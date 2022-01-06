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Второй мозг — гайд по системе умных заметок Zettelkasten. Первая часть
Ярослав Каплан
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За день в голове человека проносится шесть тысяч мыслей. Некоторые очень ценные, их хочется зафиксировать. Недаром говорят, что идея «приходит» — это довольно спонтанный процесс.

Как и многие люди, я делаю заметки в телефоне, чтобы не упустить мысль и позже к ней вернуться. Правда, ранее мои заметки часто оставались пылиться в цифровом архиве и не приносили никакой пользы. Я пробовал использовать папки и теги в Evernote, но это было не очень эффективно.

Недавно мне попалась книга Зонке Аренса «Как делать полезные заметки», которая описывает принципиально другой метод ведения заметок под названием Zettelkasten. Углубившись в тему, я начал постепенно внедрять этот метод в свою жизнь. Чтение книг, прослушивание подкастов и просто общение с разными людьми порождают новые мысли. Все они теперь особым образом фиксируются в единой системе и постепенно превращаются в мой второй внешний мозг.

Что такое Zettelkasten

Этот метод ведения заметок описал немецкий социолог Никлас Луман еще в 80-е годы. Сам Луман за жизнь сделал около 90 тысяч рукописных заметок на небольших бумажных карточках, которые он складывал вот в такой ящик:

Луман за жизнь сделал около 90 тысяч рукописных заметок на небольших бумажных карточках, которые он складывал вот в такой ящик

Zettelkasten Лумана в университете г. Билефельд. Фото emvi.com

Собственно, Zettelkasten и переводится с немецкого как «ящик для заметок». Обратите внимание, что на выдвижных ячейках нет ни алфавитного показчика, ни вообще каких-либо пометок. Карточки внутри маркировались особым способом, который позволял быстро находить нужную информацию. Луман утверждал, что Zettelkasten стал его вторым мозгом и значительно помог в научном труде. Ученый написал около 50 книг и 550 статей, поэтому помощник оказался довольно эффективным.

В чем уникальность метода Zettelkasten

Короткий ответ: в связях между заметками для генерации новых идей. Это очень похоже на наш мозг, который хранит данные не в виде аккуратных папок с файлами, а в виде сложной системы единиц информации, причудливым образом связанных между собой. Это можно проиллюстрировать так:

Это очень похоже на наш мозг, который хранит информацию не в виде аккуратных папок

Скриншот из программы Obsidian, к которой мы еще вернемся во второй части статьи

Когда Никлас Луман писал новую заметку, то сразу делал на карточке отметку, указывающую на ее связь с одной или несколькими другими карточками в ящике. Чем больше связей, тем лучше. Со временем одна и та же карточка всплывает в совершенно разных контекстах, что делает ее еще более ценной.

Давайте рассмотрим пример.

Допустим, я читаю книгу о «Титанике» и узнаю интересный факт, что офицер, у которого были ключи от шкафа с биноклями, сошел с корабля на первой остановке и случайно унес ключи с собой. Руководство не пожелало вскрывать замок, и смотровые на вышке полагались только на собственное зрение. Позже один из них, кому удалось выжить, признал, что, имея бинокли, столкновения с айсбергом можно было избежать.

Я пишу заметку своими словами (это важно для запоминания), указываю литературный источник и присваиваю заметке заголовок «Случайность. Бинокли». Пока все легко, да?

Затем из другой книги я узнаю, что ученые, которые открыли ДНК, на самом деле искали лекарство от рака. Они оформляли заявку на грант, где подробно описывали свои достижения. Это их и натолкнуло на дальнейшую разработку.

Новая заметка, ссылка на источник и заголовок «Случайность ДНК». Мой мозг волшебным образом вспоминает, что нечто подобное он уже обрабатывал, я быстро нахожу заметку про бинокли и соединяю их.

Казалось бы, где «Титаник», а где ДНК — темы совершенно разные. Но в моем случае они объединены контекстом случайности, которая может вылиться как в положительный, так и в печальный результат. Уже этих двух залинкованных между собой заметок достаточно для черновика поста в Facebook или Telegram-канал. Нассим Талеб расписал ровно эту же идею в нескольких книгах на сотни страниц.

Кому пригодится Zettelkasten

Никлас Луман был ученым и использовал свой метод для написания научных трудов. Зонке Аренс, автор книги «Как делать полезные заметки», преподает в университете. Получается, Zettelkasten нужен только заумным «ботаникам»? Вовсе нет!

Я уверен, что этот метод ведения заметок пригодится каждому, кто изучает какую-либо тему и хочет развить собственное мышление и понимание. Ведь вся идея Zettelkasten заключается не в сборе архива заметок, а в легком синтезировании новых идей на их основе.

Аренс пишет, что «письмо и есть мышление», поэтому читать книги нужно с ручкой в руке. Так чтение превращается в увлекательную игру: находить единицы смысла, записывать их своими словами в отдельных заметках, а затем объединять с другими мыслями, расширяя границы познания мира. Эту статью я в первую очередь написал для собственного более глубокого понимания Zettelkasten. Надеюсь, и вам она будет полезной.

Во второй части гайда я расскажу, как настроить систему Zettelkasten в цифровом виде в программе Obsidian на компьютере и смартфоне. А также поделюсь лайфхаками, которые обнаружил в процессе внедрения. Задавайте вопросы в комментариях и делитесь опытом, если тоже используете Zettelkasten в работе и жизни.

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Ярослав Каплан

Предприниматель и управленец с опытом в сферах образования, развлечений, VR/AR и медиа.

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