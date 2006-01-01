Снижение стоимости транзакции

Как снизить траты на рекламу и увеличить ROMI на 772% — кейс Autobaza
Кейсы
7 лет назад4
Анна Сергеева
53
Что такое медиаплан в контекстной рекламе и как его составлять
PPC
7 лет назад5
Евгений Кадук
7
Как снизить стоимость транзакций на 48% с помощью автоматических стратегий в Google Рекламе — кейс Citrus
Кейсы
9 лет назад3
Анна Сергеева
74