Концепция Life Long Learning (обучение в течение всей жизни) уже не тренд, а рутина для специалистов по интернет-маркетингу. По мнению специалистов, лучший способ самообразования: учиться самому и обучать других — так и свои знания можно структурировать, и лучше понять, запомнить новое. Благодаря этому появилась
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Один из популярнейших постов в блоге, который рекомендован к прочтению всем начинающим SMM-, PPC-специалистам, блогерам и владельцам бизнеса. Это также самый востребованный курс Академии. Проходите его — и запускайте рекламу своих постов в Instagram. Автор руководства и
2. Отчеты Google Analytics
Объемный курс — такова специфика Google Analytics. Простыми словами, как «пятилетнему ребенку» тут не объяснишь. Курс рекомендован всем, кто хочет подготовиться к сертификации по Google Analytics. После того как освоите
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5. Как работать с Google Trends
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6. Цели и события в Google Analytics
Еще один курс по работе с Google Analytics и еще одна возможность эффективно продвигать свой бизнес в интернете. Что такое «плохие цели» — это либо их отсутствие (да, и такое бывает), либо цели по типу «Продолжительность» и «Страниц/экранов за сеанс». То есть, такие цели, которые далеки от желаемого результата — транзакции.
Событие — это действие пользователя: кликнул на картинку, нажал кнопку, запустил видео и другое. Все, что поможет составить представление об активности человека на нашем сайте, покажет, какие элементы (кнопки, формы, попап-окна) выгоднее размещать.
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Актуальные товары с описанием, ценой и фотографией — это то, что видит пользователь в выдаче благодаря Google Shopping. Инструмент не позволяет демонстрировать устаревшую информацию: неактуальные товары, товары, которых нет в наличии. К таким релевантным объявлениям пользователи более лояльны.
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Если вы считаете рекламу ВКонтакте неэффективной, значит, просто не умеете ее настраивать. Чтобы ваши объявления приносили продажи, заявки, следует разобраться в особенностях рекламного кабинета и узнать некоторые профессиональные фишки. Только так можно сделать качественную
10. Как настроить enhanced ecommerce в Google Tag Manager
Enhanced ecommerce — расширенная электронная торговля позволяет получить полную информацию о процессе покупки или заказа. Это
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