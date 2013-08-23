Думаю, большинство твиттерян не пользуются списками, руководствуясь принципом «если читаю, то фолловлю». Но это удобный инструмент, и сейчас вы узнаете для чего.

Для начала — краткая справка: каждый твиттерянин может создавать публичные и приватные списки. Это сделано для того, чтобы можно было отметить как-то людей, которых вы по каким-то причинам не хотите фолловить, но время от времени планируете читать. Если вы создаете публичный список, то те, кого вы в него добавили, получат уведомление и узнают (о, ужас!), как называется ваша группа. (Если что, не спешите обижаться: для некоторых группа «уроды» — самые интересные фолловеры!) Итак, можно составить до 1 000 списков, в каждом из которых будет до 5 000 пользователей Twitter.

Теперь отвечаю на вопрос «зачем»:

для SMM-специалистов: можно создать списки с влиятельными персонами в каждой конкретно взятой сфере (под каждый проект), чтобы следить за настроениями, событиями, трендами. Это поможет генерировать контент для социальных сетей с контекстом и посланием, четко адресованным целевой аудитории;

удобно собрать список потенциальных клиентов, чтобы время от времени посматривать за их новостями и быть «тут как тут» :)

следить за конкурентами;

группировать знакомых по удобным категориям: «сотрудники компании X», «SEO-специалисты», «московские дружочки»;

гуглить нужные списки, чтобы узнать, например, кто рулит в SMM в Англии, какие рестораторы ведут микроблоги и так далее. Чтобы найти нужный список, пишите в поисковой строке Google: site:twitter.com [предполагаемое название списка];

публичные списки так же славно индексируются поисковыми системами, как и публичные твиты, так что ваш список вполне может попасть на первую страницу выдачи по интересному вам запросу. Жаль только, что нельзя добавить себя в список;

в целях нетворкинга можно составлять списки с участниками определенных мероприятий. Причем делать это можно до, во время и после мероприятия. В первую очередь удобно отбирать людей из твит-трансляции по хештегу мероприятия. Не забудьте добавить докладчиков и тех, с кем вы уже познакомились на фуршете.

Возможно, вы тоже нашли интересное применение спискам в Twitter? Поделитесь в комментариях :)