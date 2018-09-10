Топ спикеров конференций по интернет-маркетингу — онлайн-голосование

Любите тусить на маркетинговых конференциях? Тогда вы наверняка знаете большинство личностей в этом рейтинге. Я решил сразу сделать его вечным — активные спикеры в перспективе получат больше голосов.

Как я выбирал очередность представления кандидатов: на первых позициях в чистом (без голосов) списке — топ спикеров 8P 2018, их отметили сами участники конференции в своих анкетах, чуть ниже — докладчики других конференций, отобранные с помощью анонимного анкетирования специалистов агентства Netpeak.

Ищите своих любимых докладчиков и помогайте им пробиться в топ, не нашли — пишите в комментариях имя-фамилию и несколько ссылок на программы конференций, где вы наслаждались полезными докладами этих ребят.

Редакция будет внимательно отбирать новых кандидатов в рейтинг. Если будут немотивированные скачки в голосовании, редакция оставляет за собой право попросить предоставить скриншоты, свидетельствующие о честных обращениях к аудитории.