Евгения Долинина

Автор NJ c 2019
Позиция:
Junior PPC Specialist at Team #2
Компания:
Netpeak
Об авторе:
PPC-специалист агентства Netpeak

Статьи автора

PPC
12877 17
Трудности с рекламными инструментами Facebook — что может пойти не так
PPC
Кейсы
8345 22
Как рекламировать товары для HoReCa и выйти на окупаемость в первый месяц работ — кейс econom-service
PPC
70921 18
Как настроить Facebook Business Manager для удобной работы
