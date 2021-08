$0 или free? Как называть бесплатные продукты правильно

Вчера беседовала с ex-Googler — на позиции Product Lead он запустил Market Finder на 14 рынков. И еще версию WeChat для Китая.

За последние 10 лет он (Томас МакКинли) построил карьеру в Mercedes-Benz, небольшом нью-йоркском стартапе, и, наконец заделиверив в Google, ушел в sabbatical на 10 месяцев, чтобы путешествовать и консультировать.

После обучения в университетах Токио, Барселоны и Роттердама и длительного путешествия — он выбрал теплую Испанию, чтобы осесть (друзей там становится все больше), и основал небольшую маркетинговую рассылку. Которая, кстати говоря, растет как слон.

За 10 месяцев плотной коммуникации с партнерами я перелопатила десятки (если не пару сотен) маркетинг-рассылок — и могу решительно сказать: эта одна из лучших. В ней поженились последние маркетинговые рисерчи из топовых бизнес-школ и практические кейсы для маркетологов.

Так вот вчера, в обсуждении месседжа для пиара бесплатного продукта ahrefs.com/awt, Томас сказал ни в коем случае не говорить о своих продуктах «free», если они и вправду бесплатные.

$0 is better than «free»

Когда люди понимают, что они сохранят свои деньги — они рады. Когда люди получают что-либо бесплатно, за просто так — они не смогут по-настоящему ощутить ценность.

Что думаете про $0? Или «бесплатный» звучит привлекательнее?