17 сентября Google представил новую возможность по распределению бюджета на кампании. Теперь вместо отдельного бюджета для каждой кампании, можно использовать один общий бюджет. То есть, это предоставляет возможность задать единый дневной бюджет для списка кампаний.

Рассмотрим, как это работает на примере

Например, вы хотите запустить рекламу линейки новых ноутбуков. Вы приняли решение создать и запустить три кампании: 1. Кампания с таргетингом на поиск на стационарные ПК. 2. Кампания с таргетингом на поиск на мобильные устройства. 3. Кампания с ремаркетингом, чтобы охватить пользователей которые ранее были на вашем сайте и интересовались новой линейкой ноутбуков.

Ваш рекламный бюджет позволяет вам тратить в день 1000 грн. Без функции общего бюджета, вы бы принимали решение по распределению дневного рекламного бюджета между тремя кампаниями. Допустим, вы приняли решение на кампанию с таргетингом на поиск для ПК тратить 600 грн./день, на кампанию с таргетингом на мобильные устройства — 200 грн./день и на кампанию с ремаркетингом — 200 грн./день.

В будние дни, ваши кампании будут достигать лимита по бюджету и вы будете удовлетворены показателем ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) для каждой из них. Но в какие-то из дней ваша кампания с таргетингом на поиск на стационарные ПК получит меньше показов и кликов и вы, например, потратите только 500 грн. в какой-то из дней. 100 грн., которые были не потрачены в этой кампании, могли бы быть инвестированы вами в кампанию с ремаркетингом, например, но чтобы это сделать, вам нужно постоянно следить за тратами бюджета в течение дня и перекинуть бюджет с одной кампании на другую.

Использование новой функции «общий бюджет» позволяет автоматически контролировать распределение бюджетов и у вас нет необходимости менять бюджет кампаний в течение дня.

Процесс установки общего бюджета для нескольких кампаний

Чтобы установить общий бюджет для нескольких кампаний, нужно перейти в раздел «Общая библиотека» и перед нами представится возможность установить общий бюджет:

Как вы можете заметить на скриншоте, при установке общего бюджета, у нас есть возможности: 1. Установить название бюджета. 2. Выбрать кампании, для которых вы хотите установить общий дневной бюджет:

3. Установить объем бюджета.

4. Выбрать метод показа для выбранных кампаний.

Все очень просто и настройка происходит в несколько кликов. Явные плюсы нововведения были уже сказаны выше. В сети пока нет точного описания от рекламодателей относительно использования данного функционала.

Ошибки, которые могут возникнуть при использовании данного инструмента — это установка общего бюджета для кампаний с разными целями, разной степенью трат и т.д.

Я считаю, не стоит устанавливать общий бюджет для всего аккаунта, так как, скорее всего, у вас в аккаунте присутствуют кампании с настройками на разные сети, будь то поиск либо КМС. В каждой из кампаний бюджеты разные и тратятся по-разному. Например, я бы остерегался установки бюджета для двух кампаний, когда в кампании А бюджет, например, 2000 грн./день, а в кампании Б — 300 грн./день. Во избежание ситуации, когда в какой-то из дней в кампании А бюджет потратился и началось заимствование бюджета у кампании Б. В таком случае бюджета на кампанию Б не хватит.

В целом, данная функция очень полезна для рекламодателей, что делает еще более гибкой Google Рекламу.

А как вы используете нововведение? Поделитесь своим опытом в комментариях :)