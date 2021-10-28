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Ренейминг во имя метавселенной. Новое название корпорации Facebook — Meta
Нуард Погосян
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На прошлой неделе The Verge сообщила, что Facebook планирует ренейминг. Конечно, это касается не самой социальной сети, а корпорации, куда входят также Instagram, WhatsApp, Oculus VR и другие компании. Марк Цукерберг решил создать метавселенную и не хочет, чтобы она ассоциировалась лишь с одной платформой. Рассказать об этом, как утверждали источники американского веб-сайта, он планировал на конференции Connect. Она как раз стартует. Озвучит ли Цукерберг новое название и что еще расскажет, читайте в нашем стриме.

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Нуард Погосян

12 лет в журналистике. Работала шеф-редактором телеканала, редактором прямых эфиров и многих проектов. В том числе детской познавательной программы. Поэтому мой главный навык — рассказывать доступно и увлекательно о чем угодно.

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