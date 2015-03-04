SEO в стиле mobile-friendly: FAQ по новому фактору ранжирования

С 21 апреля Google официально учитывает совместимость с мобильными девайсами в качестве одного из факторов ранжирования сайта в мобильном поиске. Что это значит для владельцев сайтов и вебмастеров? Мы подготовили небольшой FAQ по теме для рубрики «SEO-среда».

О каких устройствах речь?

В одних сообщениях Google относит планшеты к мобильным устройствам, в других — нет. В объявлении о расширении значения фактора совместимости с мобильными не указано, затронет ли он поиск на планшетах. Скорее всего, речь только о смартфонах. Даже проверка удобства просмотра сайта на мобильных устройствах от Google «заточена» под смартфоны.

Фактор совместимости с мобильными повлияет на мой сайт?

Скорее всего, да. Доля мобильного поиска в Рунете растет. В декабре 2014 года доля мобильного поиска в русскоязычном сегменте составляла 36,9% (рост на 7,6% за полгода). Кстати, по данным Liveinternet за февраль, уже 47,6% русскоязычных пользователей выходят в сеть с мобильных устройств.

Проверить трафик с мобильных устройств на своем сайте можно с помощью Инструментов для вебмастеров (трафик — поисковые запросы — фильтр «поиск: мобильный»).

В чем особенности мобильного поиска?

«Локализация» прежде всего. Важно все, что связано с географической привязкой. Стоит учесть, что на смартфоне пользователь без скроллинга увидит только первые 2—3 позиции выдачи. Опять-таки из-за размера окна смартфона важно количество символов в title, описании сайта. Вся структура контента должна быть рассчитана для удобства чтения на устройствах с диагональю 4,7—5,5 дюймов. Важна оптимизация под голосовые запросы. Последние обычно длиннее, чем письменные, и сформулированы в виде стандартных вопросов. У тех, кто заходит в мобильный поиск, крайне мало времени на онлайн-сёрфинг. Поэтому очень важно настроить качественный поиск по сайту и обеспечить высокую скорость загрузки страниц.

Сайт не оптимизирован под мобильные устройства. Есть поводы для паники?

Слово — SEO-эксперту Даниелю Баркеру. Если небольшие сайты сейчас кинутся устанавливать плагины адаптации к мобильным, они рискуют оказаться в большем проигрыше, чем те, кто вообще ничего не делает. Шесть недель — довольно короткий срок, чтобы все изменить. Что действительно стоит сделать — так это присмотреться к различным реализациям mobile-first стратегий и начать планирование изменений.

Mobile-first (сначала мобильные) — подход к созданию веб-сайта, в рамках которого вначале создается дизайн и контент, оптимизированные для простых мобильных устройств. Затем все расширяется для девайсов с небольшими экранами и поддержкой Media query. В конце концов, шаблон и контент улучшаются для десктопов. Отличная книга по теме — «Сначала мобильные!» Люка Вроблевски.

Никто не расскажет о реальном весе нового фактора ранжирования до 21 апреля.

В своем объявлении Google сообщил, что увеличивает (expanding) значение совместимости с мобильными в качестве фактора ранжирования. То есть это не какой-то новый критерий.

(expanding) значение совместимости с мобильными в качестве фактора ранжирования. То есть это не какой-то новый критерий. Главная страница (она же морда) сайта пользуется гораздо большей популярностью у пользователей мобильного поиска. После 21 апреля вряд ли просядут позиции главных страниц, даже не оптимизированных под мобильные устройства. Их также хорошо будут находить по брендовым запросам.

Эффект от фактора оптимизации под мобильные устройства скорее повлияет на новых посетителей сайта, чем на тех, кто хоть однажды посещал ресурс. Пример — система поисковых подсказок в Android. Что можно сказать наверняка:

Как подготовиться к внедрению фактора оптимизации под мобильные?

Отвечает SEO-эксперт Netpeak Алексей Данилин. Прежде всего, нужно выбрать, как ресурс будет адаптирован под мобильные устройства. Есть несколько вариантов с одним или разными кодами страницы.

Адаптивный дизайн. Позволяет подстраивать существующий контент и оформление под размер экрана, например, скрывая ненужные блоки или меняя их размеры. HTML-код остается тот же, а это значит, что не меняется объем передаваемых данных для разных устройств. Это нужно учитывать при разработке.

Динамические ответы сервера. Dynamic Serving позволяет предоставлять пользователю разный HTML и CSS в зависимости от User Agent (параметр, который определяет, для какого устройства загружается страница) для одного и того же URL. Это разрешает менять объемы передаваемых данных, но здесь есть нюанс: нужно поддерживать актуальный список User Agent.

Мобильная версия (поддомен m.). Отдельная мобильная версия сайта полностью реализуется на другом URL и может быть в значительной мере оптимизирована под мобильные устройства и навигацию на них. В этом случае важно правильно настроить обработку отдельных URL. Если этого не сделать, то у каждой страницы основной версии сайта будет существовать дубль на мобильной версии сайта.

После того, как выбор сделан, стоит вспомнить все рекомендации поисковых систем для данного случая и реализовать их на сайте. Например, у Google есть отличное руководство на этот счет. Дополнительно данные об ошибках показываются в Панели веб-мастеров.

Полезно посмотреть и на то, какую стратегию относительно мобильных устройств выбрали конкуренты. Найти конкурентов по ключевым запросам поможет функция «Конкуренты в поисковой выдаче» от Serpstat (ex. Prodvigator), а mobile-friendly тест Google — выяснит уровень их оптимизации под мобильные устройства. Если у вас на это нет времени, можно проверить совместимость с мобильными с помощью Инструментов веб-мастеров в Chrome. Для этого используйте комбинацию Ctrl+Shift+i и в открывшемся окне нажмите на маленький значок смартфона.

Все эти инструменты помогут корректно настроить мобильную версию сайта без каких-либо потерь поискового трафика. Не стоит забывать и про мобильные приложения. В некоторых случаях гораздо выгоднее иметь свое приложение, чем мобильную версию сайта. Google уже интегрировал в поиск возможность показа контента из приложений и составил подробное руководство, как это сделать.

Что в итоге?

Долю поиска с мобильных устройств в русскоязычном сегменте сети уже смело можно сравнить с показателями развитых стран (36,9% в Рунете vs. 47% в США). Прежним осталось одно: игроки Ecommerce стабильно воспринимают оптимизацию под мобильные как что-то очень второстепенное.