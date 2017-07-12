Как снизить стоимость транзакций на 48% с помощью автоматических стратегий в Google Рекламе — кейс Citrus.ua

Услуга: контекстная реклама.

Тематика: ecommerce.

Клиент:

Регион: Украина.

Продолжительность кампании: один месяц (июнь 2017 года).

Результат: снижение стоимости транзакций на 48%. ecommerce. Citrus.ua — гаджеты и аксессуары.Украина.один месяц (июнь 2017 года).снижение стоимости транзакций на 48%.

Особенности проекта

Команда Netpeak работает с Citrus.ua с 2012 года. Это первая украинская специализированная сеть магазинов гаджетов и аксессуаров. Сегодня «Цитрус» представлен 44 магазинами в областных центрах и крупных городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье, Николаеве, Измаиле, Черноморске и Краматорске, а также интернет-магазином (www.citrus.ua) и четырьмя пунктами проката персонального транспорта.

О том, как настраивать праздничные промоакции на примере Citrus.ua, я уже писала. Сегодня хочу поделиться историей о том, как мы успешно внедрили в кампанию Google Рекламы стратегию автоматического назначения ставок Target CPA (целевая цена за конверсию).

Кстати, мы в подробностях рассказывали об этой технологии интеллектуального назначения ставок и о том, как она работает.

Мы решили выделить на тестирование стратегии один месяц, так как это оптимальный период для сбора статистики и выводов.

Задача

Клиент обратился к нам с задачей снизить стоимость конверсии (транзакции) и в рамках текущего бюджета привлечь больше продаж. Мы решили протестировать стратегию интеллектуального назначения ставок Target CPA (целевая цена за конверсию), так как она как нельзя лучше подходит для снижения стоимости транзакции.

Что мы тестировали

Две стратегии назначения ставок:

Manual CPC ( ручное управление ставками — настройки текущей кампании);

— настройки текущей кампании); Target CPA (целевая цена за конверсию — автоматическая стратегия).

Ротацию объявлений:

в текущей кампании был настроен показ объявлений, у которых больше шансов получить клики;

в экспериментальной кампании настроили показ объявлений, у которых больше шансов получить конверсии.

Как настроить тест автоматической стратегии назначения ставок в Google Рекламе

Мы использовали возможность создавать черновики кампаний и проводить эксперименты в Google Рекламе. Мы раньше об этом не писали, так что о настройке расскажу подробно.

1. Заходим на вкладку «Кампании» (1) — «Все кампании» (2) — выбираем кампанию, изменения для которой будем тестировать (3) — «Проект кампании» (4).

2. Даем название проекту и нажимаем «Создать».

3. Переходим на вкладку черновиков и меняем нужные настройки:

В нашем случае — это стратегия назначения ставок:

И ротация объявлений:

4. Сохраняем изменения и применяем их как эксперимент:

5. Выбираем срок действия эксперимента и распределение трафика между кампаниями. Рекомендуемый Google срок — 4 недели, без внесения корректировок в продвижение кампаний. «Обучение» системы происходит поэтапно, после чего трафик стабилизируется и в конце можно сделать вывод об эффективности настроек.

Если результаты эксперимента оправдали ваши ожидания, можно применить проект к исходной либо новой кампании:

В нашем случае настройки тестового проекта были применены к исходной кампании.

Результаты

Эффект от эксперимента — налицо:

снижение стоимости клика на 23% ;

; снижение трат на 45% на общее продвижение тестируемых рекламных кампаний;

на общее продвижение тестируемых рекламных кампаний; увеличение количества транзакций на 5% ;

; снижение стоимости транзакции на 48% ;

; увеличение коэффициента конверсии на 32%.

Мы достигли поставленных целей — добились снижения стоимости конверсий и увеличения продаж. Стратегия интеллектуального назначения ставок сработала отлично.

Хотите, чтобы и ваши рекламные кампании работали так же эффективно? Заказывайте контекстную рекламу — сделаем:

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«Залог успеха эффективного продвижения кампаний — качественная ежедневная оптимизация, а эксперименты — путь к новым горизонтам и еще более качественным результатам».



Анна Сергеева, PPC-специалист агентства Netpeak

«Настройка контекстной рекламы — дело тонкое. Приятно, что специалисты Netpeak ловят волну нововведений рекламных платформ и внедряют наиболее релевантные из них. В случае с данным экспериментом результат полностью удовлетворил наши ожидания. Рекламная кампания Citrus.ua стала умнее и эффективнее».



Олег Вереитин, руководитель отдела онлайн-маркетинга «Цитрус»