

Почему вообще так происходит?

Кроме «привычки» у SEOшников-староверов (общеупотребимое в сфере специалистов понятие, не имеет отношения к конфессии) покупать ссылки, существует еще одна причина — специалисту гораздо проще покупать ссылки.

Зачем напрягаться и кроить новую структуру сайта, подбирать семантику или десятки тысяч запросов, убеждать клиента в необходимости серьезных изменений на сайте, пушить его разработчика, когда можно просто запустить проект в какой-нибудь системе автоматического продвижения и ничего не делать?

Нет, правда, что бы вы выбрали на месте SEO-специалиста: зарабатывать деньги, не тратя время и напрягая нейроны, или постоянно заставлять себя думать и работать? Именно нежелание работать (усердно и много) по правилам рынка SEO до сих пор сохраняет культуру SEO-староверов. А, как говорил Денис Черкесов: «Предложение на нашем рынке говядины уже давно формирует спрос, а не наоборот», поэтому и клиентов достаточно, которые спонсируют это [SEO прошлого].

Выводы

Прежде чем заказывать SEO, задайте себе следующие вопросы:

готов ли я ждать первых результатов в течение как минимум 6 месяцев?

готов ли я вникать в процесс оптимизации моего сайта?

готов ли я доверять специалистам и выполнять их рекомендации касательно изменений моего сайта?

готов ли я выделить дополнительные ресурсы на своевременную и качественную реализацию технических аспектов SEO–продвижения?

Если хотя бы на один из вопросов ответ отрицательный, откажитесь от поисковой оптимизации. Однако, решившись на длительное и сложное SEO-путешествие, будьте уверены — ваша смелость будет вознаграждена. Тем более, что SEO-продвижение — второй, после email-маркетинга, канал по уровню ROI.

Не тратить ни минуты и уже сейчас заказать комплексное поисковое продвижение в Netpeak:

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1531306540094","ls":"40","loff":"","li_type":"in","li_name":"domains","li_ph":"Адрес сайта","li_rule":"url","li_req":"y","li_nm":"domains"},"4":{"lid":"1573230077755","ls":"50","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"5":{"lid":"1575903646714","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"6":{"lid":"1575903664523","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"7":{"lid":"1584374224865","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"},"8":{"lid":"1609939359940","ls":"90","loff":"","li_type":"hd","li_name":"post_id","li_nm":"post_id"}} Хочу PR-статью в Netpeak Journal

P.S. Для SEO-агентств

Цель этой статьи — донести простой месседж: «SEO требует внедрения технических доработок сайта». Мы уверены, что всему рынку от осознания заказчиками этой простой мысли будет лучше. Поэтому хотим обратиться к агентствам.

Отпишитесь в комментариях, кто готов слаженно и сообща доносить до рынка, что клиентам нужно работать с сайтами? Ресурсов Netpeak, как и любого другого агентства на этом фрагментированном рынке, не хватит, чтобы донести этот месседж до каждого потенциального заказчика.

Давайте вместе очистим авгиевы конюшни ссылок, накрутки поведенческих, позиций и прочей ерунды.

Давайте сделаем все, чтобы рынок SEO избавился от обрядов сеошников-староверов и окончательно переехал из палаток шаманов в бизнес-центры.

Давайте до конца добьем старое ссылочное [SEO прошлого].