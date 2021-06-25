Выбираем оффер правильно: инструкция для начинающего арбитражника

Всем привет, я — кот Даблер! Сегодня мы вместе с моей помощницей Оксаной Никитиной, аккаунт-менеджером SalesDoubler, расскажем о том, как научиться выбирать офферы в нише PDL, и поможем новичкам избежать распространенных ошибок.

Если ты лишь недавно решил арбитражить, то в 90 случаях из 100 тебя может смутить обилие офферов в админке СРА-сети. Сходу не понятно, какие из доступных предложений — наиболее выгодные, но ответ на этот вопрос обязательно нужно найти, ведь от него напрямую зависит успех твоей рекламной кампании! Итак, начинаем!

Что такое оффер (партнерская программа)?

Для начала напомню, что оффер — это предложение от рекламодателя с четко обозначенными условиями, целевым действием, размером выплаты и разрешенными источниками трафика. Полный список доступных офферов ты увидишь в админке после того, как зарегистрируешься в в системе CPA-сети.

Все офферы делятся на категории в зависимости от целевых действий. В финансовой вертикали принято такое деление:

CPA – cost per action. Здесь выплата вебмастеру происходит за определенное действие. Например, в финансовой вертикали – это выданный человеку первый или повторный кредит.

CPL – cost per lead. Это выплата за лид: регистрацию, одобренную заявку на кредит и т.д.

CPI – cost per install. Выплата за установку мобильного приложения. Например, Monobank.

Более сложные действия рекламодатели оценивают дороже, но и конверсий по ним сложнее добиться.

Как читать условия оффера?

Изначально может показаться, что все офферы выглядят примерно одинаково, включая набор показателей, цифры и условия работы. Давай разберемся, так ли это.

В первую очередь обращай внимание на целевое действие: нужно четко понять, за что заплатят в рамках этого оффера.

Смотри также размер этой выплаты.

Дополнительно отследи источники трафика: что разрешено, что запрещено.

Есть ли автоапрув, и какой холд.

Нюансы покажу тебе на примере оффера CreditPlus.

Здесь выплата за первый выданный кредит составляет 560 грн.

CR & ePC — это показатели, которые говорят о деньгах и о том, сколько ты можешь заработать. Среднее значение ePC на этом оффере — 22,96 гривны, это средняя выплата за 1 клик. И есть CR, который говорит, что со 100 кликов ты получишь примерно 4 конверсии.

Но обрати внимание на разрешенные и запрещенные источники трафика: например, социальные сети обозначены зеленой галочкой. Если твой источник трафика — Facebook, значит, он разрешен. Напротив запрещенных стоит крестик. За нарушение условий партнерской программы твои конверсии могут остаться неоплаченными.

Важнейший показатель — холд на апрув. Если написано «до 1 дня», это значит, что на оффере присутствует автоапрув. Когда конверсия поступает в онлайн-систему, она сразу падает в кабинет вебмастера и доступна к выплате. То есть эту конверсию уже не смогут отменить, она согласована, и по ней можно запрашивать оплату. Автоапрув на оффере очень важен для МФО-рынка, и 90% МФО выполняют такие условия.

Обрати внимание, что на этом оффере холд на выплату составляет 10 дней. Соответственно, если 1 числа к тебе в кабинет упадет конверсия, то через 10 дней ты сможешь запросить по ней выплату. Идём дальше.

Cookie — это некий идентификатор, который присваивается пользователю в момент клика на источник платной рекламы, например, на баннер или оффер. Он кликнул — и ему присвоился код. Время жизни куки у каждого оффера разное, в среднем 30 дней. В течение этого срока пользователь может совершить целевое действие (оформить кредит), а тебе засчитается конверсия. Чем больше этот период — тем лучше для тебя: человек может еще год не кликать вообще ни по какой платной рекламе, а через год оформит заявку, а тебе упадет конверсия. Например, по офферу Moneyveo время жизни куки — целых 1000 дней, и это очень выгодно для веб-мастеров.

Математика оффера

Насколько выгоден тот или иной оффер? Но я на всякий случай покажу тебе нашу математику. И новички, и профессионалы арбитража всегда смотрят на два показателя: CR и ePC.

CR (conversions rate) — это процентное соотношение количества конверсий к числу уникальных кликов.

ePC (earn per click) — средний заработок с одного клика. Ты должен понимать, сколько заработаешь на этом оффере с одного клика, и эта цифра точно должна быть больше, чем ты тратишь.

CR = конверсии/клики * 100 % ePC = конверсии * выплату за конверсию/клики

Просматривая офферы в админке, может показаться, что выгоднее выбрать оффер с большей выплатой, но это не всегда так. Рассмотрим пример.

Оффер А дает выплату 480 грн, CR — 2,8 %. Оффер Б дает выплату 530 грн и CR — 1,7 %. На каждый оффер кликнет 5000 человек, стоимость клика – 10 грн. Посчитаем, сколько конверсий можно получить с таким CR-ом с двух разных офферов.

С первого оффера ты получишь 140 конверсий, со второго — только 85. ePC на первом составит 13 грн, а на втором 9 грн. То есть на оффере Б платят больше на 50 грн, но в итоге ты просто уйдешь в минус и даже не отобьешь того, что потратил. А на оффере А с каждого клика заработаешь 3,5 грн.

Когда собираешься лить на оффер, смотри на его CR & ePC. Узнать СР можно у аффилиат-менеджера, он обязательно подскажет. Также уточни у него CR для разных источников трафика: на контексте этот показатель может быть один, для соцсетей — второй, а в рассылках — вообще третий.

А вот еще один важный момент. Не всегда легко посчитать ePC, если на оффере присутствует бонусная сетка. Это своего рода градация: чем больше ты сделаешь объем, тем выше будет оплата за конверсию. Посмотрим на примере оффера АлексКредит. Если ты получишь 5 конверсий, выплата за единицу составит 490 грн, если уже 6 — то 515 грн или на 25 гривен больше за каждую конверсию, что очень влияет на ePC.

Начиная лить на такой оффер, нужно прикинуть: а сколько конверсий я сделаю минимально? Первые два дня я потестил, получилось по 3 конверсии в день. Значит, в месяц я сделаю 80-90 конверсий. Поэтому ePC буду считать не по 490 грн, а по 580 грн. Это очень важный момент, который можно упустить и в результате заработать намного меньше.

Как правило, офферы с бонусной сеткой хорошо идут.

Каналы трафика, запрещенные для всех офферов

Что обязательно нужно знать в начале работы с офферами, так это список запрещенных видов трафика. За конверсии, полученные отсюда, не просто не заплатят, но еще и причислят к злостным нарушителям. Ознакомься с этим списком и никогда не нарушай правила работы.

контекст на бренд рекламодателя;

мотивированный трафик;

адалт-трафик;

дорвей;

тулбар;

кликандер;

попандер.

Также стоит отличать неразрешенный или запрещенный тип трафика от некачественного. Что может быть некачественным трафиком? Например, у тебя много заявок на первые кредиты, но практически нет повторных. Это значит, что рекламодатель на твоем трафике заработает очень мало, там низкий LTV у клиентов, а ему это невыгодно. Поэтому он может снять тебя с оффера, но конверсии обязан оплатить, если на оффере работает автоапрув.

Как узнать свежую статистику по офферам?

Если ты собираешься лить трафик с Facebook на свою витрину, неизбежно встанет вопрос: как выбрать подходящие офферы, которые стоит туда поставить?

Подскажу, что делать: мы с ребятами в SalesDoubler три раза в неделю выпускаем рейтинг МФО со свежими данными. Отбираем топ-20 офферов по ePC, CR и надежности оплаты и обращаем внимание наших вебмастеров на эти топовые предложения. Выглядит это так:

Часто кажется, что легче лить на офферы лидеров рынка, ведь они должны хорошо идти. Но я все-таки рекомендую тебе анализировать детали. Ведь чем известнее компания и чем дольше она работает, тем больше ее клиентская база, и тем сложнее тебе будет привлекать новых клиентов.

Как избежать популярных ошибок?

Допускать ошибки — это нормально, ведь мы на них учимся. Но ты можешь минимизировать риски, если будешь советоваться со своим аффилиат-менеджером.

Чего не рекомендую делать:

Лить только на один оффер.

Лить сразу много трафика на непроверенный оффер.

Не запрашивать фидбэки по конкурентам, к примеру: что сейчас лучше идет, какие воронки стоят на топовых витринах, какой оффер классно заходит.

Сразу начинать с контекстной рекламы. Контекст требует больших бюджетов, там высокий порог входа и серьезная конкуренция; ты можешь потерять деньги. Поэтому лучше начни с других источников трафика, менее дорогих.

Лить без аналитики своей работы.

Соблюдая эти правила, проще работать с положительным результатом.

Почему лучше работать с СРА-сетью?

Большому кораблю — большое плаванье! Но каждому будущему адмиралу стоит узнать о преимуществах работы с СРА-сетью прежде, чем отправиться строить собственный фрегат:

CPA-сеть значительно упрощает процесс входа и работы на рынке арбитража. Чтобы пойти к рекламодателю напрямую, необходимо, как минимум, очень много лить и располагать мощными ресурсами для поддержки такого сотрудничества. В SalesDoubler работает большой отдел по взаимодействию с рекламодателями, а также бухгалтерия, юристы. Содержание такой структуры требует значительных затрат финансов, времени и сил. Если ты хочешь работать на себя и зарабатывать в удобном графике — выбирай любые из сотни доступных офферов в админке вебмастера, советуйся с менеджером, что изменить для увеличения доходов, лей, и получай свой профит. За годы на рынке мы создали эффективные инструменты для автоматизации и упрощения работы вебмастеров. Хочешь сделать рассылку? Приходи со своей базой, используй наш SD-Sender, который мы многократно проверили и протестировали. Хочешь лить на витрины? Бери готовый шаблон, адаптируй его и запускай РК! Единая интеграция с нами - и ты видишь аналитику по всем офферам, тебе не придется делать это с каждым рекламодателем. Если ты новичок, в SalesDoubler тебе дадут обучающие материалы для быстрого старта, а если ты уже активно льешь, к тебе прикрепят персонального менеджера, который поможет с любым вопросом.

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Надеюсь, наши советы принесут тебе пользу в дальнейшей работе. А пока желаю крутых офферов, легкого старта и высокого профита!