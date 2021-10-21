Вебмастера заработают более $2 млн на Всемирном дне шоппинга в 2021

По оценке Admitad Affiliate прибыль вебмастеров в 2021 году только на Всемирном дне шоппинга 11 ноября превысит $2 млн. Каким образом они получат прибыль — расскажем в этой статье на примере AliExpress.
Несколько раз в год маркетплейсы проводят масштабные распродажи, на которых можно купить товары с выгодой до 70%. И хоть сейчас на AliExpress затишье — это «перед бурей». Ведь не за горами самая жаркая пора распродаж.
Самыми масштабными скидочными периодами для китайшопов являются:
- Китайский Новый год (конец февраля).
- День рождения AliExpress (конец марта).
- Неделя подарков (конец апреля).
- 11.11 Всемирный день шопинга, или китайский День холостяка.
- Черная пятница (конец ноября).
За заказы пользователей, перешедших по партнерской ссылке, можно заработать от 3% до 69% от суммы заказа. Мы рассмотрим заработок по партнерской сети через призму грядущей распродажи, а именно Всемирного дня шопинга. 11 ноября 2009 года в интернет были запущены первые масштабные распродажи (объем продаж превысил $7 млн). А уже в 2013 году Alibaba установил мировой рекорд — было собрано $3,1 млрд с онлайн-покупок только за первый час праздника. И вот, с тех пор 11 ноября стало официальной датой, когда крупные маркетплейсы проводят масштабные акции.
Рекордная статистика 2020: продажи возросли вдвое
По окончанию Дня холостяка в 2020 году Alibaba Group отчитался о результатах распродажи — суммарный объем продаж составил рекордных $74,1 млрд, что вдвое превышает результат 2019 года.
По данным Admitad Affiliate, в День всемирного шопинга прошлого года вебмастерам удалось продать 3,3 млн товаров на общую сумму $49,2 млн. Сами же партнеры заработали $1,7 млн в период скидок.
Покупатели ждут распродажу и это подтверждает динамика конверсии в сегменте «товары из Китая» с 20 октября по 20 ноября 2020 года:
Конверсия взлетела в шесть раз! А вместе с ней и заработок вебмастеров. По данным Admitad Affiliate, именно эти товары вошли в топ по популярности на распродаже в прошлом году:
А вот как в целом распределился интерес покупателей и, как следствие, их затраты в 2021 году. Топ остался в целом неизменным, но некоторые категории завоевали большую популярность — эта информация полезна для планирования активностей партнеров:
Теперь поговорим о том, какие шаги принесли маркетологам и обладателям интернет-аудитории прибыль во время распродажи в прошлом году и обеспечат ее и в этом.
Где найти прибыль на китайских маркетплейсах
Партнерский маркетинг — это всегда взаимодействие трех сторон: рекламодателя, веб-мастера и партнерской сети. Он подразумевает использование принципа «Cost per action» — оплата за действие.
Вы выступаете в роли веб-мастера, который приводит на сайт рекламодателя (в данном случае AliExpress) потенциальных покупателей. Эти люди должны осуществить на сайте определенное действие, например — оформить заказ на китайском маркетплейсе. После подтверждения оплаты и получения товара покупателем, вам начисляется вознаграждение в виде процента от суммы товара. Размер выплаты составляет от 3% до 69%.
Для работы с партнерской сетью необходимо выполнить следующие действия:
- Зарегистрироваться в партнерской сети.
- Подключиться к программе AliExpress.
- Получить партнерскую ссылку.
- Распространить ее.
- Привести покупателей на сайт товара.
- Получить вознаграждение за оплаченные заказы приведенных пользователей.
Поговорим о том, какие действия помогут вам на последних двух этапах.
Обзоры на товары
Вы можете создавать честные текстовые или видео-обзоры, в которых рассказываете о преимуществах или недостатках того или иного товара. Форматов обзора есть множество — от распаковки до тест-драйва и сравнения позиций. Эта опция отлично подходит для блогеров, онлайн-СМИ, администраторов сообществ в соцсетях, активных пользователей форумов и любых других контентных проектов.
Интересно, что видео-обзоры ранжируются лучше в поисковиках, их предпочитают тексту 72% пользователей. Лучше всего такой формат подойдет для YouTube — добавляйте партнерские ссылки в описание к видео или в комментарии и получайте процент с покупок вашей аудитории.
Партнерские магазины
Не все люди хотят сравнивать цены, читать отзывы, выискивать самое выгодное предложение — это отнимает немало времени. Люди хотят зайти на сайт и в два клика оформить заказ. Такое поведение дарит еще одну возможность заработка на AliExpress.
Создайте свой интернет-магазин или сделайте отдельную вкладку на своем сайте, наполнив ее продукцией с китайского маркетплейса. Предоставьте покупателям дополнительную информацию о товарах или создайте удобные подборки — и не забудьте включить в них свои партнерские ссылки!
Кэшбэк
Admitad Affiliate предоставляет возможность честно заработать с помощью реферальных программ кэшбэк-сервисов. Например, на сервисе LetyShops вы получаете разовое вознаграждение за приведенного друга, за регистрацию нового пользователя, а также пожизненный процент от дохода кэшбэк-сервиса с вашего пользователя.
По подсчетам экспертов Admitad Affiliate, больше всего продаж сделали, а как следствие и прибыли получили на распродаже именно кэшбэк-сервисы:
Мы рассмотрели самые интересные и популярные способы заработка на AliExpress, но вы также можете настраивать контекстную, тизерную или таргетированную рекламу. Единственное строгое правило — никакой контекстной рекламы на бренд!
День Холостяка в 2021 году: чего ожидать?
У крупнейшей распродажи 11.11 по традиции будет два периода:
- Период разогрева — пользователи отмечают понравившиеся товары и кладут их в корзину. Когда: 28 октября 10:00 — 11 ноября 10:59 (по Киеву). Ваша задача в период разогрева — сделать так, чтобы пользователь начал наполнять корзину, перейдя по вашей партнерской ссылке. AliExpress для этого дает купоны и специальные лендинги.
- Период самой распродажи. Когда: с 11 ноября 10:00 по 13 ноября 09:59 (По Киеву). В дни распродажи вам останется только подтолкнуть пользователя к покупке. Когда корзина уже наполнена, пользователю необходимо применить все заработанные за период разогрева купоны, получить скидку и оформить заказ.
Рекомендации для максимума прибыли
- Подготовьтесь заранее, пропишите контент-план. Чтобы не терять время на распродаже, подготовьте все ссылки заблаговременно и пройдите модерацию в нужных вам партнерских программах.
- Не забывайте, что в период распродажи действует атрибуция First cookie wins — вознаграждение начисляется веб-мастеру, который первым привел покупателя на сайт, даже если он не сразу оформил заказ.
- Помните о повышенной нагрузке на сайт в период распродажи. Предупредите покупателей заранее, что для оформления заказа может потребоваться больше времени, чем обычно. Следите за стабильной работой вашей площадки и в случае необходимости быстро исправляйте ошибки.
- Следите за статистикой прибыльности, отмечайте удачные и неудачные действия, улучшайте и масштабируйте свою кампанию. Ведь впереди вас ждут следующие распродажи — к ним вы сможете доработать свою стратегию.
И помните, Всемирный день шопинга — самая масштабная распродажа года, которая уже несколько лет как обогнала Черную пятницу. По оценке экспертов Admitad Afiiliate, в этом году на ней маркетологи заработают более $2 млн. Однако Черная пятница и новогодние распродажи также сулят огромные прибыли партнерам. Поэтому отточите свои приемы на 11.11 и продолжайте улучшать их на следующих скидочных периодах, чтобы выжать из них максимум дохода.
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