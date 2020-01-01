Трудности с рекламными инструментами Facebook — что может пойти не так

При работе с Business Manager Facebook или Ads Manager, каталогом, страницей могут возникнуть вопросы, ответить на которые бывает очень сложно. Скитания по справке, интернету в поисках ответов или обращение в поддержку Facebook часто не дают никаких результатов. В этой статье разберем распространенные и нестандартные ситуации, которые могут возникнуть при работе с Ads Manager или Business Manager Facebook. А также постараемся найти выход из них.

Блокировка рекламного аккаунта Facebook или объявлений

Это, наверное, самый распространенный «сюрприз», который может преподнести Ads Manager. Причин блокировки множество. Основные:

1. Нарушение рекламной политики.

Если модераторы заподозрит вас в сомнительном контенте рекламы или сайта, нарушении принципов работы с рекламой, ваши объявления или даже весь аккаунт заблокируют.

К нарушениям можно отнести рекламу алкоголя, табачных изделий, наркотиков, сексуальный контент, оскорбляющий контент, нелегальную продукцию, обещание каких-либо результатов (например методы похудения), нарушение авторских прав и другое. Более подробно об этом написано в справке.

Важно: Facebook может заблокировать объявления или кабинет по самым неочевидным причинам. Например, из-за использования эмоджи вместо цифр, считая это обходом средств безопасности.

К причинам можно отнести:

несоответствие посадочной страницы рекламному объявлению;

редирект на другой сайт;

жалобы пользователей на рекламу;

использование большого количества текста на рекламных креативах (более 20% от самого изображения).

Важно: иногда сообщений о блокировке рекламного аккаунта нет, но рядом с кампаниями, группами объявлений или объявлениями может стоять статус «Ошибка аккаунта». Это тоже означает блокировку.

2. «Подозрительные» действия с картой и платежами.

Facebook пытается бороться с мошенниками и старается максимально защитить финансы пользователя любыми способами. Поэтому при разных «подозрительных» действиях, несовпадениях, несоответствиях, администрация сразу же остановит ваш рекламный кабинет.

Что может стать причиной блокировки:

имя в аккаунте Facebook отличается от имени на карте (даже на один символ);

карта оформлена в другой стране, например, в Украине, а рекламу вы оплачиваете в Таиланде;

использование чужой карты: вы используете чью-то карту, например, клиента в своем рекламном аккаунте;

использование «виртуальной» карты: не именные карты для покупок в интернете;

зачисление большой суммы на баланс рекламного аккаунта;

резкое увеличение расхода на рекламу: например, с $10 до $1000.

3. Вы заходите в рекламный аккаунт с разных IP.

Если вы уехали в другую страну, город, даже решили зайти в аккаунт с другого устройства, модераторы Facebook могут расценить это как подозрительную активность (например, взлом) и приостановить работу кабинета.

Предупредить ситуацию можно, подключив двухфакторную аутентификацию аккаунта.

4. Просроченные платежи.

Если вы не оплатили рекламу, рекламный аккаунт сразу станет неактивным и будет таким до погашения долга.

Важно: если вы не хотите оплачивать долг и попробуете создать новый кабинет в Ads Manager, вероятнее всего это не получится. Facebook всегда следит за подобными ситуациями.

Также существует риск блокировки, если вы добавляете в администраторы аккаунта пользователя с «плохой» репутацией: с задолженностями на Facebook, заблокированными кабинетами и страницами.

Обратите внимание: бывает Facebook не может снять средства с карты по техническим причинам (например, достигнут лимит списаний по вашей карте или происходит сбой). В таком случае рекомендую воспользоваться другой картой или обратиться в службу поддержки.

Нестандартные ситуации с Ads Manager, Business Manager и другими объектами рекламы в Facebook

Рассмотрим пару специфических ситуаций, которые могут возникнуть с рекламными инструментами Facebook.

1. Не получается привязать страницу к Business Manager.

Почему такое может произойти:

нет администраторских прав на страницу (или есть, но менее семи дней);

в Business Manager нет администраторских прав;

страница принадлежит другой компании (основная — в другом в Business Manager);

для инстаграм-страницы: она не связана со страницей на Facebook; страница Facebook связана с бизнес-аккаунтом Instagram, и он принадлежит другой компании.

Если всё в порядке, а страницу всё равно не получается привязать (не приходит уведомление о подтверждении):

проверьте в почте папки «Спам», «Промоакции», «Соцсети» (для Gmail) или в cпаме в других почтовых сервисах;

проверьте раздел «Уведомления» на бизнес-странице вашей компании;

если страницу создавал кто-то другой, привязывал ее к другому в Business Manager, возможно, уведомление пришло этому пользователю;

отправьте запрос из Business Manager через режим инкогнито или с другого браузера/устройства.

напишите в поддержку.

Более подробно о работе с доступами, связкой инструментов Business Manager Facebook , читайте в блоге.

2. Отключение Business Manager из-за того, что существование компании не подтверждено.

В этом случае Facebook запрашивает юридические документы. Не все компании нужно подтверждать, однако это необходимо для доступа к продуктам и функциям социальной сети (например, моментальные игры, новостные страницы, некоторые возможности для разработчиков). Подробно об этом сказано в соответствующем разделе справки.

Возможно, Facebook заметил нарушение правил в вашем Business Manager, либо подозрительную активность и поэтому запрашивает документы для подтверждения.

3. Не получается опубликовать черновики рекламных кампаний в Ads Manager

Причины:

к рекламному аккаунту не подключены платежные данные. Чтобы добавить способы оплаты, следуйте инструкции, указанной в справке:

группы объявлений/объявления настроены с ошибками: не указана целевая страница, много текста на рекламном баннере, не настроено событие-пикселя и другое. В таком случае следуйте указаниям в правом верхнем углу редактора кампаний:

если со способами оплаты всё в порядке, кампании и группы объявлений настроены верно, используйте функцию «Сбросить Ads Manager».

4. Блокировка сайта.

Facebook показывает уведомление о том, что ссылка на сайт в объявлении недействительна или контент сайта носит вредоносный характер. Также не получается подтвердить сайт в Бизнес Менеджере Facebook и загрузить товары в каталог ни с фида, ни вручную.

Вероятная причина — Facebook блокирует ваш сайт. Как проверить? Заходим на страницу отладчика репостов Facebook и добавляем url сайта в проверочную строку. Если получается такой результат, нужно писать в поддержку Facebook:

Из опыта: сайт быстро разблокируют, если на нем нет запрещенного контента, на него никогда не подавали жалобу в социальных сетях.

Как написать в службу поддержки Facebook?

В службу поддержки можно обратиться по любым вопросам, связанными с блокировкой рекламного аккаунта в Ads Manager, платежами, страницами и другим. Но не всегда поддержка поможет в решении сложных технических вопросов, связанных с разработкой сайта, приложений, товарных фидов и тому подобным.

Увидели предупреждение:

Следуйте инструкциям, которые предложит Facebook.

Вы попадете на страницу с формой, где нужно подробно изложить свое видение проблемы.

Также при любых других трудностях можно обратиться в чат техподдрежки. Или, если кнопка чата недоступна, связаться с помощью формы.

Совет: эффективнее всего сразу писать на английском языке, но украино- или русскоязычная поддержка тоже работает. Менеджер может попросить вас снять видео экрана, чтобы продемонстрировать проблему, связанную с объектами Facebook — так можно будет направить запрос на рассмотрение технических специалистов. Видео следует комментировать только на английском языке.

Решение вашей проблемы может занять от нескольких минут до нескольких недель (если потребуется помощь с технической стороны).

Возможно, вам покажется, что Facebook может забанить аккаунт или рекламу практически за любое действие. Но такими жесткими условиями, администрация хочет максимально обезопасить платформу от мошеннических действий и различного недопустимого контента. В любом случае, если это случилось по ошибке — вас сразу же разблокируют, или посоветуют, что нужно исправить.