Вебмастера заработают более $2 млн на Всемирном дне шоппинга в 2021

По оценке Admitad Affiliate прибыль вебмастеров в 2021 году только на Всемирном дне шоппинга 11 ноября превысит $2 млн. Каким образом они получат прибыль — расскажем в этой статье на примере AliExpress.

Несколько раз в год маркетплейсы проводят масштабные распродажи, на которых можно купить товары с выгодой до 70%. И хоть сейчас на AliExpress затишье — это «перед бурей». Ведь не за горами самая жаркая пора распродаж.

Самыми масштабными скидочными периодами для китайшопов являются:

Китайский Новый год (конец февраля).

День рождения AliExpress (конец марта).

Неделя подарков (конец апреля).

11.11 Всемирный день шопинга, или китайский День холостяка.

Черная пятница (конец ноября).

За заказы пользователей, перешедших по партнерской ссылке, можно заработать от 3% до 69% от суммы заказа. Мы рассмотрим заработок по партнерской сети через призму грядущей распродажи, а именно Всемирного дня шопинга. 11 ноября 2009 года в интернет были запущены первые масштабные распродажи (объем продаж превысил $7 млн). А уже в 2013 году Alibaba установил мировой рекорд — было собрано $3,1 млрд с онлайн-покупок только за первый час праздника. И вот, с тех пор 11 ноября стало официальной датой, когда крупные маркетплейсы проводят масштабные акции.

Рекордная статистика 2020: продажи возросли вдвое

По окончанию Дня холостяка в 2020 году Alibaba Group отчитался о результатах распродажи — суммарный объем продаж составил рекордных $74,1 млрд, что вдвое превышает результат 2019 года.

По данным Admitad Affiliate, в День всемирного шопинга прошлого года вебмастерам удалось продать 3,3 млн товаров на общую сумму $49,2 млн. Сами же партнеры заработали $1,7 млн в период скидок.

Покупатели ждут распродажу и это подтверждает динамика конверсии в сегменте «товары из Китая» с 20 октября по 20 ноября 2020 года:

Конверсия взлетела в шесть раз! А вместе с ней и заработок вебмастеров. По данным Admitad Affiliate, именно эти товары вошли в топ по популярности на распродаже в прошлом году:

А вот как в целом распределился интерес покупателей и, как следствие, их затраты в 2021 году. Топ остался в целом неизменным, но некоторые категории завоевали большую популярность — эта информация полезна для планирования активностей партнеров:

Теперь поговорим о том, какие шаги принесли маркетологам и обладателям интернет-аудитории прибыль во время распродажи в прошлом году и обеспечат ее и в этом.

Где найти прибыль на китайских маркетплейсах

Партнерский маркетинг — это всегда взаимодействие трех сторон: рекламодателя, веб-мастера и партнерской сети. Он подразумевает использование принципа «Cost per action» — оплата за действие.

Вы выступаете в роли веб-мастера, который приводит на сайт рекламодателя (в данном случае AliExpress) потенциальных покупателей. Эти люди должны осуществить на сайте определенное действие, например — оформить заказ на китайском маркетплейсе. После подтверждения оплаты и получения товара покупателем, вам начисляется вознаграждение в виде процента от суммы товара. Размер выплаты составляет от 3% до 69%.

Для работы с партнерской сетью необходимо выполнить следующие действия:

Зарегистрироваться в партнерской сети. Подключиться к программе AliExpress. Получить партнерскую ссылку. Распространить ее. Привести покупателей на сайт товара. Получить вознаграждение за оплаченные заказы приведенных пользователей.

Поговорим о том, какие действия помогут вам на последних двух этапах.

Обзоры на товары

Вы можете создавать честные текстовые или видео-обзоры, в которых рассказываете о преимуществах или недостатках того или иного товара. Форматов обзора есть множество — от распаковки до тест-драйва и сравнения позиций. Эта опция отлично подходит для блогеров, онлайн-СМИ, администраторов сообществ в соцсетях, активных пользователей форумов и любых других контентных проектов.

Интересно, что видео-обзоры ранжируются лучше в поисковиках, их предпочитают тексту 72% пользователей. Лучше всего такой формат подойдет для YouTube — добавляйте партнерские ссылки в описание к видео или в комментарии и получайте процент с покупок вашей аудитории.

Партнерские магазины

Не все люди хотят сравнивать цены, читать отзывы, выискивать самое выгодное предложение — это отнимает немало времени. Люди хотят зайти на сайт и в два клика оформить заказ. Такое поведение дарит еще одну возможность заработка на AliExpress.

Создайте свой интернет-магазин или сделайте отдельную вкладку на своем сайте, наполнив ее продукцией с китайского маркетплейса. Предоставьте покупателям дополнительную информацию о товарах или создайте удобные подборки — и не забудьте включить в них свои партнерские ссылки!

Кэшбэк

Admitad Affiliate предоставляет возможность честно заработать с помощью реферальных программ кэшбэк-сервисов. Например, на сервисе LetyShops вы получаете разовое вознаграждение за приведенного друга, за регистрацию нового пользователя, а также пожизненный процент от дохода кэшбэк-сервиса с вашего пользователя.

По подсчетам экспертов Admitad Affiliate, больше всего продаж сделали, а как следствие и прибыли получили на распродаже именно кэшбэк-сервисы:

Мы рассмотрели самые интересные и популярные способы заработка на AliExpress, но вы также можете настраивать контекстную, тизерную или таргетированную рекламу. Единственное строгое правило — никакой контекстной рекламы на бренд!

День Холостяка в 2021 году: чего ожидать?

У крупнейшей распродажи 11.11 по традиции будет два периода:

Период разогрева — пользователи отмечают понравившиеся товары и кладут их в корзину. Когда: 28 октября 10:00 — 11 ноября 10:59 (по Киеву). Ваша задача в период разогрева — сделать так, чтобы пользователь начал наполнять корзину, перейдя по вашей партнерской ссылке. AliExpress для этого дает купоны и специальные лендинги. Период самой распродажи. Когда: с 11 ноября 10:00 по 13 ноября 09:59 (По Киеву). В дни распродажи вам останется только подтолкнуть пользователя к покупке. Когда корзина уже наполнена, пользователю необходимо применить все заработанные за период разогрева купоны, получить скидку и оформить заказ.

Рекомендации для максимума прибыли

Подготовьтесь заранее, пропишите контент-план. Чтобы не терять время на распродаже, подготовьте все ссылки заблаговременно и пройдите модерацию в нужных вам партнерских программах.

Не забывайте, что в период распродажи действует атрибуция First cookie wins — вознаграждение начисляется веб-мастеру, который первым привел покупателя на сайт, даже если он не сразу оформил заказ.

Помните о повышенной нагрузке на сайт в период распродажи. Предупредите покупателей заранее, что для оформления заказа может потребоваться больше времени, чем обычно. Следите за стабильной работой вашей площадки и в случае необходимости быстро исправляйте ошибки.

Следите за статистикой прибыльности, отмечайте удачные и неудачные действия, улучшайте и масштабируйте свою кампанию. Ведь впереди вас ждут следующие распродажи — к ним вы сможете доработать свою стратегию.

И помните, Всемирный день шопинга — самая масштабная распродажа года, которая уже несколько лет как обогнала Черную пятницу. По оценке экспертов Admitad Afiiliate, в этом году на ней маркетологи заработают более $2 млн. Однако Черная пятница и новогодние распродажи также сулят огромные прибыли партнерам. Поэтому отточите свои приемы на 11.11 и продолжайте улучшать их на следующих скидочных периодах, чтобы выжать из них максимум дохода.