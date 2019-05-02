Закон о языках и ваш сайт: как создать украинскую версию и где искать удачные кейсы

В связи с вступлением в силу Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» обновляем статью Натальи Воскобойниковой (Кирик), руководителя контент-студии WordFactory. Напомним, пост 2019 года, и мы публиковали его, когда Верховная рада Украины приняла законопреокт о языках. Статья и сейчас актуальна — в ней есть кейсы компаний, которые давно реализовали мультиязычность.

В 2015 году WordFactory рассказывали об украиноязычных версиях сайта как о тренде. Собственную украинскую версию мы создавали, потому что это логично для компаний, которые работают в Украине, эффективно для ряда тематик и регионов. Особенно для тех, которые связаны с государственными услугами, высшим образованием, медициной. Кроме всего — патриотично.

25 апреля 2019 года приняли новый законопроект о языках. Если в двух словах, то закон в данном формате предполагает, что украинские компании должны будут использовать украинский на своих сайтах не менее активно, чем другие языки:

украинская версия должна быть дефолтной, установленной по умолчанию;

количество контента на украинском должно быть не меньше, чем на других языках;

несоблюдение закона предполагает штрафы до 7500 гривен.

WordFactory опросила украинских экспертов сферы интернет-маркетинга об особенностях реализации мультиязычности.

Украинская версия сайта: статистика

Нужно ли говорить, что нам, как контент-студии, в которой есть и авторы, и переводчики, и дипломированные редакторы, профессионально владеющие украинским, этот законопроект очень нравится?

Мы видим в этой инициативе одни плюсы. Ежедневно просматриваем множество сайтов, у которых нет украинской версии. Они недополучают трафик, продажи и конверсии за счет пользователей, которые и думают, и гуглят на украинском языке.

Эксперты отмечают, что украинская версия уже реализована у многих компаний. Тем не менее, она преимущественно у лидеров рынка, у крупных компаний, у международных предприятий. Малый и средний бизнес переводит сайты на украинский только если запросов на украинском в конкретной нише действительно много или по каким-то личным моральным, этическим, патриотическим соображениям.

«Самые переведенные» на украинский язык ниши: государственные, финансовые, образовательные, медицинские

Потенциал роста трафика за счет мультиязычного сайта колоссальный

Второй и немаловажный плюс в том, что многие наши авторы, редакторы, переводчики очень любят работать именно с заказами на украинском языке. Их становится все больше и каждый из них — маленький праздник.

Мультиязычность сайта — больше трафика?

Мы опросили digital-экспертов и нашли позитивные последствия от принятия такого закона. Если коротко, при грамотном подходе к процессу, сайт от внедрения украинской версии только выиграет.

Александр Кирик, SEO-специалист Kirik.pro, Owner PRPosting.com и Outreach.guru. Внедрение любой языковой версии в 98% случаев тянет за собой увеличение трафика и семантики, это только в плюс. Просто сделайте версию, перевод — и получите плюс даже без маркетолога и SEOшника.

По словам Андрея Гончарова, руководителя веб-студии Reaktiv, дополнительная локализация позволяет нарастить трафик и занять лидирующие позиции в UA-сегменте Google, хотя данный сегмент и составляет не более 10% от общего. При корректном внедрении, возраст предшествующих страниц сохранится и положительно повлияет на результаты альтернативных страниц (украинскую версию) в поисковой выдаче. Корректное внедрение это: добавление новой локализации, установка этой локализации как основной по умолчанию (для посетителя), без смены URL текущих страниц, внедрение тегов <link rel="alternate" hreflang="lang_code">. В контексте юзабилити, уже сейчас существуют модули для различных CMS-систем, которые производят автоматизированную переадресацию пользователя на языковую версию в зависимости от текущей раскладки клавиатуры (при наличии такой локализации). Также стоит внедрить сохранение выбранной языковой версии в файлах cookies на стороне пользователя — это также станет преимуществом в вопросе юзабилити и работы с ЦА.

Кристина Токарева, Co-founder, SEO в компании VTOP. Закон не запрещает мультиязычные сайты, поэтому тут вопрос больше в том, как перевести сайт еще на один язык (украинский) и при этом не потерять трафик. В моей практике было несколько проектов, которые становились мультиязычными после того, как сайт уже был в ТОПе по запросам на русском языке. Как показала практика, перевод сайта на несколько языков приводит к увеличению целевого поискового трафика, особенно если говорить о бывших странах СНГ, там, где люди говорят на нескольких языках. Кроме того, реклама в Google Ads по запросам на украинском языке стоит намного дешевле, нежели реклама по таким же запросам на русском.

Какие главные ошибки при реализации мультиязычности? В частности, просадка позиций. По словам Игоря Шуварского, SEO-специалиста Web-Systems Solutions, к этому приводит:

Один и тот же URL для разных версий сайта. Допустим, сайт хорошо ранжировался по русскоязычным ключевым запросам, а мы решили внедрить мультиязычность. Делаем это с помощью javascript в рамках одной страницы без смены URL. По умолчанию сайт выдает украинскую версию. В таком случае роботы поисковых систем перестанут видеть русскую версию, и его позиции по ключевым запросам на этом языке упадут.

Для того чтобы избежать этого, нужно запомнить одно простое правило: одной и той же странице на разных языках должны соответствовать два разных адреса страницы URL. Не все страницы мультиязычного сайта переведены на другой язык. В таком случае появляются дубликаты страниц, а большое количество страниц с одинаковым контентом и разными адресами свидетельствует о том, что сайт не качественный.

Все страницы сайта должны быть переведены на украинский язык (мета-теги и контент) и, естественно, канонизированы. Ошибки в редиректах. Ошибки в редиректах (перенаправлениях с одной языковой версии на другую) могут сыграть злую шутку, и роботы поисковых систем никогда не попадут на нужную языковую версию сайта.

Обязательно проверяйте, правильно ли работают существующие редиректы для мультиязычности.

Внедряем мультиязычность правильно

Любые изменения — это и возможности, и риски. Больше всего владельцев сайтов беспокоит возможное снижение трафика, проседание позиций, бан сайта из-за дублей страниц, расходы на внедрение мультиязычности, репутационные риски.

Главное переживание — трафик просядет. Ведь по закону, украинская версия должна стать дефолтной. Как раз этого бояться и не стоит. Здесь важно правильно внедрить мультиязычность. Как? Читайте дальше.

Виталий Владов, CEO OkayCMS — CMS для создания интернет-магазинов. Сейчас весь украинский интернет наблюдает за уникальным кейсом Work.ua, который перенес текущие страницы на подпапку ru, а основную версию сделал украинской:

Судя по косвенным признакам, у них всё прошло хорошо, но то, что может позволить себе сайт с подобным трафиком, более простому сайту поисковые системы могут и не простить.

Основных рисков несколько:

создание дублей страниц основного сайта, если перевод будет добавлен «позже», и об этом забудут;

резкий рост количества страниц сайта доступных для индексации поисковыми системами;

некорректные настройки, которые указывают поисковым системам о существовании страниц на нескольких языках.

Все эти проблемы нужно прорабатывать индивидуально, исходя из текущего состояния сайта.

Алексей Андрусенко, CMO Livepage.pro, Head of SEO Livepage, консультант по SEO в переносе Work.ua. Основной риск — неправильно сделать замену языковой версии. Когда вы создадите новые украиноязычные страницы, а старые русскоязычные просто перенесете на новые адреса без передачи веса со старых URL на новые. Без участия технически подкованного SEO-специалиста вероятность совершить ошибку составляет более 80%. И чем крупнее бизнес, тем выше эта вероятность. Если написание запросов в вашем бизнесе на двух языках разнятся сильнее, чем «работа» или «робота» как для Work.ua, то ожидайте более существенного проседания трафика. Если написание запросов в вашем бизнесе на двух языках разнятся сильнее, чем «работа» или «робота» как для Work.ua, то ожидайте более существенного проседания трафика. Проблема для мелких и новых бизнесов в том, что введение украинской версии как основной приведет к потере видимости по русскоязычным запросам, которые нужно будет сместить с основной версии сайта.

Мария Чумак, начальник отдела контент-маркетинга Kofelatte Studio, отмечает, что важно — взаимодействие команды отдела маркетинга: SEO-оптимизатора, специалиста по SMM, маркетолога, специалиста по контекстной рекламе, редактора. Желательно, чтобы они сообща изучили и проанализировали, какие запросы используются в поисковых системах для поиска товаров или услуг, предоставляемых компанией, на русском и украинском языках. Иначе можно потерять потенциальных клиентов из-за «трудностей перевода». Только после этого нужно формировать стратегию перехода сайта на другую языковую версию, включая все инструменты интернет-маркетинга. Стоит обратить внимание на качество контента, публикуемого на сайте. Есть подозрение, что сейчас Google-переводчик станет лучшим другом SEO-оптимизаторов и копирайтеров. Но желательно заплатить больше автору, который владеет украинским языком в совершенстве, чем переводить тексты в специальных программах.

Второстепенные риски для компаний, которые перейдут «по белому», — это конкуренция с теми, кто не перейдет и, например, будет или не будет платить штраф. Александр Кирик, SEO-специалист Kirik.pro, Owner PRPosting.com и Outreach.guru

Как переехать на украинскую версию за несколько часов и несколько гривен?

Если вы будете решаться на переезд до последнего, помните: за отсутствие украинской версии законопроект предполагает штраф до 7500 гривен. По словам Александра Кирика, перевод сайта-миллионника + затраты на SEO + программирование стоит в разы больше. Поэтому, если брать в расчет только математику, крупным сайтам выгоднее ничего не переводить.

Все зависит от того, поддерживает ли CMS мультиязычность. Если этот функционал в ней был по умолчанию, то правильно его активировать и настроить — дело пары часов. Если же этого функционала нет, нужно его разрабатывать и внедрять индивидуально, и это может занять от нескольких дней до нескольких недель. Второй, более важный вопрос — непосредственно контент. Делать ручной перевод всех описаний товаров для магазина, у которого несколько тысяч/десятков тысяч товарных позиций — это очень дорогое и, чаще всего, нерентабельное удовольствие. Один из вариантов решения данной проблемы — автоматический перевод всех текстов на сайте с помощью интеграции по API с различными сервисами онлайн-переводов, а затем вычитка и редактирование текстов на самых важных страницах. Этот вариант позволит перевести страницы быстро, но может ударить по доверию к сайту, если качество перевода окажется низким. Виталий Владов, CEO OkayCMS — CMS для создания интернет-магазинов.

В контент-студии WordFactory подчеркивают, что с ручным, человеческим, переводом, не сравнится ни один робот.

Оригинальная фраза — «Экономический пузырь». Правильный перевод — «Економічна бульбашка»

Правда, и онлайн-переводчики, сделали квантовый скачок. Простейшие информационные и технические тексты, инструкции можно более или менее качественно перевести онлайн. Для сайтов с миллионами страниц это временный компромиссный вариант. Позже можно отредактировать текст . Но если полученный текст низкого качества, логичнее и дешевле перевести его заново, чем редактировать.

Андрей Гончаров, руководитель веб-студии Reaktiv отмечает, что в контексте технической реализации необходимо подготовить контент и продумать методы указания альтернативных страниц (теги HTML, заголовки HTTP или файл Sitemap). Все зависит от количества страниц на сайте. Если это корпоративный сайт компании, то сроки будут значительно меньше, нежели у крупного интернет-магазина. Если сделать это «для галочки», то 1–2 недели, если полноценно — от 2 месяцев и более. Сроки в контексте результатов изменений в ранжировании сайта — от 3 месяцев и более.

Николай Лукашук, руководитель seoteam.guru. Любое изменение структуры сайта — это риск потерять трафик. В некоторых случаях сайт падает на 3-4 месяца и потом возвращается (иногда нет). Нужно учитывать, что если у вас много страниц, по которым получаете НЧ-трафик, то индексация — не быстрый процесс.

Тексты на мультиязычном сайте: идентичными или разные?

Этот вопрос нам задают очень часто, так как опасаются, что поисковик посчитает тексты дублями, копипастом или неуникализированным переводом.

Андрей Гончаров, руководитель веб-студии Reaktiv отмечает, что контент и контекст на всех языковых версиях должен быть идентичным. Необходим удобный и привычный для пользователя способ выбора локализации сайта, а также корректная техническая реализация атрибута hreflang или файлов Sitemap для страниц на других языках и для других регионов. Если рассматривать переезд, как полную замену контента, то для снижения риска потери трафика практически до минимума, необходимо дополнять сайт языковой версией (украинской), при этом не удаляя текущую, а также корректно настроить теги <link>.

Как будут проверять и считать соотношение текстов на том или ином языке?

Общий объем не так уж и легко проверить. Мы не говорим, что не нужно украинской версии — она будет, и будет иметь ровно половину (или треть — в зависимости от количества языков). Но физически трудно спарсить большие сайты, а тем более, идентифицировать язык. Один из вариантов возможной проверки — количество статей в блоге. Но! Допустим у нас небольшой сайт, где есть блог, при этом в российской версии 20 постов, а в украинской — 5. И проверяющий обрадуется, но ведь у нас один пост может иметь миллион символов, и он сам вытащит страницы без перевода. Проверить украинскую легко, а вот общий объём текстов почти невозможно без соответствующих сервисов, норм и других параметров. Вот когда узнаем точный триггер проверки, тогда и нужно будет думать, как в него вписаться. Николай Лукашук, руководитель seoteam.guru.

Какие технические требования нужно учитывать?

Дмитрий Севальнев, руководитель департамента SEO и рекламы компании «Пиксель Плюс». В первую очередь, важно учесть все технические требования, которые имеются у Google для сайтов с несколькими языковыми версиями: использование тегов <link rel="alternate" hreflang="ru" href="URL-RU" /> и <link rel="alternate" hreflang="ua" href="URL-UA" /> на каждой странице;

указание в теге <meta http-equiv="content-language"> языка текущей страницы;

внутренняя перелинковка с одной версии на другую на каждой странице сайта;

можно дополнительно использовать файл sitemap.xml и добавить в него элемент <loc>, указав URL, а в тегах <xhtml:link> — ссылки на варианты со всеми языками;

проверка корректной региональной привязки через Google Search Console.

Если учесть все технические рекомендации, то какой-то фундаментальной подготовки не требуется. Нужно:

реализовать все доработки на тестовой версии сайта;

проверить все работы с SEO-специалистом;

сделать back up текущей версии;

разместить новую версию с несколькими языковыми версиям по основному домену и новый файл sitemap.xml;

ещё раз проверьте, что всё размещено корректно;

ждите индексации и следите за трафиком, CTR и позициями.

Как уменьшить риски с переездом сайта на украинскую версию?

Главные риски изменений сайта связаны с изменением архитектуры. Поэтому если можно ее не менять, оставляйте как есть. Чем меньше структурных изменений, тем проще.

Лучший вариант — поступить так, как это сделали в Work.ua — основной версией сайта сделали украинскую, а русскую перенесли в подпапку. Это крайне рискованно для мелкого и нового бизнеса, но для больших компаний такие действия допустимы из-за большого авторитета домена. Чтобы минимизировать потери трафика, рекомендую основную украинскую версию делать на подпапке ua, а русскоязычный контент переносить с 301 редиректом на подпапку ru. Таким образом, с внедрением редиректа при переносе русскоязычного контента на новые URL удастся сохранить видимость. Алексей Андрусенко, CMO Livepage.pro, Head of SEO Livepage, консультант по SEO в переносе Work.ua.

Игорь Шуварский, отсылает к тексту законопроекта и напоминает: там сказано, что что, кроме версии сайта на государственном языке, могут быть и другие версии. Добавив на сайт русский или какой-нибудь другой язык, мы не нарушаем нормы закона. Если ваш сайт исключительно на русском, все, что вам нужно — добавить еще один язык (украинский). Не нужно никуда переезжать. Все сводится к правильному внедрению мультиязычности на сайте. И если все грамотно организовать, просадки позиций по русскоязычным запросам быть не должно.

Естественно, внедрение мультиязычности на сайте приводит к дополнительным материальным затратам, но с этим ничего не поделаешь.

На всех этапах внедрения мультиязычности обязательно должен привлекаться SEO-специалист (чтобы избежать просадки позиций в выдаче поисковых систем).

>Использовать общепринятые языковые теги, где Google сам будет объединять вес страниц. Здесь можно долго играться: <link rel="alternate" href="https://new-site.com.ua/" hreflang="ru-UA"> <!-- версия сайта на русском языке для жителей Украины --> <link rel="alternate" href="https://new-site.com.ua/en/" hreflang="en-UA"> <!-- версия сайта на английском языке для жителей Украины --> <link rel="alternate" href="https://new-site.com.ua/uk/" hreflang="uk-UA"> <!-- версия сайта на украинском языке для жителей Украины --> Все равно боитесь? При помощи Robots.txt можете закрыть от индексации всю ветку с определенным языком или незаконченные его части: Disallow: /ua/* или Disallow: /ua/rooms/some-not-ready-url. Есть определенные разделы, на которые нежелательно, чтобы попадал поисковой бот? Используйте для перехода не ссылки href, а js события или используйте тег rel="nofollow", этого достаточно, чтобы Google не ходил по страницам, которые не готовы или не должны выдаваться в поисковых системах. Вадим Якубенко, IT-консультант в компании Autodoc.

SEO давно научилось решать проблемы с любым количеством языковых версий. Единственные минусы — классный специалист, который захочет вникнуть в ваш бизнес, чтобы выстроить правильную структуру, ну и, следовательно, оплата работы такого специалиста.

Мультиязычный сайт: удачные кейсы

Вскользь мы уже упоминали о том, как мультиязычность внедрили на work.ua. Больше примеров и подробностей в комментариях экспертов.

Олег Скрып, руководитель Apollon.Guru, ментор SEO-материалов vc.ru:

Вот один из примеров реализации украинской версии сайта интернет-магазина детской обуви. Трафика хоть и немного, но он есть и постепенно увеличивается:

Это также приводит к совершению транзакций:

А поисковые фразы постепенно начинают залетать в ТОП:

Вадим Якубенко, IT-консультант в компании Autodoc рассказывает, что одним из самых актуальных кейсов, который прорабатывается в данный момент, — сайт гостиницы, на котором больше пяти лет было только две версии: русская и английская.

Примерное количество страниц на одну версию — порядка 80. Среднее количество символов — 2301. Среднее количество слов — 300.

Развернуть украинскую версию при наличии всех материалов технически занимает 1 рабочий день, написание текстов и переводов заняло у маркетолога и 2 контент-менеджеров около недели.

Это положительно сказалось на всех языковых версиях, так как весь сайт при переводе, перечитке, уточнениях максимально актуализируется, вносятся правки, более грамотные речевые обороты и более продающий текст. При ответственном подходе, результаты только положительные — и для поисковых систем, и для людей, которые заинтересованы в приобретении услуги или товара.

По словам Алексея Андрусенко, на Work.ua трафик сначала просел менее чем на 5% и быстро вернулся на прежний уровень:

Переезд — 9 ноября. Трафик упал, но незначительно. Плюс на падение повлиял сезонный фактор (меньше активность на рынке труда). На скриншоте видно, что в январе трафик стал таким же, как и до переезда.

Выводы

На момент написания этой статьи, законопроект о языках — в процессе обсуждения. Пока изменений никаких не произошло. Паниковать не стоит. Но сейчас самое время задуматься о том, как изменения коснутся вашего сайта, если закон будет принят. Если анализировать законопроект в текущем виде, то он означает:

у сайта украинской компании (юрлица или физлица) должна быть украинская версия;

украинская версия должна быть дефолтной, установленной по умолчанию;

объём текста на украинском должен быть не меньше объёма на русском.

Опрошенные нами эксперты оценивают количество украиноязычных запросов в укрнете как 10-20%. В некоторых тематиках и регионах украиноязычные запросы составляют до 90%. Количество запросов, контента, сайтов на украинском языке уже растет органично. Те, кто пошел в школу после 2000 года, владеют украинским значительно лучше. Большой процент молодежи и думает, и гуглит по-украински. Закон только усилит эту тенденцию. Один из самых нашумевших «переездов» на украинскую версию — кейс Work.ua, который горячо обсуждают эксперты digital-рынка. SEO-сопровождение переезда выполнял Алексей Андрусенко, CMO Livepage.pro, Head of SEO Livepage.

Плюсы закона очевидны: есть украиноязычный трафик, но нет украинской версии сайта? Будет мультиязычность, будет и больше трафика. Главное — подойти к процессу комплексно и профессионально с точки зрения перевода, SEO, программирования, usability.

Минус у закона только один: предполагаемые затраты на то, чтобы привести сайт в соответствие.

Цена вопроса зависит от:

количества контента. Перевод 1000 символов в агентстве стоит от 50 гривен;

необходимости изменений на сайте. В некоторых случаях нужно просто правильно прописать адреса страниц, в некоторых — подправить код, в некоторых — активно привлекать программистов/дизайнеров, верстальщиков и существенно менять архитектуру сайта. Здесь затраты могут достигать сотен тысяч гривен.

О том, как именно должна выглядеть дефолтная версия, закон пока не говорит. Самый экономный и быстрый вариант приведения сайта в соответствие с законом формальный: сделать на главной всплывающее окно, чтобы пользователь сам выбирал нужный язык.

Самый компромиссный вариант недорогого перевода — автоматический перевод по API. У этого варианта есть существенные недостатки:

высокие репутационные риски — некачественный текст не вызывает доверия;

недополучение и даже потеря трафика, особенно если некорректно будут переведены ключевики;

низкое качество любых текстов, кроме инструкций и технических.

Оригинал фразы — «Кисти рук». Правильный перевод — «Кисті рук»

Не стоит бояться проседания трафика из-за якобы дублей страниц. Главное — правильные настройки, адреса, коды, чтобы поисковик видел не дубли, а разные языковые версии.

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