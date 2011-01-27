SEMRUSH. Шпионаж за конкурентами при раскрутке сайтов

Всем привет.

Сегодняшний пост посвящен ресурсу www.semrush.com. Услуги, предоставляемые ресурсом, будут огромным подспорьем для любого бизнеса, ведущего свою деятельность в интернете.

На определение ключевых запросов с помощью Google Keyword Tool, подходящих продвигаемому бизнесу, может уйти очень много времени и сил. Причем большая часть их будет потрачена на механический сбор/подбор фраз, фильтрацию ненужных запросов и определение тех, которые принесут наибольшую выгоду владельцу бизнеса. Т. е. говоря проще, этот процесс похож на собственноручное изготовление строительных материалов перед тем, как приступить к возведению здания, но это далеко не самый оптимальный способ построить дом.

Хвала нейронам, в XXI веке человечество прекрасно знает, что такое разделение труда. Никто не занимается собственноручным изготовлением стройматериалов, проверкой их на дефекты, подгонку друг к другу и т.д. Каждый из нас отправляется в магазин и покупает все то, что ему нужно для строительства. Точно так же SEMRUSH взял на себя работу по сбору огромной базы данных, содержащей в себе те самые «кирпичи», которые будут нужны человеку, занимающемуся продвижением бизнеса в сети.

Итак, SEMRUSH хранит информацию по огромному количеству поисковых запросов и различных доменов.

Эта информация включает в себя:

ключевые запросы, по которым домен можно найти в органической выдаче Google;

позиции по каждому такому запросу на моменты последнего и предпоследнего обновлений базы (можно увидеть изменение за этот промежуток времени);

поисковые запросы, по которым этот сайт дает контекстную рекламу и даже сами тексты объявлений;

ориентировочный трафик исследуемого сайта (то есть количество посетителей у данного домена за определенный промежуток времени).

Сервис в первую очередь ориентирован на англоязычный сегмент сети, т.к. суммы денег, которые можно заработать на Западе, в разы превышают аналогичные цифры в Рунете.

Еще один удобный инструмент SEMRUSH — подбор схожих ключевых запросов. Если у вас есть одна или несколько фраз, по которым планируется продвижение сайта, вы можете получить список схожих запросов, которые есть смысл продвигать вместе с заданными. Схожие фразы семантически связаны с теми, которые вы задаете в поиск, они могут быть успешно использованы для продвижения вашего бизнеса.

Таким образом, у нас есть два пути: подбор ключевых запросов и схожих с ними, а так же проверка доменов конкурентов и определение запросов, по которым раскручиваются их сайты. Но, конечно, будет лучше, если комбинировать оба этих способа.

Предлагаю отойти от теории и рассмотреть возможности сервиса на примере одного из моих любимых сайтов – www.seomoz.org.

Как видите, в поисковой выдаче — 4835 ключевых запросов, о которых знает SEMRUSH.

Возле каждого запроса видны позиции сайта www.seomoz.org, количество запросов в месяц, ориентировочная цена за клик по ссылке контекстного объявления по данной фразе, URL в выдаче, ориентировочный % трафика, который приносит этот запрос, тренды по запросу и т.д. Все это можно увидеть на сайте и прочесть описание к каждой колонке (при наведении курсора на заголовок всплывает подсказка с описанием).

Слева от таблицы видим как менялось количество поисковых запросов по месяцам:

На странице основного отчета в боковом меню видим ссылку на страницу, которая нам покажет ориентировочный трафик исследуемого нами сайта и поможет сравнить его с сайтами-конкурентами:

Как вы уже заметили, SEOmoz не дает контекстную рекламу. Поэтому пункты «Ключевые слова в Google Ads», «Конкуренты в Google Ads», «Тексты объявлений Google Ads» и «Потенциальные продавцы рекламы» пусты. Но при выборе любого другого сайта коммерческой направленности (к примеру Amazon.com), мы можем точно таким же образом просмотреть ключевые фразы из Google Ads выдачи:

увидеть конкурентов в Google Ads:

прочесть тексты уникальных Google Ads объявлений:

оценить Google Ads трафик (и сравнить с конкурентами):

и сделать еще очень и очень много полезного по анализу интересующего нас сайта.

Я думаю, что уже каждый оценил возможности сервиса SEMRUSH и его полезность для своих личных целей. На мой взгляд, SEMRUSH ускоряет запуск проекта и позволяет избежать определенных ошибок (использование ключевых запросов, которые не принесут должного эффекта и др.). Поэтому для любого интернет-маркетолога информационные базы SEMRUSH — неиссякаемый источник проработанной и структурированной информации. И эту информацию можно смело использовать в своих целях.

За сим завершаю свой краткий обзор сервиса semrush.com (подробное описание от самих создателей сервиса можно прочесть тут — инструкции по использованию SEMRUSH) и оставляю вас анализировать свои и чужие сайты, экспериментировать, расширять список ключевых запросов дополнительными ключами и т.д. Потому что в таком процессе продвижения сайтов невозможно достичь совершенства. Ибо очень много других умов работает над той же задачей, только в своих интересах. Это вечное противостояние оптимизаторов никогда не прекратится, но SEMRUSH может стать одним из ключевых инструментов для того, чтобы вывести бизнес клиента (или свой бизнес) вперед и получить преимущество перед менее расторопными конкурентами.