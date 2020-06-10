Текст для главной страницы сайта — правила, требования и примеры

Главная страница сайта, ее внешний вид (дизайн), контент (тексты, иллюстрации) влияют на весь ресурс. Почему так важна оптимизация главной страницы и каким должен быть текст, чтобы она хорошо ранжировалась в поисковых системах, — читайте в этом посте.

Значение главной страницы для SEO

Титульная страница любого сайта — важное средство поискового продвижения всего ресурса. Главная — единственная страница с первым уровнем вложенности, и у неё, как правило, наибольший вес.

Все внешние ссылки, контент, структура главной находятся под пристальным вниманием поисковиков. С помощью внутренних ссылок, размещенных на титульной странице, часть ее веса передается другим целевым страницам и это усиливает эффект их поискового продвижения.

Среди важных факторов оценки главной находится текст.

Задача текста — представить компанию, бизнес, услуги или товары и рассказать об их особенностях так, чтобы посетитель заинтересовался и захотел купить, заказать, пойти вглубь сайта.

Однако, чтобы на вашем сайте появился такой посетитель (даже если его запрос, на первый взгляд, соответствует контенту главной), в ее релевантности должен убедиться поисковый робот . Для определения наиболее релевантных страниц поисковик сравнивает их по разным текстовым параметрам и ранжирует в выдаче по приоритетности.

Текстовые факторы ранжирования

От того, насколько текст главной страницы соответствует представленным ниже параметрам, может напрямую зависеть, увидят ли ваши клиенты ее в выдаче.

Семантическое ядро

Собирая семантическое ядро для главной, нужно найти те слова и понятия, по которым пользователи могут искать именно то, что представлено на вашем сайте.

Подобрать ключи удобно с помощью сервиса Serpstat:

Выберите раздел «SEO-анализ» — в нем «Подбор фраз». Введите главный ключевой запрос, который соответствует направлению вашего сайта. Из представленных сервисом вариантов, выберите наиболее подходящие, обращайте внимание на частотность и уровень конкуренции по фразе.

Важно подобрать не только часто используемые слова (в поиске по ним будет высокая конкуренция). Хорошо, когда вместе с высокочастотными запросами используются и средне- и низкочастотные, но обязательно такие, которые наиболее точно раскрывают предоставляемую вами услугу, товар или информацию.

Когда семантическое ядро собрано, важно правильно распределить ключевые запросы: в заголовках, под изображениями, по всему тексту. При этом все ключевые фразы должны вводиться естественно.

Что почитать про семантическое ядро сайта?

К слову, в Netpeak нет отдельной услуги по сбору семантического ядра, это часть комплексных работ по SEO. Оставить заявку на услугу SEO на этапе разработки, SEO-аудит, SEO с почасовой оплатой и другим можно в форме:

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Соответствие интенту

Интент — цель или намерение пользователя во время ввода конкретного запроса в поисковой строке. От того насколько точно совпадает интент с контентом зависит релевантность выдачи.

Интент может быть:

Информационным — намерение пользователя узнать, найти нужные сведения о чем-либо (например, запросы «Как написать продающий текст?», «Что такое SEO?», «Почему важно читать книги» и другие).

Навигационным — поиск конкретного магазина или бренда (запросы: название бренда или магазина + сайт, сервисный центр, онлайн каталог и тому подобное):

Коммерческим (транзакционным) — чтобы купить товар или заказать услугу (запросы: товар или услуга + «купить», «заказать», «скачать», «цена», «скидки», «недорого», «акция» и так далее):

Какой интент наиболее подходит главной странице сайта, зависит от его вида — информационный это сайт (новостник, блог) или интернет-магазин, сайт услуг. Следует, чтобы на главную вели навигационные запросы. Информационные и коммерческие допустимы только, если они соотносятся с общей тематикой сайта.

Например, запросу «новости Киева» релевантна страница с новостями Киева на сайте-новостнике, а главная — только в том случае, если новости Киева являются тематикой сайта:

То же самое и с коммерческими запросами для интернет-магазина. Запрос «купить конструктор» релевантен странице категории «Конструкторы», и может привести на главную, когда на сайте продаются только конструкторы. Но если это магазин детских игрушек, то запросу «купить конструктор» на сайте отвечает страница с конструкторами, а для главной — запросом будет транзакционный ключ «купить» («заказать», «выбрать») детские игрушки:

Семантика LSI

Кроме внимания к ключевым словам поисковые системы используют в оценке текста LSI метод (метод латентно-семантического индексирования), который предусматривает проверку семантического окружения ключевых слов. То есть важно использовать LSI-слова (околотематические), связанные по смыслу с ключевыми.

Например, рассмотрим LSI-слова для текста главной страницы сайта юридических услуг:

Плотность ключевых слов

Для определения того, насколько страница релевантна запросу, поисковые системы используют показатель процентного соотношения ключевого слова к общему количеству слов в тексте.

Если ключ употребляется с коэффициентом больше 1 %, страница определяется как релевантная. Когда показатель выше 3 %, текст считается заспамленным.

В сервисах для семантического анализа текста, дополнительно определяется тошнота — средний показатель плотности ключей. Показатель тошноты равен корню количества повторений ключевого слов, который не должен быть больше 7.

В отчете по семантическому анализу текста из istio.com видим, что анализируемый текст не заспамлен, у каждого из основных ключей показатель не более 1,6 % от слов всего текста. Тошнота — 5 (хороший показатель):

Водность

Еще один параметр, по которому поисковые системы определяет релевантность страницы запросу — водянистость текста. Это процентное соотношение слов, которые не несут никакой смысловой нагрузки к общему количеству слов в тексте. Например:

местоимения;

союзы;

предлоги;

частицы;

сокращения;

обращения (уважаемые покупатели, дорогие пользователи);

вводные слова;

прилагательные ;

наречия;

другие слова, словосочетания, которые увеличивают объем текста, но не несут смысловой нагрузки.

Да, если «высушить» статью, пост о нас, любой другой материал, текст получится сложным для восприятия, похожим на техническую статью в словаре или инструкцию. Но если много «воды», получаем полотно ни о чем. Норма «воды» в SEO-тексте — не больше 60 %.

Проверить «водность» можно с помощью сервисов:

Чтобы снизить процент «воды»:

Удалите из текста часть слов, не несущих смысловой нагрузки. Допишите его: добавите больше необходимых подробностей — увеличите объем и снизите процентное соотношение воды к общему количеству слов в тексте.

Структурированность

Понятная и логичная структура помогает пользователю и поисковому роботу легче ориентироваться в блоках текста, выделить главное.

Как правило, текст на главной небольшой, но его нельзя писать одним куском. Применяйте эти правила — и ваш текст будет лучше выглядеть, легче восприниматься и выше цениться поисковиками:

используйте минимум два заголовка h2;

введите в текст хотя бы один нумерованный или маркированный список;

избегайте абзацев больше 500 символов с пробелами;

не используйте слишком длинные предложения со сложными оборотами (одно предложение — не более 250 символов).

Что ещё почитать про структурирование текстов:

Как сделать контент SEO-friendly?

Количество символов

Определять объем текста следует, исходя их двух первоочередных задач текста на главной странице:

раскрыть важную информацию об уникальности, преимуществах сайта и выгодах, которые могут получить пользователи;

задействовать в описании ключи, которые приведут пользователей на сайт.

От корректно рассчитанного объема текста зависит также количество и вес ключевых слов, по которым поисковые системы определяют релевантность страницы введенному пользователем запросу. То есть чем меньше символов, тем меньше ключевых запросов можно задействовать и не создать переспама.

Это означает, что на 100 слов 2-3 одинаковых ключа в разных вариациях (падежах, числах, словосочетаниях) и на 1000 символов с пробелами — 3-4 ключа. Поэтому для главной страницы оптимальным и по информативности, и по плотности ключевых слов считается объем текста от 1500 до 4 000 символов с пробелами.

Уникальность

Чем выше уникальность контента, тем вероятнее, что это не дубль с других сайтов и что материал, в свою очередь, не дублируется (даже частично) на других сайтах.

Проверить уникальность можно с помощью:

advego — доступна проверка онлайн, но с органиченным количеством символов. Можно установить бесплатную программу для ПК и проверять тексты без ограничений;

text.ru — проверка онлайн, плюс — ссылка на результат.

Если для текстов категорий и карточек товаров допустимо снижение уникальности до 95%, для текста главной страницы хорошим показателем считается 100 %.

Пример результата проверки уникальности текста с главной страницы сайта ukraflora.com.ua на Адвего:

Даже если текст не скопирован, совпадения и по словам, и по фразам, хоть и не в таком процентном соотношении, но все же могут быть. Дело в том, что сервисы по проверке уникальности фиксируют совпадения по фразам от четырех слов подряд.

Чтобы уникализировать текст, определите предложения и фразы, которые совпадают и:

измените их формулировку;

подберите к некоторым словам синонимы;

разбейте фразы-дубли эпитетами, уточнениями;

там где есть перечисление предметов или характеристик, поменяйте их местами*.

*Если есть перечисление, например, четырех предметов или понятий и именно эта фраза с ними не уникальна, можно поменять предметы местами. Так мы разрываем цепочку из четырех слов подряд, которые в таком же порядке найдены в другом тексте. Важно: не работает для длинных пунктов списка. Также лайфхак касается только уникальности по фразам, но не по словам.

Итак, вам удалось создать уникальный текст, теперь важно сохранить его таким. Не используйте этот же текст на других страницах сайта, даже частично. Если у вас есть страницы в социальных сетях: не дублируйте на них текст с главной. Информация может и должна присутствовать на других целевых страницах сайта, а также на других ресурсах в интернете, но изложена по-другому, иными словами.

Грамотность

Ошибки в словах, опечатки, могут искажать смысл, вызывают недоверие к информации, порождают ощущение, что такое небрежное отношение присутствует и в обслуживании клиентов.

Логично и грамотно составленный текст для поисковых систем — признак качества ресурса.

Это касается не только версии сайта по умолчанию (для которой, собственно, и составляется текст), но и других языковых версий ресурса, для которых, чаще всего, делают перевод оригинального текста.

Важно: доверьте перевод либо носителю языка, либо закажите перевод, который вычитает редактор.

В обращениях к пользователям сайтов принято использовать местоимение «вы» со строчной буквы. Помните, что вы обращаетесь не к одному посетителю или клиенту, а ко многим.

Идеи для текста на главную страницу

Подход к содержанию текста для главной страницы блога, для сайта компании или интернет-магазина разный. Но вот несколько идей, о чем можно написать.

Для сайта компании или бренда в текст можно включить информацию о:

ценностях и целях, уникальной миссии;

что его отличает от других подобных;

коллективе, профессиональных достижениях сотрудников и тому подобном.

Для интернет-магазина и сайта услуг важно описать:

уникальное торговое предложение;

ассортимент;

качество продукции или услуг (с подтверждением в виде сертификата, например);

обоснование ценовой политики;

чем ваши услуги выделяются среди предложений конкурентов;

как вы поможете клиентам;

призыв к действию.

Примеры титульных страниц сайтов с хорошими текстами:

Klopotenko.co (хорошо структурированный, понятно и доступно написанный);

legko.com (текст разбит на блоки, легко воспринимается, содержит много информации, из которой понятно, чем сайт полезен, кто оказывает услуги).

Примеры страниц с плохо составленными или оформленными текстами:

Artpartner.com.ua (текст сложный для восприятия, не разбит на блоки);

Farfor.club (недостаточного объема, два абзаца повторяются, не информативен, расположен почти в подвале).

Выводы

Качественный текст на главной странице — только один среди многих факторов ранжирования, но он также определяет позиции страниц в поисковых системах. Для лучшего ранжирования главной страницы, текст на ней должен максимально приближаться к таким показателям:

корректное распределение по тексту ключевых слов;

соответствие ключевых фраз интенту — информационному, навигационному или коммерческому;

наличие LSI-слов;

плотность ключевых слов от 1 % до 3 %;

«вода» — не более 60 %;

тошнота — показатель менее 7;

заголовки, списки и другие средства структурирования информации;

объем от 1500 до 4000 символов с пробелами;

уникальность — 100 %;

орфографическая, пунктуационная грамотность.

По объему текста, ключевым словам, структуре, подаче информации можете ориентироваться на конкурентов. Изучите успешные приемы лидеров ниши и, учитывая особенности своих товаров, услуг, создавайте уникальный и полезный текст.