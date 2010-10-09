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SMM

Статистика и аналитика аккаунта в Twitter — полезные инструменты
Катерина Коламбет
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Сложность: норм норм
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Twitter давно уж впереди планеты всей по количеству сервисов, разработанных для сбора статистики, а также всесторонней аналитики микроблога, аудитории, влиятельности твиттерянина, трендов и многого другого. В этой статье собраны наиболее интересные и полезные сервисы (когда-то их было 20, актуальными в 2013 году осталось лишь 7).

Если вдруг вы не знаете, зачем нужен микроблог и что с ним делать, чтобы получилось что-то хорошее, посмотрите этот пост (Корпоративный Twitter: инструкция к применению).

  1. TwitterCounter

TwitterCounter: статистика и аналитика Twitter

TwitterCounter показывает статистику твитов и списков твиплов (Followers/Following). Можно посмотреть статистику за неделю, месяц и 3 месяца. Из дополнительных возможностей: можно настроить еженедельную отправку отчетов на вашу почту, а также автоматическое добавление рекомендуемых твиплов. Из любопытного: можно посмотреть прогноз роста количества Followers/Following на основе текущей статистики. Из удобного: можно установить кнопку, отображающую количество фолловеров, на свой блог или сайт.

2. Twittergrader

TwitterGrader: статистика и аналитика Twitter

Сервис отслеживает вашу влиятельность в Twitter - показывает ваш "уровень" в общей статистике твиплов и ваши достижения (максимальная отметка: 100). Алгоритм расчетов, конечно, держится в секрете, но факторы, влияющие на вашу "влиятельность" можно прочитать на сайте Twittergrader. Дополнительно сервис показывает различные рейтинги (ТОП твиплов, твиплов-женщин, городов и брендов), генерирует облако тегов из часто используемых вами слов, показывает твиплов, которые начали вести Twitter в один день с вами и позволяет проверить фолловит ли вас конкретный пользователь.

3. BrandTweet Statistics

BrandTweet Statistics: аналитика Twitter

BrandTweet Statistics рекомендует твиплов, которые могут быть вам интересны, показывает вашу статистику в цифрах и графиках, показывает рейтинг всех пользователей и выводит списки твиплов, с которыми вы чаше всего общаетесь и тех, кто в данный момент онлайн (для этого нужно быть залогиненным в Twitter). Дополнительно сервис показывает рейтинг наиболее обсуждаемых твиплов или тех, кто постит ссылки по большей части.

4. Klout

Klout: статистика и аналитика Twitter 

Сервис измеряет ваше онлайн влияние по четырем характеристикам, присваивает "звание" и показывает красивую матрицу с расшифровкой статуса. Под влиянием здесь подразумевается умение провоцировать твиплов на ответы, ретвиты, добавление в список фолловеров.

5. Tweetreach

TweetReach: статистика и аналитика Twitter 

Сервис проследит как далеко путешествуют ваши твиты и посчитать количество твиплов, которые их имели возможность прочитать, другими словами, отследить цепочку ретвитов и суммарную аудиторию. Tweetreach по умолчанию исследует ваши самые свежие 50 твитов.

6. Tweetwasters

TweetWasters: статистика и аналитика Twitter 

@Netpeak_ru не находит, так что покажу на примере своего микроблога. Tweetwasters - считает время, которое вы потратили на Twitter с учетом того, что среднестатистический пользователь тратит на написание одного твита 30 секунд. Сервис показывает ваше место в общем рейтинге твиплов, которых интересует такая статистика. Сложно придумать этой информации какое-то применение :)

7. Sleepingtime

SleepingTime: статистика и аналитика Twitter

Сервис показывает время суток (не по дням недели, а в среднем), когда ваша аудитория спит. Наша аудитория ночью спит, что совсем неудивительно :)

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соцмедиа статистика и аналитика
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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