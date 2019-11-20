Зачем рассказывать о своем бизнесе в интернете. Рассуждения скромного предпринимателя

Здравствуйте! Я не бизнес-коуч и не консультант по вопросам управления проектами. Я такой же предприниматель, как и многие читатели этого блога. И пока у меня, если честно, не так много поводов для хвастовства, как хотелось бы.

Но я решила написать для вас этот пост, потому что глубоко убеждена: делиться информацией важно и нужно. А когда это полезная информация — важно вдвойне.

Итак, меня зовут Таня Бондарь и я соучредитель магазина подарков MamalamaKids. В прошлом — руководитель магазина пряжи и аксессуаров для вязания MAMALAMA. Год назад в блоге Netpeak вышла моя статья о том, как handmade-бизнесу повысить продажи на Etsy.

В августе этого года я (вместе с другими продавцами) рассказала Ain.ua чуть подробнее о том, что именно нужно делать украинскому хендмейдеру, чтобы выйти на международный рынок.

Отмечу, глобально наша система работы не изменилась, и мы до сих пор применяем те техники, которые я подробно описала в этих двух статьях. Во второй даже поделилась скриншотами внутренней статистики рекламных вложений и другими инсайтами.

Зачем начинающему предпринимателю «палить фишки», ведь его позиция на рынке все еще достаточно шаткая? Зачем делиться секретами с потенциальными конкурентами, ведь его пока еще достаточно просто обогнать и перегнать? Зачем освещать успехи, которые даже на региональный масштаб не очень-то и тянут?

Сейчас расскажу.

Конкурентов бояться – фишки не палить

Я твердо убеждена, что способному и мотивированному человеку, который задастся целью полностью «сплагиатить» наш магазин, достаточно будет информации из общедоступных источников. А неспособному даже волшебная палочка с самыми подробными инструкциями не поможет.

Эта история стара как мир.

Как и вопрос завышенной ценности идеи. Поверьте, сама по себе идея, пусть даже сверх-гениальная, практически ничего не стоит. Вся суть в умении ее реализовать.

Поэтому не стоит переоценивать значимость ваших инсайтов. Но и недооценивать их не нужно. Об этом дальше.

Размер не имеет значения

Делиться наработками полезно вне зависимости от того, насколько вы сами великий игрок. Начинающим предпринимателям дельные советы таких же мелких игроков гораздо «ближе к телу», чем наставления лидеров рынка. Я сама люблю обучаться, ходить по конференциям и слушать бизнес-подкасты. Но по факту советы миллиардера из Майями мне полезны, скорее, во вдохновительно-мотивационном плане, чем в операционном. Здесь я ничуть не хочу обесценить важность подсказок от крупных игроков . Они, несомненно, полезны. Но опыт решения процессинговых задач от среднего игрока для меня будет более применим. Особенно, если это игрок из моей сферы.

Почувствуйте себя Ротшильдом

Начинающие предприниматели первое время отлично генерируют заказы из сарафанного радио и через личные связи. К тому же, сегодня у нас очень модно поддерживать малый бизнес. Поэтому не стоит нивелировать значимость собственных информационных возможностей. А именно — не забывать делиться информацией о том, что вы делаете, на личных страницах соцсетей.

Во-первых (вот вам еще один общеизвестный принцип), люди верят людям. Ваши потенциальные покупатели поверят вашему бизнесу гораздо быстрее, если будут видеть, какие люди его создают.

Во-вторых (это мы уже уяснили), среди ваших знакомых и друзей наверняка найдутся ваши клиенты.

В-третьих, активная лояльная аудитория в том же Фейсбуке — это сильнейшее маркетинговое оружие. «Кто правит информацией — правит миром», говорил Ротшильд.

У нас сегодня есть отличный шанс немного побыть ротшильдами и создать такой информационный поток, из которого мы сможем извлечь дивиденды в будущем. Каждый из нас — генератор информации, а значит, генератор общественного мнения. Лояльная аудитория, которая изо дня в день наблюдает за тем, как вы строите ваш бизнес , обязательно выйдет на вашу защиту в случае неожиданных бизнес-проблем (клеветы, рейдерского захвата или нечестных действий конкурента).

С чего начать? С блога Netpeak, например

Этот блог — отличная трибуна для предпринимателей. Здесь вы можете рассказать свою историю не только ограниченному кругу подписчиков в социалках, но и людям за его рамками. Блог читают как специалисты, так и многочисленные владельцы бизнесов. Те люди, которые готовы оптимизировать свои процессы, учиться и делиться. И, поверьте, вам есть что им сказать.

Плохой опыт — хороший опыт

Ок, готовы делиться опытом, но проблема в том, что этот опыт — негативный. Почему важно рассказывать и об анти-кейсах? Потому что ничего никогда и ни у кого не получается с первого раза. Никакой чужой опыт не будет так ценен для вас, как ваш собственный. Ни один мастер-класс или семинар не врежется в сердце настолько, как это сделает личный провал.

Ошибки — великолепные учители, их наличие показывает, что вы не боитесь действовать . Что вы приступаете к практике, пробуете — хоть и оступаетесь, — реализуетесь и двигаетесь вперед. Удивительно, но у многих инвесторов именно наличие закрытых бизнесов дает больший кредит доверия кандидату.

Ворует – значит любит

Конечно, у этой медали есть обратная сторона. У нас и правда категорически много воруют идей. Но, что характерно, копируют именно то, что на поверхности: оформление страниц и баннеров, тексты описаний, дизайны товаров, формат упаковки, мокапы открыток и так далее.

Я не говорю, что с этим не нужно бороться — мы боремся. Удочки я с радостью раздаю, а рыбу у нас тырить не позволю. Но поверьте: именно таким людям ваши инсайты ни к чему. Они не готовы работать вдолгую (даже если им кажется, что готовы). А значит — они вам не конкуренты.

И пару слов о карме. Или не о ней

Поделиться — значит получить возможность обрести в ответ нечто большее, чем деньги и прибыль. И здесь я не имею в виду никакого философского подтекста. Есть в жизни что-то приятнее денег, особенно когда деньги у вас уже немного есть.

Поделиться — значит получить возможность обрести благодарность коллег. И признание. Потому что нет в этом мире ничего ценнее осознания, что твой опыт дан тебе не зря.