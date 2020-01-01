Трудности с рекламными инструментами Facebook — что может пойти не так

При работе с Business Manager Facebook или Ads Manager, каталогом, страницей могут возникнуть вопросы, ответить на которые бывает очень сложно. Скитания по справке, интернету в поисках ответов или обращение в поддержку Facebook часто не дают никаких результатов. В этой статье разберем распространенные и нестандартные ситуации, которые могут возникнуть при работе с Ads Manager или Business Manager Facebook. А также постараемся найти выход из них.
Блокировка рекламного аккаунта Facebook или объявлений
Это, наверное, самый распространенный «сюрприз», который может преподнести Ads Manager. Причин блокировки множество. Основные:
1. Нарушение рекламной политики.
Если модераторы заподозрит вас в сомнительном контенте рекламы или сайта, нарушении принципов работы с рекламой, ваши объявления или даже весь аккаунт заблокируют.
К нарушениям можно отнести рекламу алкоголя, табачных изделий, наркотиков, сексуальный контент, оскорбляющий контент, нелегальную продукцию, обещание каких-либо результатов (например методы похудения), нарушение авторских прав и другое. Более подробно об этом написано в справке.
Важно: Facebook может заблокировать объявления или кабинет по самым неочевидным причинам. Например, из-за использования эмоджи вместо цифр, считая это обходом средств безопасности.
К причинам можно отнести:
- несоответствие посадочной страницы рекламному объявлению;
- редирект на другой сайт;
- жалобы пользователей на рекламу;
- использование большого количества текста на рекламных креативах (более 20% от самого изображения).
Важно: иногда сообщений о блокировке рекламного аккаунта нет, но рядом с кампаниями, группами объявлений или объявлениями может стоять статус «Ошибка аккаунта». Это тоже означает блокировку.
2. «Подозрительные» действия с картой и платежами.
Facebook пытается бороться с мошенниками и старается максимально защитить финансы пользователя любыми способами. Поэтому при разных «подозрительных» действиях, несовпадениях, несоответствиях, администрация сразу же остановит ваш рекламный кабинет.
Что может стать причиной блокировки:
- имя в аккаунте Facebook отличается от имени на карте (даже на один символ);
- карта оформлена в другой стране, например, в Украине, а рекламу вы оплачиваете в Таиланде;
- использование чужой карты: вы используете чью-то карту, например, клиента в своем рекламном аккаунте;
- использование «виртуальной» карты: не именные карты для покупок в интернете;
- зачисление большой суммы на баланс рекламного аккаунта;
- резкое увеличение расхода на рекламу: например, с $10 до $1000.
3. Вы заходите в рекламный аккаунт с разных IP.
Если вы уехали в другую страну, город, даже решили зайти в аккаунт с другого устройства, модераторы Facebook могут расценить это как подозрительную активность (например, взлом) и приостановить работу кабинета.
Предупредить ситуацию можно, подключив двухфакторную аутентификацию аккаунта.
4. Просроченные платежи.
Если вы не оплатили рекламу, рекламный аккаунт сразу станет неактивным и будет таким до погашения долга.
Важно: если вы не хотите оплачивать долг и попробуете создать новый кабинет в Ads Manager, вероятнее всего это не получится. Facebook всегда следит за подобными ситуациями.
Также существует риск блокировки, если вы добавляете в администраторы аккаунта пользователя с «плохой» репутацией: с задолженностями на Facebook, заблокированными кабинетами и страницами.
Обратите внимание: бывает Facebook не может снять средства с карты по техническим причинам (например, достигнут лимит списаний по вашей карте или происходит сбой). В таком случае рекомендую воспользоваться другой картой или обратиться в службу поддержки.
Нестандартные ситуации с Ads Manager, Business Manager и другими объектами рекламы в Facebook
Рассмотрим пару специфических ситуаций, которые могут возникнуть с рекламными инструментами Facebook.
1. Не получается привязать страницу к Business Manager.
Почему такое может произойти:
- нет администраторских прав на страницу (или есть, но менее семи дней);
- в Business Manager нет администраторских прав;
- страница принадлежит другой компании (основная — в другом в Business Manager);
- для инстаграм-страницы: она не связана со страницей на Facebook; страница Facebook связана с бизнес-аккаунтом Instagram, и он принадлежит другой компании.
Если всё в порядке, а страницу всё равно не получается привязать (не приходит уведомление о подтверждении):
- проверьте в почте папки «Спам», «Промоакции», «Соцсети» (для Gmail) или в cпаме в других почтовых сервисах;
- проверьте раздел «Уведомления» на бизнес-странице вашей компании;
- если страницу создавал кто-то другой, привязывал ее к другому в Business Manager, возможно, уведомление пришло этому пользователю;
- отправьте запрос из Business Manager через режим инкогнито или с другого браузера/устройства.
- напишите в поддержку.
Более подробно о работе с доступами,
2. Отключение Business Manager из-за того, что существование компании не подтверждено.
В этом случае Facebook запрашивает юридические документы. Не все компании нужно подтверждать, однако это необходимо для доступа к продуктам и функциям социальной сети (например, моментальные игры, новостные страницы, некоторые возможности для разработчиков). Подробно об этом сказано в соответствующем разделе справки.
Возможно, Facebook заметил нарушение правил в вашем Business Manager, либо подозрительную активность и поэтому запрашивает документы для подтверждения.
3. Не получается опубликовать черновики рекламных кампаний в Ads Manager
Причины:
- к рекламному аккаунту не подключены платежные данные. Чтобы добавить способы оплаты, следуйте инструкции, указанной в справке:
- группы объявлений/объявления настроены с ошибками: не указана целевая страница, много текста на рекламном баннере, не настроено событие-пикселя и другое. В таком случае следуйте указаниям в правом верхнем углу редактора кампаний:
- если со способами оплаты всё в порядке, кампании и группы объявлений настроены верно, используйте функцию «Сбросить Ads Manager».
4. Блокировка сайта.
Facebook показывает уведомление о том, что ссылка на сайт в объявлении недействительна или контент сайта носит вредоносный характер. Также не получается подтвердить сайт в Бизнес Менеджере Facebook и загрузить товары в каталог ни с фида, ни вручную.
Вероятная причина — Facebook блокирует ваш сайт. Как проверить? Заходим на страницу отладчика репостов Facebook и добавляем url сайта в проверочную строку. Если получается такой результат, нужно писать в поддержку Facebook:
Из опыта: сайт быстро разблокируют, если на нем нет запрещенного контента, на него никогда не подавали жалобу в социальных сетях.
Как написать в службу поддержки Facebook?
В службу поддержки можно обратиться по любым вопросам, связанными с блокировкой рекламного аккаунта в Ads Manager, платежами, страницами и другим. Но не всегда поддержка поможет в решении сложных технических вопросов, связанных с разработкой сайта, приложений, товарных фидов и тому подобным.
Увидели предупреждение:
Следуйте инструкциям, которые предложит Facebook.
Вы попадете на страницу с формой, где нужно подробно изложить свое видение проблемы.
Также при любых других трудностях можно обратиться в чат техподдрежки. Или, если кнопка чата недоступна, связаться с помощью формы.
Совет: эффективнее всего сразу писать на английском языке, но украино- или русскоязычная поддержка тоже работает. Менеджер может попросить вас снять видео экрана, чтобы продемонстрировать проблему, связанную с объектами Facebook — так можно будет направить запрос на рассмотрение технических специалистов. Видео следует комментировать только на английском языке.
Решение вашей проблемы может занять от нескольких минут до нескольких недель (если потребуется помощь с технической стороны).
Возможно, вам покажется, что Facebook может забанить аккаунт или рекламу практически за любое действие. Но такими жесткими условиями, администрация хочет максимально обезопасить платформу от мошеннических действий и различного недопустимого контента. В любом случае, если это случилось по ошибке — вас сразу же разблокируют, или посоветуют, что нужно исправить.
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