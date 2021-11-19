Итоги Всемирного дня шопинга: рост продаж в 11 раз в Украине и самые популярные товары

С 11 по 13 ноября прошла одна из крупнейших мировых распродаж — Всемирный день шопинга. Ключевым игроком в этот период всегда были китайские маркетплейсы, однако в этом году к акциям подключались и локальные бренды. Например, Rozetka делала скидки до 60%, Цитрус — до 40%, Comfy — до 50%, Allo — до 50%. По подсчетам партнерской сети Admitad Affiliate, в этом году украинцы купили в 11 раз больше товаров, чем в прошлом, а средний чек покупок вырос в рекордные 17 раз. И это только на китайском маркетплейсе.

Почему Alibaba Group не сделали рекордных продаж

Распродажа по объемам уже стала заметным конкурентом черной пятницы. Напоминаем, что одной только Alibaba Group (куда входит и AliExpress) удалось в этом году сделать мировых продаж на $84,5 млрд. При этом рост замедлился по сравнению с прошлыми годами — если в 2020 китайский гигант отчитался об удвоении заказов, то в этом рост от прошлого уровня составил лишь 8,5%.

Отчасти это может быть связано с тем, что распродажа уже не в новинку покупателям. И прошлые годы аврального роста продаж «выбрали» большую часть аудитории, которая еще не была знакома с ней.

Также есть и другие причины, которые озвучили в Alibaba Group:

замедлилось потребление в Китае;

мероприятие проводилось после года продолжающегося ужесточения нормативных требований со стороны китайских властей. Гигант электронной коммерции был оштрафован на рекордные 2,8 миллиарда долларов за монополистическое поведение в апреле;

в этом году немного сместился акцент рекламы: рекламировали социальную и экологическую ответственность.

Какие товары покупали украинцы

Интересы украинцев в этом году почти полностью повторили топ продаж прошлого года — лишь некоторые лидирующие по доле продаж категории товаров поменялись местами*:

электроника и бытовая техника — 27,6%;

дом и сад — 19,3%;

украшения и аксессуары — 11,8%;

красота и здоровье — 10,6%;

одежда и обувь — 7%;

спорт и развлечения — 6,5%;

инструменты — 6,1%.

*В отчете объединили покупки смартфонов, компьютеров и бытовой техники в единую категорию «Электроника и бытовая техника». Также мы внесли продажи «Обустройство дома» в категорию «Дом и сад». Это освободило место для категории «Одежды и обуви». Только некоторые из них поменялись в топе местами.

Брендам стоит обратить внимание на эти тренды, ведь впереди еще один очень значимый период — черная пятница. Высока вероятность того, что эти категории получат схожие доли продаж и в этот период.

Вот так распределились интересы покупателей в период Черной Пятницы в прошлом году:

Конечно, этот период принес рост прибыли не только брендам, но и партнерам (обладателям интернет-аудитории и специалистам по трафику), которые получают вознаграждение за каждый сделанный заказ. Наши партнеры за три самых активных скидочных дня с 11 по 13 ноября увеличили свой доход в 14 раз (по сравнению со спокойным периодом перед распродажей 4-6 ноября).

Вот какую долю европейских клиентов принесли разные каналы трафика:

Доля мобильных заказов в общей массе в Украине составила 30,2%. Средний чек при этом вырос за год на 30% — в среднем украинцы были готовы потратить $13,5 на один заказ с китайского маркетплейса во время распродажи.

Почему украинцы делают покупки на китайских маркетплейсах, хотя, казалось бы, оформление заказа, доставка здесь — более трудоемкий процесс, чем тот же процесс в Украине? Китайские маркетплейсы представляют широкий выбор продукции зачастую по очень низким ценам. Поэтому их популярность среди пользователей продолжает в целом расти с каждым годом. Пользователи готовы заказывать все больше, а грамотно сгенерированные рекомендации товаров дополнительно увеличивают корзину. Помогают и рекомендации сайтов и блогеров, которые также зачастую делают подборки товаров и обозревают сразу несколько позиций.

Всемирный день шопинга вновь показал — пользователи явно готовы потратиться во время распродаж. Но в приоритете у них теперь немного другие категории товаров. Влияние коронавирусных трендов ослабело, и привычные интересы возвращаются. Информация, полученная в распродажи 11-13 ноября, поможет брендам лучше подготовиться к грядущей черной пятнице и новогодним акциям. Особенно важно будет выбрать эффективные каналы трафика и обеспечить техническую стабильность своих площадок.