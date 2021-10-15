Знаменитости способны мотивировать своим примером миллионы. Эти люди уже добились успеха и могут делиться опытом. Их интервью и выступления помогают научиться понимать жизнь, найти в ней свое место, принимать неудачи и даже использовать их. Сделала подборку речей известных людей — лидеров рейтинга Форбс, известных актеров — для выпускников. Отдельным списком — те, кто произвел впечатление лично на меня.

Мотивирующие речи от богатейших людей мира. Но не про деньги

Увидеть свой путь на пороге взрослой жизни, когды ты только окончил университет — дело непростое. Осознание того, что в одних с тобой стенах учился человек, который входит в ТОП списка Форбс или стал всемирно известен, а сейчас перед твоими глазами — мощный мотив поверить и в свои силы. Поэтому в традициях американских вузов приглашать знаменитостей для напутственной речи выпускникам.

Эти выступления не только помогают сделать первый шаг в верном направлении, но и просто полезны к прослушиванию.

Джефф Безос: Мы — это принятые нами решения

Forbes № 1

Состояние: $ 177 млрд

Amazon родился в гараже. Его история сродни той, когда тыква превращается в карету, а в роли феи — основатель компании Джефф Безос. О сложности принятия решений и разнице между талантами и решениями он рассказал в своем выступлении перед студентами Принстонского университета.

Сложнее быть добрым, чем умным. Я не боялся пожалеть о безуспешной попытке, я боялся пожалеть о том, что не решился попробовать. Я хочу поговорить с вами сегодня о разнице между талантами и решениями. Ум — своего рода талант, доброта — это решение. Талант — это легко, он просто есть. Решение может быть трудным. Через 60 лет в тихие минуты раздумий, когда вы будете сами себе пересказывать вашу личную историю жизни, самой короткой и самой значимой частью этой истории будут решения, которые вы принимали. Мы — это решения, которые мы принимаем.

Илон Маск: Мы пытаемся достичь того, что находится на границе с невозможным

Forbes № 2

Состояние: $ 151 млрд

Решение проблемы энергопотребления на Земле, вынесение жизни за пределы планеты — таков масштаб задач, которые ставит перед собой Илон Маск. О них он рассказывает в речи перед студентами Калифорнийского технологического университета.

Если мы сможем развивать знание о мире, если мы сможем делать то, что расширит границы и масштаб сознания, мы научимся задавать правильные вопросы и станем более просвещенными. Это является единственным путем движения вперед. Я не действовал из логики найти топ лучших способов заработать деньги, что на самом деле нормально, я думал, о том, что действительно сильно повлияет на будущее человечества. Вы маги ХХІ века. Не позволяйте ничему вас удерживать. Ваш предел — ваше воображение, поэтому идите и творите магию.

Билл Гейтс: От тех, кому дано много, ожидается многое

Forbes № 4

Состояние: $ 124 млрд

Богатство теряет смысл перед угрозами для всего человечества: болезнями и катаклизмами. В речи Билла Гейтса нет формул успеха. Это размышление о неравенстве, возможностях и ответственности.

Если мы сможем найти подходы, которые удовлетворят нужды бедных, принесут выгоды богатым и голоса политикам, мы найдем приемлемое решение для сокращения неравенства в мире. Эта задача бесконечна. Она невыполнима. Но осознанная попытка решить эту сложную задачу изменит мир. Моя мама никогда не переставала заставлять меня делать больше для других. Она подчеркнула: «От тех кому больше дано, больше и ожидается». У вас есть сведения о глобальном неравенстве, которых у нас не было. И с этой осведомленностью у вас, вероятно, также есть совесть, которая будет мучить, если вы бросите людей, жизнь которых вы могли бы изменить с помощью скромных усилий.

Марк Цукерберг: Когда люди воплощают свои мечты во что-то великое, выигрываем мы все

Forbes № 5

Состояние: $ 97 млрд

Помочь каждому обрести его цель, чтобы улучшить общество, предлагает Марк Цукерберг. Он самый молодой в ТОП-10 Forbes, и в выпускниках видит людей своего поколения, вместе с которыми ему предстоит строить мир.

Найти свою цель — это еще не все. Вызов нашего времени — создать мир, в котором у каждого будет цель. Мне нравится эта история: во время визита Кеннеди в центр НАСА он спросил уборщика, чем тот так занят. Тот ответил: «Господин Президент, я помогаю отправить человека на Луну». Цель — это чувство, что ты часть чего-то большего, что ты нужен и тебе есть, ради чего работать дальше. Идеи не рождаются полностью созревшими. Ясность появляется, когда над ними работаешь, поэтому нужно просто начать. Нам нужно общество, в котором прогресс измеряется не только экономическими показателями вроде ВВП, но и тем, сколько людей нашли себя. Давайте позволим всем идти к своей цели не только потому, что это правильно, а потому что, когда люди воплощают свои мечты во что-то великое, выигрываем мы все.

Ларри Эллисон: Я открыл для себя то, что мне нравилось

Forbes № 7

Состояние: $ 93 млрд

Талантливый программист, жесткий предприниматель и любитель экстрима Ларри Эллисон предпочел свои мечты чужим ожиданиям, и не ошибся. Как это было — в речи перед выпускниками Университета Южной Калифорнии.

Когда люди начинают говорить вам, что вы сумасшедший, возможно, вы подошли к самому важному нововведению в своей жизни. Не позволяйте экспертам обескураживать вас, когда вы бросаете вызов существующему положению вещей. У каждого из вас есть шанс узнать, кто вы есть, а не кем вы должны быть, шанс воплотить в жизнь свои мечты, а не мечты других. Это может занять некоторое время, но продолжайте искать, пока не найдете работу, которая разжигает ваши страсти, как это сделал я.

Стив Джобс: Если вы еще не нашли то, что любите, продолжайте искать

Стив Джобс и Ларри Эллисон были друзьями и единомышленниками. Наверное поэтому схожи их жизненные взгляды и жажда поиска любимого дела.

Вам надо найти то, что вы любите. И единственный способ делать великие дела — любить то, что делаете. Если вы еще не нашли своего дела — ищите, не останавливайтесь. Когда мне было 17, я прочитал цитату: «Если вы живете каждый день так, как будто он последний, когда-нибудь вы окажетесь правы». Я смотрю в зеркало каждый день и спрашиваю себя: «Если бы сегодняшний день был последним в жизни, захотел бы я делать то, что собираюсь сделать сегодня?». И как только ответом было «Нет» несколько дней подряд, я понимал, что надо что-то менять. Я убежден, что не сдался и продолжал идти вперёд только потому, что любил своё дело. Если вы ещё не нашли то, что любите — продолжайте искать Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, проживая чью-то чужую жизнь. Не попадайте в ловушку догмы, не живите чужими мыслями, не позволяйте шуму чужих мнений заглушать ваш внутренний голос и, самое главное, имейте мужество следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают, кем вы хотите стать. На самом деле все остальное не важно.

Арнольд Шварценеггер: Какой смысл жить, если все что вы хотите — избежать трудностей

Спортсмен, кинозвезда, бизнесмен, политик — в этом человеке редкое сочетание талантов, и все их он смог проявить благодаря трудолюбию и тем правилам, которыми руководствовался в жизни. Ими он поделился с выпускниками Университета Южной Калифорнии.

Доверяйте себе. Не важно, как и что думают все остальные. Нарушайте правила — не законы, но правила. Единственный способ, который позволял мне куда-то добраться — это нарушение каких-либо правил. Не бойтесь потерпеть неудачу. Не слушайте скептиков. Я никогда не слушаю никакие «ты не можешь». Я всегда слушаю себя и говорю: «Да, ты можешь», — и это подводит меня к успеху. Самое важное: работайте изо всех сил. Вы всегда должны находить время для того, чтобы что-то отдавать своему обществу, штату или стране.

Джим Керри: Моя миссия дарить людям смех и радость возвысила меня до небес

Великий комик убежден, что нужно слушать себя и заниматься любимым делом, а не искать надежную работу. По словам Керри, его отец мог стать великим комиком, однако не верил в то, что это возможно. Он выбрал «надежную» должность бухгалтера, но она подвела отца: его уволили.

Ваше служение, которое идет изнутри, подарит вам больше радости и счастья, чем все деньги мира. Я всегда начинаю сначала, у меня есть кнопка перезагрузки, и я давлю на нее постоянно. Все, что вам нужно — это рассказать Вселенной о своем желании и работать над ним, не думая о том, в какой форме оно может сбыться. Ваша задача заключается не в том, чтобы понять, каким образом это с вами случится, а в том, чтобы открыться любым возможностям и не цепляться за навязанные обществом шаблоны, будто что-то невозможно.

Для тех, кто не выпускник

Новые страницы и точки отсчета бывают не только в жизни выпускников, а экзамены — не только в вузе. Послушайте эти три выступления. Они дают ответы на многие вопросы и просто помогают жить.

Джордан Питерсон: Позаботься о себе, потому что ты можешь принести в мир что-то ценное

В выступлении — двенадцать правил жизни от канадского профессора психологии, которые он определил в своей одноименной книге. Вот четыре из них:

Первое правило — и оно довольно комично — стой прямо, расправив плечи. Это лучший способ подавать себя. Относись к себе, как к важному для тебя человеку. Будь добр, позаботься о себе, потому что ты можешь принести в мир что-то ценное. Это и значит быть индивидом. Дружи с людьми, которые желают тебе добра. Так же, как ты этически обязан заботиться о себе, точно так же ты этически обязан окружать себя людьми, которым достанет смелости, веры и мудрости желать тебе добра, когда ты сделал что-то хорошее, и остановить тебя, когда ты делаешь что-то разрушительное. А если твои друзья не такие, то они тебе не друзья. Сравнивай себя со вчерашним собой, а не с сегодняшним кем-то. Твоя цель — стать сегодня на какую-то капельку лучше, чем вчера. И ты можешь сам для себя определить это лучше. Это не должен быть какой-то внешней критерий. Ты сам знаешь где ты слаб, а где нужен рост.

Ник Вуйчич: Мы должны быть благодарны, что каждый день у нас есть выбор

О силе воли этого человека нечего и говорить. Остается только слушать и внимать.

Запомните три вещи: знай кто ты, что для тебя ценно и чего ты хочешь добиться в этой жизни. И напоследок: познай свою судьбу. Если вы не знаете ответа на три моих вопроса, то ваше положение хуже чем у меня. В нашей жизни всегда есть возможность выбора: или быть благодарными за то, что у нас есть, или расстраиваться из-за того, чего у нас нет. Ты — здоровый, свободный человек, и ты не знаешь, что делать? А во что ты веришь? Следуй своему сердцу, оно приведет тебя туда, куда ты хочешь, только, если ты знаешь, кем ты хочешь стать.

Бен Карсон: Больше всего на вашу жизнь может повлиять только один человек — вы сами

Нейрохирург, который первым в мире провел уникальную операцию по разделению сиамских близнецов, политик — Бен Карсон — научился быть мудрым у своей матери, женщины с тремя классами образования. В речи — доходчиво о многом.

Нам нужно забыть о попытках сделать всех одинаковыми в словах и в мыслях. Нам нужно сконцентрироваться на уважении к людям, с которыми мы не согласны. Давая человеку образование, вы делаете его свободным. Я стал получать радость от чтения книг. Мы были очень бедны, но читая книги, я мог путешествовать, быть кем-то, делать что-то великое. Больше всего на вашу жизнь может повлиять только один человек — вы сами. С каждым новым ребенком, которого мы удержали от пути к самоуничтожению и посредственности мы уменьшаем на одного человека количество тех, от кого нам придется защищать свои семьи.

Что объединяет все эти выступления. Поинты: