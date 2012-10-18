SMM

Корпоративный Twitter: инструкция к применению
Катерина Коламбет
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Во многих наших постах упоминается Twitter и все вроде бы знают, что это хороший инструмент продвижения (контента/компании/персоны) и популярная сеть микроблогов, где можно почти полноценно общаться с аудиторией. Все инструктажи, которые мне попадались, были а) куцыми и б) устаревшими, так что я решила написать свой мануал, опираясь на опыт ведения нашего аккаунта @Netpeak_ru и некоторых других.

Недавно меня спросили, есть ли смысл вести микроблог от имени компании или все-таки лучше сфокусироваться на аккаунтах ключевых специалистов. Считаю, что многие подписываются на корпоративные блоги потому что предпочитают получать информацию из первых рук. К тому же, многим очень нравится, когда lovemark вроде Coca-Cola что-то лично отвечает. Мы не Coca-Cola, но к нам часто обращаются за советом или с вопросом и мы рады ответить.

Если ключевые специалисты активны в социальных сетях — прекрасно, но разве они известны широкой общественности? В любом городе страны любой человек может пожаловаться на ПриватБанк, написав твит с хештегом privatbank. И вовсе не нужно знать, кто там самый главный менеджер по работе с клиентами.

Микроблоги специалистов могут косвенно привлечь внимание к вашей компании — хорошо, если они есть и не плохо, если их нет. К официальному каналу информации по умолчанию должно быть больше доверия, чем к личному блогу Васи Пупкина (хотя если Вася Пупкин занимает важную должность — его слова тоже приравниваются к официальному источнику, так что сотрудники должны это осознавать).

Вообще, хештеги (#Odessa, #8pua, #Netpeak и др.) — весьма хорошее дело. Так вы получаете информацию по выбранной теме. Это в лучшем случае, конечно (бывает, по хештегу идет горячая дискуссия на корейском или беспощадный поток спама про российскую политику). Итак, после того, как вы зарегистрировались в Twitter, загрузили фон, выбрали «юзерпик» и написали пару строк о себе, нужно установить удобную программу. Я рекомендую TweetDeck — он удобен и на ПК, и на мобильных устройствах. Особенно удобен, если вам нужно вести несколько аккаунтов. Для начала его нужно настроить:

Сервис для ведения Twitter

Сервис для ведения Twitter

Далее выбираем сервис, которым будем сокращать ссылки. Напомню, что длина твита (поста) — 140 символов. Вы можете опубликовать медиаконтент (фото, видео), но он отобразится в виде ссылки. Чтобы поместились и ссылка, и её текстовое описание Ч ссылки нужно сокращать. Рекомендую сервис bit.ly — добавив «+» в конце ссылки, вы увидите статистику переходов по ней (количество кликов, из каких стран и в какое время суток). Пример: https://bitly.com/sTD7s5+

Как найти читателей?

Есть сервисы для массфолловинга (бездумного добавления всех подряд в надежде, что кто-то ответит взаимностью), но это совершенно бессмысленно — вам нужны живые люди, заинтересованные в том, что вы пишете. Очень сложно найти свою аудиторию в Twitter из-за того, что обычно в микроблогах пишут о чем угодно и за минуту понять, является ли конкретный твиттерянин вашим потенциальным клиентом практически невозможно (а больше времени тратить нет смысла).

Можно искать по «ключевым словам», но это тоже не выход: то, что человек написал твит о вине, еще не значит, что он подпишется на ваш винный бутик. Присмотритесь, возможно в вашей сфере уже есть активные твиттеряне — постарайтесь с ними подружиться. Многие пользователи составляют списки твиттерян (есть, например, списки рестораторов, бизнесменов, SEO-специалистов и многих других групп лиц) — если добавлять всех подряд, то по таким спискам. Нужно начинать писать и, да, нужно добавить какую-то первичную аудиторию. Если ваш контент будет интересен, вас будут ретвитить (по сути цитировать ваши твиты) — так о вас узнает множество людей и кто-то на вас подпишется. Это естественный метод продвижения в Twitter.

Раньше была отличная традиция по пятницам рекомендовать самых интересных фолловеров, но со временем она все больше сходит на нет. Впрочем, от имени компании вы можете представить своих коллег с краткой характеристикой — так вы можете косвенно повлиять на узнаваемость ключевых сотрудников :)

Аналитика

Полезно анализировать свою деятельность — для этого есть сервисы аналитики. У нас об этом уже был подробный пост.

Почерк

Хорошо, если у вас будет свой стиль ведения микроблога или, по крайней мере, четко обозначенный характер: новостной, аналитический или корпоративный (все больше о проектах компании, чем о новостях сферы). Конечно, разбавляйте шутками и легкой для восприятия информацией. Можно даже вести шуточный микроблог, отличный пример — @Turbomilk.

Пример твита

Акции

В дополнение вы можете использовать Twitter для активаций. Пара примеров из недавнего поста про стратегии брендов:

Представители английского бизнеса по доставке цветов Interflora ищут клиентов в Twitter, но не просто публикуя рекламные сообщения – они ищут людей, у которых не задался день и отправляют им букеты цветов в подарок.

В Лос-Анджелесе есть невероятно популярный корейский грузовик, в котором можно купить барбекю тако – водитель оправляет сообщения в Twitter о местах, где он останавливается и вызывает тем самым огромные очереди клиентов.

В прошлом году Orange провели SMM-кампанию «The Feed»: нужно было написать твит с хештегом WinterWarmer, чтобы специально обученные люди приехали и угостили кофе.

В Twitter можно построить подобие сообщества, используя сервис RoundTeam, основанный на ретвитах (подробнее — тут). К примеру, если все сотрудники будут твитить на определенную тему с конкретным хештегом, вы можете их автоматически ретвитить. Мой любимый пример про канадских орнитологов:

Они организовали команду, в которую постят информацию о направлениях миграции птиц. То есть когда кто-то из сообщества замечает редкую птицу у себя в городе, он твитит с нужным хештегом и другие имеют возможность проследить маршрут миграции этой стаи.

Совет: не настраивайте автоматическое сообщение, которое будут получать фолловеры при добавлении вас. Вроде такого: «Спасибо, что добавили. Будет интересно!» Всем ясно, что это написал робот. Вам же наоборот нужно вести микроблог компании, но сделать его максимально человеческим. Отслеживайте все, что о вас пишут, вступайте в дискуссии и обязательно удивляйте.

Как часто писать? 1-10 твитов в день, твиты с ссылками нужно чередовать с твитами без ссылок. Желательно не повторяться. Можно, конечно, анонсировать один и тот же материал дважды, но лучше по-разному это подать. Можно запланировать твиты на день вперед при помощи специального сервиса, но осторожнее: чем актуальнее и «злободневнее» информация — тем лучше. В лучшем случае Twitter превращается в ленту интересных новостей, которых ждут :) Буду рада ответить на вопросы в комментариях. upd. Специально для Монти:

Синица специально для Монти

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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