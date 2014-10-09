Владимир Меркушев о фишках Казнета и рецепте успеха в сети

Об особенностях реализации интернет-проектов в Великобритании, России, Казахстане и фишках успешного ведения бизнеса онлайн мы побеседовали с Владимиром Меркушевым, руководителем интернет-проектов компании Kolesa.kz — локомотива Ecommerce Казахстана. Сегодня эта компания, как и другие проекты Меркушева, занимает верхние строчки Forbes Казахстан. А 31 октября Владимир поделится секретами развития бизнеса в сети с участниками первой кейс-конференции в Алматы «Online Advertising: Контекстная реклама и SEO для бизнеса».

В 2005 — 2008 гг. работал тестировщиком, руководителем отдела тестирования и руководителем проектов в компании Voltweb, разрабатывающей интернет-проекты для рынка Великобритании. В 2008 — 2009 годах руководил отделом разработки интернет-проектов в издательстве «Атлант Медиа», Санкт-Петербург. Затем в 2009 — 2011 гг. работал руководителем отдела проектов в компании Kaznetmedia, Астана. С 2012 по настоящее время — руководитель веб-направления в компании «Колёса», управляет разработкой и поддержкой интернет-проектов kolesa.kz, krisha.kz, market.kz.

— Вы успешно занимались развитием интернет­-проектов в Великобритании, России, Казахстане. Отличаются ли подходы к созданию и ведению проекта в каждой из этих стран?

Самое большое отличие — это, наверное, уровень конкуренции. Запустить сейчас прибыльный проект в России, а тем более в Великобритании очень сложно. Одной удачной идеи и команды единомышленников мало, нужны серьезные инвестиции в технологии и рекламу. Как следствие, лидеры рынка — это большие компании с офисами разработки в нескольких городах и странах. В Казахстане успешный проект можно сделать с относительно небольшой командой разработки и минимальными расходами на продвижение. А вот поддерживать этот успех и оставаться в лидерах — это уже другая история.

— Какие школы/курсы/вебинары посоветуете тем, кто планирует научиться разрабатывать интернет­-проекты?

Я посоветую читать много материалов на профильных ресурсах, например, на Хабре. И посещать профильные мероприятия, где можно вживую пообщаться с людьми, которые делают крутые проекты. Ну и, конечно, применять все полученные знания на собственном опыте. Считаю это лучшим способом обучения.

— Есть ли у вас собственный рецепт успешного интернет-­проекта? Из каких ингредиентов он состоит?

Успешный проект должен отвечать на 3 вопроса: «Какую задачу решает?», «Для кого?» и «Как на этом можно заработать?». Если нет ответа на любой из вопросов — проект рано или поздно прекратит свое существование.

— На кого вы ориентируетесь в своей работе? Расскажите о компании (компаниях), которые можете назвать примером для подражания.

Во-первых, это мировые лидеры, такие как Google и Яндекс. Ребята из Badoo делают очень интересные вещи и охотно делятся опытом. В своем профильном сегменте я слежу за сайтами объявлений, лидерами в своих странах: avito.ru, slando.ua, finn.no, blocket.se. Очень нравится подход компании 37signals, авторов книги «Rework» и создателей Basecamp, который мы используем для управления частью проектов.

Авторы книги «Rework: Бизнес без предрассудков» Джейсон Фрайд и Дэвид Хайнемайер Хенссон — успешные интернет-предприниматели, основавшие легендарную 37signals. Компанию из 14 сотрудников, продуктами которой пользуются более трех миллионов человек по всему миру. Подход Rework предусматривает ломку привычного мышления и стереотипов поведения в обществе ради концентрации на работе и успехе в бизнесе. «Поскребите по поверхности, и вы выясните, что обитатели "реального мира" наполнены пессимизмом и отчаянием. — Пишут Джейсон Фрайд и Дэвид Хайнемайер Хенссон. — Хуже того, они хотят и остальных затащить в свою могилу. Если вы полны надежд и амбиций, они постараются убедить вас, что реализовать ваши идеи невозможно. Они скажут, что вы впустую тратите свое время. Не верьте им. Такой мир может быть реальным для них, но это не значит, что вы должны жить в нем».

— Посоветуйте пару классных отраслевых блогов (можно блоги компаний и на английском языке).

Мой выбор:

— Если говорить о Казахстане, то что сегодня в тренде: аутсорс проектов или их разработка с помощью инхаус специалистов?

Мне сложно говорить о всем рынке так как в настоящий момент не занимаюсь разработкой проектов на заказ. Мы в «Колёсах» стараемся делать максимум инхаус, кроме тех работ, которые можно безболезненно отдать на аутсорс. Но в последнее время невооруженным глазом заметен рост интереса компаний из России и Украины к рынку интернет-проектов Казахстана. Будущая конференция тому живой пример :)

— Как обстоят дела со стартаперским движением в Казахстане?

Стартаперское движение живет своей жизнью. Много разговоров и встреч, но мало, насколько мне известно, успешных стартапов. Мне кажется дело в том, что компетенции большинства казахстанских стартаперов хватает на запуск проекта, а его ведь еще нужно превратить в работающий бизнес.

— С какими проблемами рынка в Казахстане сталкиваетесь чаще всего? Что поможет их преодолеть?

Низкий уровень рекламодателей и пользователей в интернет-технологиях. «Что такое браузер?», «Как мне увидеть свой баннер?» и подобные вопросы ежедневно задают нашей службе поддержки. Здесь, наверное, можно только делать функционал предельно понятным, учить и ждать светлого будущего.

— Сегодня в Интернете еще возможно создание проекта уровня Google или Facebook? В каких сферах (мобильный маркетинг, дополненная реальность, цифровые издательства и др.) возможно их появление в ближайшем будущем?

Думаю, в мобильных технологиях еще непочатый край работы и перспективных проектов. В том числе и в области мобильных платежей, если законодательная база и сотовые операторы будут готовы к переменам.

— Вы бываете на зарубежных конференциях по интернет-­маркетингу. Сравните их с аналогичными казахстанскими ивентами, выделите отличия.

Бываю на РИФе, недавно впервые посетил 8P в Одессе. Есть большие отличия в стиле докладов — на казахстанских ивентах слишком много саморекламы. И в публике, которая посещает такие ивенты — иногда смотришь в зал и непонятно, что некоторые посетители здесь делают :)

— Сделайте мини­анонс своего выступления на кейс-­конференции «Online Advertising: Контекстная реклама и SEO для бизнеса».

Я расскажу про наш успешный опыт ломания стереотипов в Казнете. Поговорим о том, какие рекламные каналы мы пробовали, чтобы «Крыша» из сайта городской газеты превратилась в портал о недвижимости всего Казахстана, и как оценивать эффективность этих каналов.

— Спасибо за интересную беседу и до скорой встречи на OA 31 октября!

Беседа с Владимиром Меркушевым дала старт серии интервью-знакомств с докладчиками конференции «Online Advertising: Контекстная реклама и SEO для бизнеса». Мы расскажем вам о том, чему будут посвящены доклады участников, о их пути к успеху и правилах жизни. «Контекстная реклама и SEO для бизнеса 2014» — первая кейс-конференция, посвященная самым востребованным инструментам интернет-маркетинга. 31 октября в Алматы конференция соберет собственников малого и среднего бизнеса, владельцев интернет-магазинов, а также всех, кто хочет узнать, как увеличить успешность своего бизнеса с помощью контекстной рекламы и SEO.