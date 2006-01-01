Сегментация пользователей

Как мы сделали инструмент веб-аналитики для сайта Ecommerce
Аналитика Кейсы
7 лет назад5
Алексей Селезнёв
73
Что нужно сделать перед созданием интернет-магазина
Бизнес
8 лет назад7
Светлана Руденко
118
Как узнать покупателя в лицо: сегментируем аудиторию и моделируем персоны
Бизнес
8 лет назад11
Денис Каторов
117