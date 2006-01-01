Александр Кривошеев

Александр Кривошеев

Автор NJ c 2021
Позиция:
Country manager
Компания:
Admitad Affiliate
Об авторе:
Country manager Ukraine компании Admitad Affiliate, эксперт в сфере affiliate и digital-маркетинга.

Статьи автора

Бизнес
5899 15
Черная пятница 2021 в Европе и Украине. Как изменились традиционные даты распродаж и топы бестселлеров
Аналитика
5450 17
Итоги Всемирного дня шопинга: рост продаж в 11 раз в Украине и самые популярные товары
Арбитраж
4968 31
Вебмастера заработают более $2 млн на Всемирном дне шопинга в 2021
