Черная пятница 2021 в Европе и Украине. Как изменились традиционные даты распродаж и топы бестселлеров
В этом году Черная пятница стала «шире» — традиционный период распродажи растянулся с нескольких дней на несколько недель. Хотя пик онлайн-заказов в традиционные дни скидок получился чуть ниже прошлогоднего. Но это можно объяснить несколькими причинами, которые мы раскроем ниже.
Вернулся офлайн — как выкрутился онлайн
По первым оценкам экспертов, объем онлайн-продаж в этом году в саму Черную пятницу немного сократился — с прошлогодних $9 млрд до $8,9 млрд. И вот первая причина: в прошлом году распродажа проходила в рамках локдауна во многих странах, а значит покупатели вынуждены были выбирать товары исключительно в интернете. В этом году часть пользователей предпочла вернуться к привычным покупкам в оффлайн-магазинах.
По подсчетам CPA-сети Admitad Affiliate, европейские покупатели в этом году активней всего тратились на косметику и одежду. А свои позиции по продажам по сравнению с 2020 годом улучшили игры и отели.
Причина номер два: многие бренды в этом году не только запустили скидки до 26 ноября, но и продлили их минимум на несколько недель. Это распределяет активность покупателей по гораздо большему периоду.
При этом, по данным Admitad Affiliate, по сравнению со спокойным периодом украинцы в эту Черную пятницу увеличили число покупок на 118%, а их сумму — на 135%. Средний чек онлайн-заказа в распродажные дни подрос на 8% и составил около $46,5. Больше половины продаж пришлось на маркетплейсы.
Вот какие категории товаров и услуг оказались наиболее популярными у европейских покупателей:
Категории товаров-лидеров
Тренды покупок в этом году кардинально изменились. Некоторые отрасли бизнеса увеличили активность и получили больше внимания на распродаже по сравнению с 2020 годом:
По нашим наблюдениям, практически весь запал по покупке электроники и товаров для дома покупатели удовлетворили во время Всемирного дня шоппинга 11 ноября. Электроника попала в топ по продажам и в Черную пятницу, ведь скидки на дорогостоящую технику самые лакомые. Но все равно съехала по популярности, хотя на распродаже двумя неделями ранее обе упомянутые категории занимали в топе первые строчки.
Отметим, что на передний план вышли финансовые услуги — при этом существенно вырос и средний чек покупок — с $13,5 11 ноября до $46,5 в эту пятницу.
Кому удалось привлечь больше всего покупателей?
Большая часть европейских пользователей решилась на покупку по рекомендации онлайн-СМИ и блогов, активно мотивировали к заказу кэшбэк-сервисы и контекстная реклама:
- СМИ — 29,7%
- Кэшбэк-сервисы — 26,8%
- Контекстная реклама — 14,3%
- Витринные сайты — 6,7%
- Facebook — 4,7%
В период Черной пятницы доходы украинских специалистов по настройке интернет-рекламы выросли в 2,5 раза.
Впереди уже рождественские распродажи. Период повышенного спроса продлится до самого конца декабря, ведь все активно начинают закупаться новогодними подарками. Бизнесам и маркетплейсам в этот горячий период важно использовать разнообразные каналы трафика и не забывать о технической стабильности как самого сайта, так и мобильного канала продаж.
Важно: в статье указаны данные нашей сети — количество покупок, их сумма и средний чек по заказам пришедшим от наших веб-мастеров к нашим рекламодателям.
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