«Как жаль, что под рукой нет списка самых дорогих ключевиков, — думают порой специалисты, планируя бюджет на рекламную кампанию. — Можно было бы оценить целесообразность продвижения товаров и услуг, и, в случае чего, поискать менее конкурентные источники трафика».

Мы решили убрать этот повод для сожалений, составив список топ-50 самых дорогих ключевых слов в Google Рекламе по Украине по данным базы Serpstat. По состоянию на 1 октября 2016 года сервис хранит сведения о 12 912 156 ключевиках по стране.

Специалисты Serpstat проанализировали эти данные и выгрузили тысячу самых дорогих фраз, но я решила ограничиться 50 первыми. Да, если вы морально готовы в следующем выпуске топа прочитать все 1000 фраз — пишите в комментариях.

При выгрузке специалисты Serpstat встретили очень много английских слов. Сначала приняли их за мусорные фразы, которые попали в выгрузку из-за неправильно работающих парсеров, но потом оказалось, что по этим фразам действительно дается контекстная реклама в частности из США, что и влияет на общую статистику. Маловероятно, но, возможно, проблема в некорректной настройке таргетинга — в результате объявления по этим фразам крутятся и у нас.

Еще одно возможное объяснение — рекламодатель задал высокую стоимость клика специально, так что желание «покрутиться» по одинаковым с ним ключевикам влетит в копеечку.

Важная оговорка. Морфологически близкие формы ключевых фраз с одинаковой ставкой мы учитывали как одну фразу. Но не забывайте: специалисты рекомендуют прописывать морфологически близкие формы раздельно, потому что Google Реклама не всегда различает словоформы русского языка. Для ключевых слов на английском этот вопрос не актуален.

Также при просмотре рейтинга стоит помнить, что цена за клик динамично меняется в зависимости от сезонности и трендов. Картина по состоянию на 1 октября 2016 года.

Топ-50 самых дорогих ключевых слов Google Рекламы в Украине

Самая дорогая ключевая фраза — forex trading system. Думаю, не нуждается в объяснении. Занятно: в топе также оказались фразы об открытии оффшоров и лечении в Израиле.

Пишите, что бы еще вы хотели увидеть в исследовании дорогих ключевых слов. Мы готовы проанализировать данные по многим аспектам.