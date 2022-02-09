Знаменитая айтишная проблема, о которой уже много чего сказано. При этом актуальность темы не меняется — люди продолжают сомневаться в себе, обесценивают свои достижения и живут с неврозами. Как руководителю помочь специалисту и подкрепить веру в себя я рассказывал в своём канале Sad But True в посте «Недосамооценка». Сегодня поделюсь размышлениями о синдроме и том, как справиться с его последствиями.

Что такое синдром самозванца

Википедия объясняет это психологическое явление так: неспособность приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям. То есть, несмотря на любые внешние доказательства, человек уверен в том, что он — обманщик и не заслуживает успеха, которого достиг.

Любой достигнутый успех обесценивается, объясняется удачей, попаданием в нужное место и время или введением других в заблуждение, создав образ более умного и компетентного человека, чем есть на самом деле. Узнаете кого-то?

Наверняка вы слышали про эффект Даннинга-Крюгера, когнитивное искажение, суть которого в том, что у людей с низким уровнем квалификации недостаточно опыта и компетенций, чтобы объективно оценить свои способности — поэтому они так уверены в себе. А люди с развитыми компетенциями чаще добиваются настоящего успеха, но при этом они осознают, как много ошибались на пути и это ведет к снижению уверенности в себе.

Если у вас нет сложностей с собственным восприятием, то нет и проблем — практически все успешные люди немного сомневаются в своих достижениях и рефлексируют о большом количестве ошибок. Но наличие внутреннего конфликта превращает эффект Даннинга-Крюгера в первый шаг к развитию синдрома самозванца.

Самозванцы в структуре компании: рядовые сотрудники и топ-менеджмент

В статье Синдром самозванца: подробный разбор. Научные исследования, характеристики, тесты и как с ним справиться приводят такую классификацию Валери Янг, эксперта по «самозванцам»:

1. Перфекционисты. Ставят завышенную планку, а потом даже если выполняют цели на 99%, чувствуют себя неудачниками. Любая ошибка — и они сомневаются в своей компетентности.

2. Эксперты. Постоянно ходят по тренингам и копят сертификаты, пытаются получить излишне подробную информацию перед началом любого проекта. Боятся выглядеть глупыми, стесняются задавать вопросы на собраниях или в классе. Не возьмутся за проект, если не соответствуют всем формальным критериям, указанным в требованиях.

3. Природные гении. Привыкли, что в детстве им все давалось легко, а когда приходится много работать для достижения цели, считают это признаком своей некомпетентности.

4. Солисты. Чувствуют, что обязаны все делать самостоятельно, а обращаться за помощью – расписываться в своей несостоятельности.

5. Суперлюди. Заставляют себя работать больше других, чтобы доказать свой уровень. Пытаются добиться успеха во всех сферах жизни и могут испытывать серьезный стресс, когда что-то не получается.

С эффектом Даннинга-Крюгера коррелирует и исследование Джима Коллинза, которое легло в основу книги «От хорошего к великому», где он говорит о руководителях пяти уровней, из них нас интересуют только четвертый и пятый — самые высокие ступени развития лидеров:

IV уровень: приписывает все достижения компании себе, своим качествам и проницательности, а ответственность за неудачи перекладывает на окружающих. Для него успех — закономерное следствие собственного таланта, он уверен в себе, умеет ярко выступать и мотивировать команду.

V уровень: почти всегда говорит «мы», «просто повезло», «в команде были очень талантливые люди». Внешне выглядит неуверенным и скромным, причины неудач ищет в своих решениях и поступках, мотивирует собственным примером, а не зажигательными речами. При этом у него есть сильная воля и стремление добиться успеха. Обратите внимание: долгосрочный успех компаниям обычно обеспечивают именно руководители пятого уровня.

Как справиться. Рекомендации и лайфхаки

Короткий ответ на вопрос «что делать»: обратитесь к специалисту — психотерапевт сможет структурно разобрать проблему.

Ну а так как все еще принято разбираться самостоятельно, расскажу, какие есть рекомендации для предотвращения негативных последствий от синдрома самозванца:

Разрешите себе ошибаться. Неудача — не преграда, а возможность стать лучше. Получите объективную оценку. Пусть ваш результат оценит кто-то, в чьих достижениях у вас не возникает сомнений. Не сравнивайте себя с другими. Думайте о том, как улучшить свою жизнь и чего вы на самом деле хотите достичь. Устройте письменную терапию. Займитесь рефлексией и замените внутренний анализ на ревью своего профессионального опыта. Вспомните реализованные проекты, навыки, интересные решения рабочих задач, пересмотрите свои презентации, видео выступлений, документы. Это ваши реальные достижения. Факты, а не фантазии. Такое ревью поможет противостоять субъективным аргументам, которые подсовывает синдром. Попробуйте доказать себе, что вы самозванец. Когда проведете ревью, спросите себя: «Почему я объективно не соответствую должности или являюсь самозванцем»? Когда соберете такие факты, отметьте те из них, которые связаны с эмоциями. Чудесным образом у вас почти не останется реальных аргументов. Полюбите себя. Преодоление синдрома самозванца — это и способность распознавать эмоции, и желание сглаживать их рациональными доводами. Важно не ругать себя, испытывая трудности, а наоборот, хвалить и подбадривать. Вы — главный. Помните, что синдром самозванца — не психическое расстройство, а фантазия, основанная на вашем мнении, а не на фактах. Это субъективный внутренний, а не объективный внешний процесс. Напоминание об этом может придать сил в борьбе с синдромом.

Ну и напоследок: хоть и выглядит, что синдром самозванца — это нехорошо, но Forbes посмотрел на это по-другому. Синдром самозванца может быть и хорошей чертой, ведь:

указывает на то, что вы бросаете себе вызов. Если вы заинтересованы в личностном росте и развитии, то всегда будете подталкивать себя на новые и неизведанные территории;

контролирует ваше эго и не позволит ему стать чрезмерно раздутым;

сигнализирует о том, что вы набираетесь опыта. Есть мнение, что синдром самозванца возникает в результате того, что вы становитесь более совершенными в том, что делаете.

Эта статья — объединение двух постов из телеграм-канала Sad But True: Синдром самозванца. Часть первая: идентификация; Синдром самозванца. Часть вторая: что делать?

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