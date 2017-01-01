В этом году Octopus Events и Netpeak провели первую MeDiConf — ивент для маркетологов и бизнесменов сферы оказания медицинских услуг. Как и полагается, конференция завершилась круглым столом. Это формат, когда спикеры предлагают практически применимые фишки, делятся своими кейсами продвижения, идеями, инсайтами. Участники конференции голосуют и выбирают то, что реально применимо и актуально для бизнеса. Вот о чем рассказали на MeDiConf.

Участники дискуссии: Евгений Донец, директор в Helsi; Юлия Демцова, Эксперт в сфере медицинского маркетинга; Яна Дехтяр, маркетинг-директор в Synevo; Наталия Устименко, руководитель директ-маркетинга в eSputnik; Павел Козлов, сооснователь MegaDoc; Сергей Снегирёв, директор по маркетингу в Клинике Выходного Дня.

Делайте эмоциональную рекламу

На рынке медицинских услуг сейчас большая конкуренция и почти на каждом сайте, баннере, билборде можно встретить фразу про «врачей-экспертов и современное оборудование».

Но дело в том, что услугу в медицине не покупают мгновенно. Человек сегодня увидел вашу рекламу, но он здоров и у него ничего не болит. А вот когда через полгода, год начнет болеть, он вряд ли вспомнит «экспертов и современное оборудование». Что точно не забудет — эмоциональную связь, которая установилась с вашим брендом.

Врачи и клиники для пациентов невидимы, если они здоровы. Не важно, сколько рекламы вы размещаете — к вам не придут. Но креативная реклама способна врезаться в память, и когда понадобится, вас, ваш бренд вспомнят и обратятся именно к вам. Павел Козлов, Co-founder MegaDoc

Слоган: «Кто откажется увидеть больше?». Реклама услуг по лазерной хирургии глаз.

Доверие — основа успешного бизнеса

В продвижении медицины важно создавать доверие. Это значит, что креатив ни в коем случае не должен навредить репутации клиники или врача. Ведь то что можно «пельменям», точно нельзя медицине. Поэтому, по словам Павла Козлова, не стоит перегибать с креативом.

Доверие — то, что лежит в основе сильного медицинского бренда.

Ловите хайп

Благодаря топовым темам, мемам, информационным поводам даже в медицинской нише можно поймать волну хайпа. И, по мнению Яны Дехтяр, Head of marketing Synevo, без большого бюджета, дополнительного продвижения контактировать с аудиторией эффективнее, чем по ТВ. Например, во время предвыборной гонки и накануне дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским Synevo получили органический охват 2,5 млн. И все на одном посте в социальных сетях про пакет «здоровье будущего президента»:

Главное — будьте включенными, реагируйте на события.

Работайте с обратной связью: пациент – лучший маркетолог

Не только маркетологи решают, будет ли успешной клиника. По прежнему на репутацию и популярность влияет сам пациент. И это очень деликатная тема — часто люди приходят с болью, страхами. В таком состоянии они могут быть очень ранимыми и профессиональную беспристрастность врача расценить как равнодушие, низкий уровень сервиса.

После такого приёма человек ставит низкую оценку в отзывах на Google Картах, за ним другой клиент поступает так же — после этого вы теряете доверие и потенциальных клиентов. Что делать? Отвечать на вопросы понятно и оперативно, уделять внимание пациентам. Как в клинике, так и в комментариях в социальных сетях, на форумах. При этом не удаляйте негативные отзывы — отвечайте на них, дайте понять, что вам не все равно.

Помните, пациент — лучший маркетолог Павел Козлов

Смотрите, что ваш бизнес может дать клиенту

Cейчас выживают те бизнесы, которые предлагают клиенту решение его проблем. Пресловутая продажа не дрели, а отверстий, которые она делает. Как это работает в сфере медицинских услуг? Например, трудность в том, чтобы взять анализ крови у ребенка: детям страшно, родителям трудно (успокоить ребенка, выдержать его истерику).

Решение задачи «как сделать опыт сдачи анализов для маленьких детей безболезненным» — поиграть с ребёнком в лабораторию накануне похода к врачу.

Так это реализовали в Synevo: создали специальные наборы, которые можно заказать на лендинге play.synevo.ua и написали короткую инструкцию для мам и пап.

Короткая и понятная инструкция на сайте

Говорите на языке пациента (но покажите это врачу)

Сложность продвижения медицинской сферы — много терминов, понятных только врачам. Но ведь не их надо в клиники привлекать, а пациентов, поэтому и говорить следует на доступном языке. В MegaDoc на этом построена миссия компании и продвижение всех проектов следуют данному принципу.

Главное правило — будьте точны в определениях. Перед выходом в паблик покажите материалы человеку с медицинским образованием. Так в ваших «человеческих» коммуникациях не будет медицинских ляпов.

Врачи пишут неразборчивым почерком, говорят непонятными терминами. Люди в жизни так не разговаривают.

Делайте уникальный контент

Кажется, понятно и совсем не фишка, но мало кто осознает насколько важно брать живые фото, писать авторские тексты. Например, вначале работы над шоу «Я соромлюсь свого тiла» продюсеры искали фотографии врачей и клиник для создания презентации проекта. В выдаче попалась уйма стоковых картинок и фотографии настоящих врачей одной одесской клиники. По легенде, именно так началось сотрудничество длиною в четыре сезона.

Вывод — не экономьте на контенте. Павел Козлов отмечает, он должен быть уникальным и цепляющим.

Стоковые фотографии делают вас такими же, как и все остальные. Кстати, одни и те же фотографии используются в промо и клиник, и химчисток, и домов престарелых.

Уникальный контент поисковые роботы выдают куда активнее.

Не надо так

Говорите с пациентом после оказания услуги

Удержание клиента с помощью email-маркетинга, ремаркетинга, обычного телефонного звонка работает и в нише медицинских услуг . Так, Synevo используют онлайн сервис Vitagramma.com с личным кабинетом. Здесь хранятся результаты анализов клиентов. Сервис выполняет функцию инструмента ремаркетинга и каждый месяц отправляет клиентам на email специальное предложение: приобрести пакет анализов после нового года (например, провести обследование печени) или в сезон цветения амброзии (анализ на аллергены) и другое.

Помимо продаж такая стратегия помогает повышать лояльность — приятно, когда тебе напоминают о том, что надо позаботиться о своем здоровье. Кроме того предлагают конкретный перечень действий: что и как надо сделать, где. Это про внимание и заботу. По словам Яны Дехтяр, Vitagramma — один из самых результативных инструментов для Synevo.

Элементарный звонок пациенту с гриппом после того, как он посетил терапевта и вопрос «Как вы себя чувствуете?» может сильно увеличить лояльность к клинике. Яна Дехтяр

Проверьте, знает ли персонал ваш продукт, услугу (бизнес)

Кроме врачей, медицинских сестер, работников лаборатории и других сотрудников с медицинским образованием, есть процент тех, кто далек от этой сферы.

И можно тратить огромные бюджеты на рекламу, но если администратор не может толком объяснить, какие услуги оказывает клиника, зачем нужен тот или иной анализ, то толку будет мало.

У нас был кейс, когда администратор говорил по телефону про «имплантат установленный в рот пациента». Заменили администратора и с 20% конверсии выросли до 80%. Павел Козлов

Предложите качественный медицинский продукт

Различные улучшения и доработки, стратегии, инструменты — все работает только, если заниматься продвижением качественного медицинского продукта , продуманной до мелочей услуги.

Найдя профессионального клиентоориентированного врача, может оказаться, что он в продвижении не нуждается, у него и так запись на две недели вперёд. Такой врач сам активно продвигает свой бренд в бренде клиники.