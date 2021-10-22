Techtober в разгаре. Главные презентации октября

Осенью технологические компании представляют свои новинки. Чаще всего в октябре-ноябре, и этот период в сети называют Techtober. Его кульминация была как раз на этой неделе: три гиганта — Apple, Google и Samsung провели свои презентации. Давайте вспомним, что именно они показали, и понравилось ли это людям.
Забота о клиенте или опять никакой фантазии?
Apple
18 октября
Что показали: Apple Music, HomePod mini, AirPods 3, M1 Pro & M1 Max, Macbook Pro.
Спустя месяц после сентябрьской презентации Apple показала еще несколько новинок. Среди них новый тарифный план для Apple Music. Доступен, правда, не во всех странах и выбирать музыку в нем можно будет только с помощью голосового помощника Siri. А еще идеально подходящие, по мнению компании, к тарифу колонки HomePod mini и AirPods 3. Ну и, конечно же, Macbook Pro. Все работает «быстрее, выше, сильнее».
Каждая презентация Apple. #AppleEvent pic.twitter.com/MGh80G99h5— Pasha [GEEK SPUTNIK] (@GeekSputnikTV) October 18, 2021
А вот новее ли, тут мнения разделились. AirPods 3, например, многие сравнивают с моделью Pro. Пространственное аудио, адаптивный эквалайзер, защита от пота и брызг. Зато вакуумных амбушюр и функции активного шумоподавления нет. Цена — $179. В Украине, естественно, дороже: от 6 тысяч гривен по предзаказу.
#AppleEvent #AppleEvent2021 I feel the alien style ,not going to lie! 👽 pic.twitter.com/KTZa4DyCnw— Check Marked (@CheckAqne) October 18, 2021
Конечно, главная новинка Macbook Pro. В двух размерах, на собственных чипах M1 Pro и M1 Max, 32 и 64 ГБ объединенной памяти соответственно. 17 часов автономной работы у 14-дюймовой версии и 21 час — у 16-дюймовой. Но больше всего пользователей заинтересовал «возврат к старым тенденциям». Отказались от не очень удобного сенсорного Touch Bar, вернули зарядку Magsafe и порты (HDMI и для карт SD).
Rest In Peace Touchbar #AppleEvent2021 #AppleEvent pic.twitter.com/0L5R81JcsJ— Jaimin Panchal (@jforjaimin) October 19, 2021
Комментаторы в сети задаются вопросом, что это — забота об удобстве клиентов или отсутствие фантазии?
things i never thought i'd hear apple say #957: pic.twitter.com/q2sA6Qm5Vq— Becca. (@BeccaFarsace) October 18, 2021
Рамки экрана сделали настолько узкими, что под камеру выделили специальную «челку», как на айфонах. Будет ли она на ноутбуках, стало одной из главных интриг перед презентацией. Народу понравилось.
Урааа, чёлка)))#AppleEvent pic.twitter.com/IuLQkmckI9— nikitost (@nikit0st) October 18, 2021
Цены на новый Macbook тоже мало кого оставили равнодушными. Тут, правда, позитивных реакций меньше. Напомню, стоит ноутбук в сторе $1999 маленький и $2499 большой соответственно. В СМИ уже определили украинскую надбавку и подсчитали, что за эти деньги можно купить подержанное авто, месяц прожить в центре Киева или слетать в Новую Зеландию.
Apple's business model in a nutshell 😅😅#AppleEvent #AppleEvent2021 pic.twitter.com/29fnXUQKqA— Tech Score (@TechScoreNY) September 17, 2021
Тем более, что тогда же Apple выпустила в продажу салфетку для полировки экрана за $19. А ведь когда-то она шла вместе с телефоном бесплатно :)
No wonder it sold out so fast. First apple product that everyone can afford 🤣 #applecloth #apple #AppleEvent2021 pic.twitter.com/2dAgsYTpAi— Sergey (@Aone772) October 21, 2021
Игры закончились — соцсети о новом Pixel
19 октября
Что показали: Pixel 6 и Pixel 6 Pro.
То, что Google продемонстрирует смартфон нового поколения, знали заранее. Его дизайн показали еще летом, в сети появлялись и слитые фото, и видео распаковок. Но интерес это только подогревало к очередному «убийце (ли?) айфона».
Подробные технические характеристики гуглофонов есть на сайте компании. Работают они на базе собственного процессора Tensor, цена пользователям завышенной не кажется, в отличие от размеров.
Да, есть только большой и очень большой Pixel 6 https://t.co/iG0n3jzlmA— Ivan (@Odd1n) October 19, 2021
В компании заявили, что у Pixel 6 лучшая модель распознавания голоса, много внимания уделяется безопасности, а камера — самая совершенная. Их две у обычной версии и три у Pro. Основная и в 4К снимает, и slow-mo до 240 кадров в секунду в разрешении 1080p.
Функций много. Face Unblur, например, помогает убрать смазанность лиц, а Real Tone улучшает оттенки кожи. Но больше всего зашла Magic Eraser — удаляет ненужные элементы с фото.
#TeamPixel— Мобильный разработчик (@mobileunderhood) October 19, 2021
Фича с удалением людей из жизн... с фото прекрасна, конечно.
Лучшая часть рекламы Pixel 6 pic.twitter.com/KdkR0Z3Y4U— Пумбыч 🐗 (@SolidPumba) October 19, 2021
С Google pixel 6 можно больше не убираться дома pic.twitter.com/eL6vqtAgnX— it-trend (@it__trend) October 20, 2021
Тотальная кастомизация
Samsung
20 октября
Что показали: Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition.
А вот что покажут на SamsungUnpacked Part 2, до последнего было не ясно. Хотя после презентаций Apple и Google удивить кого-то было сложно.
Ивент прошел под лозунгом кастомизации. Компания представила новую версию раскладного смартфона Galaxy Z Flip 3. Дизайн которого можно подобрать по собственному вкусу еще на этапе заказа. На выбор — по пять вариантов передней и задней панели и два варианта рамки. Всего 49 комбинаций. Цена — больше $1000, доступен смартфон лишь в некоторых странах.
Что еще?
За этими событиями миллионы людей следили пристальнее всего. Но это далеко не все.
Вместе с анонсом Pixel 6 и Pixel 6 Pro Google выпустила обновленный Android 12. Пока только для всех моделей своего смартфона.
21 октября презентацию в Вене провела Huawei. Анонсировали выход нового смартфона Huawei nova 9, смарт-часов Watch GT 3 и беспроводных наушников FreeBuds Lipstick
На 26 октября запланирована Samsung Developer Conference 2021, а новые девайсы в тот же день обещает показать Sony.
Please subscribe to #SonyXperia YouTube to see our exciting announcement on October 26 2021, 12:00 JST / October 25 2021, 23:00 EDT#Sony #Xperia #SonyXperia #ProductAnnouncement— Sony | Xperia (@sonyxperia) October 12, 2021
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