Концепция Life Long Learning (обучение в течение всей жизни) уже не тренд, а рутина для специалистов по интернет-маркетингу. По мнению специалистов, лучший способ самообразования: учиться самому и обучать других — так и свои знания можно структурировать, и лучше понять, запомнить новое. Благодаря этому появилась Академия блога , в которой уже 11 курсов, созданных по статьям, мануалам, гайдам специалистов Netpeak. Самые популярные из них — в этом топе.

1. Моя первая реклама в Instagram

Один из популярнейших постов в блоге, который рекомендован к прочтению всем начинающим SMM-, PPC-специалистам, блогерам и владельцам бизнеса. Это также самый востребованный курс Академии. Проходите его — и запускайте рекламу своих постов в Instagram. Автор руководства и поста в блоге , на основании которого составлен курс, Анастасия Апалишина, PPC и ASO-специалист.

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2. Отчеты Google Analytics

Объемный курс — такова специфика Google Analytics. Простыми словами, как «пятилетнему ребенку» тут не объяснишь. Курс рекомендован всем, кто хочет подготовиться к сертификации по Google Analytics. После того как освоите руководство по отчетам от Сергея Бережного, вы будете быстро оценивать эффективность рекламных кампаний, сможете ориентироваться в интересах своей целевой аудитории.

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3. Как работать в Microsoft Power BI

Курс для специалистов от ведущего аналитика Netpeak Алексея Селезнева о том, как работать с бесплатной BI-платформой , чтобы создавать множество вариаций гистограмм, диаграмм, таблиц, графиков, карт, матриц и прочих визуализаций данных. Must have, если хотите делать понятные отчеты и обновлять их в режиме реального времени.

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4. Как настроить рекламу в поиске Google

Курс поможет не потеряться в огромном количестве рекомендаций и в официальной справке. Заходите и узнавайте, какие настройки важные, а какие — второстепенные, сколько поисковых запросов должно быть в базе, что необходимо писать в объявлении . Минимум терминов и понятное описание. Автор курса — Ольга Клименко, PPC-специалист.

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5. Как работать с Google Trends

В идеальном мире с изучения спроса начинается планирование любого проекта. В данном случае речь идет о проверке популярности и сезонности поисковых запросов . Сервис позволяет понять, насколько востребованы те или иные товары, услуги, какие существуют тренды в интересующей вас нише бизнеса. Популярность и тренды можно оценить с привязкой к местоположению ваших потенциальных клиентов. Как пользоваться Google Trends объяснил Евгений Кадук.

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6. Цели и события в Google Analytics

Еще один курс по работе с Google Analytics и еще одна возможность эффективно продвигать свой бизнес в интернете. Что такое «плохие цели» — это либо их отсутствие (да, и такое бывает), либо цели по типу «Продолжительность» и «Страниц/экранов за сеанс». То есть, такие цели, которые далеки от желаемого результата — транзакции.

Событие — это действие пользователя: кликнул на картинку, нажал кнопку, запустил видео и другое. Все, что поможет составить представление об активности человека на нашем сайте, покажет, какие элементы (кнопки, формы, попап-окна) выгоднее размещать.

Курс по материалам поста Андрея Коваля можно и нужно пройти владельцам бизнеса, маркетологам, начинающим SEO- и PPC-специалистам.

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7. Как создать и внедрить robots.txt

Файл robots.txt позволяет поисковым роботам сканировать определенные страницы сайта. Если неправильно его внедрить, роботы проиндексируют страницы, которые пользователям не стоит видеть. Возможно, наоборот, от просмотра закроются потенциально трафиковые статьи, целые категории товаров и так далее. Не надо так! Как надо, объяснила Евгения Яровенко.

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8. Как настроить товарные объявления

Актуальные товары с описанием, ценой и фотографией — это то, что видит пользователь в выдаче благодаря Google Shopping. Инструмент не позволяет демонстрировать устаревшую информацию: неактуальные товары, товары, которых нет в наличии. К таким релевантным объявлениям пользователи более лояльны. Как их настроить — в курсе Дмитрия Терзиогло.

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9. Как настроить таргетинг ВКонтакте

Если вы считаете рекламу ВКонтакте неэффективной, значит, просто не умеете ее настраивать. Чтобы ваши объявления приносили продажи, заявки, следует разобраться в особенностях рекламного кабинета и узнать некоторые профессиональные фишки. Только так можно сделать качественную таргетированную рекламу в самой популярной социальной сети Рунета. Курс составлен по статье Алены Некрасовой, старшего аспиранта «Нетологии».

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10. Как настроить enhanced ecommerce в Google Tag Manager

Enhanced ecommerce — расширенная электронная торговля позволяет получить полную информацию о процессе покупки или заказа. Это инструмент , с помощью которого можно отследить движение и действия пользователей на сайте с разных устройств, определить узкие места и недоработки, которые мешают людям покупать. Учитесь настраивать расширенную электронную торговлю в курсе для специалистов от Александра Кухаренко.

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11. Как самостоятельно провести аудит рекламных кампаний в Google Ads

Новый курс в Академии о том, что нужно обязательно настроить в аккаунте перед запуском рекламных кампаний, и наиболее частых ошибках новичков при аудитах в Google Ads. Подробно, доступно и очень важно для всех, кто до сих пор не отслеживает (не умеет, не знает, как это делать, считает ненужным) эффективность рекламных кампаний. Автор курса — Диана Корсун.

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