Маркетинг

Топ спикеров конференций по интернет-маркетингу — онлайн-голосование
Георгий Рябой
20996 196 36
1539092971
3

Любите тусить на маркетинговых конференциях? Тогда вы наверняка знаете большинство личностей в этом рейтинге. Я решил сразу сделать его вечным — активные спикеры в перспективе получат больше голосов.

Как я выбирал очередность представления кандидатов: на первых позициях в чистом (без голосов) списке — топ спикеров 8P 2018, их отметили сами участники конференции в своих анкетах, чуть ниже — докладчики других конференций, отобранные с помощью анонимного анкетирования специалистов агентства Netpeak.

Ищите своих любимых докладчиков и помогайте им пробиться в топ, не нашли — пишите в комментариях имя-фамилию и несколько ссылок на программы конференций, где вы наслаждались полезными докладами этих ребят.

Редакция будет внимательно отбирать новых кандидатов в рейтинг. Если будут немотивированные скачки в голосовании, редакция оставляет за собой право попросить предоставить скриншоты, свидетельствующие о честных обращениях к аудитории.

Отдали свой голос? Проголосуйте и за любимый блог или паблик по интернет-маркетингу.

196
2
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
интернет-маркетинг рейтинги
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

Другие статьи автора

Комментарии (36)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Принять