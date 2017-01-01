В этом году Octopus Events и Netpeak провели первую
Участники дискуссии: Евгений Донец, директор в Helsi; Юлия Демцова, Эксперт в сфере медицинского маркетинга; Яна Дехтяр, маркетинг-директор в Synevo; Наталия Устименко, руководитель директ-маркетинга в eSputnik; Павел Козлов, сооснователь MegaDoc; Сергей Снегирёв, директор по маркетингу в Клинике Выходного Дня.
Делайте эмоциональную рекламу
На рынке медицинских услуг сейчас
Но дело в том, что услугу в медицине не покупают мгновенно. Человек сегодня увидел вашу рекламу, но он здоров и у него ничего не болит. А вот когда через полгода, год начнет болеть, он вряд ли вспомнит «экспертов и современное оборудование». Что точно не забудет — эмоциональную связь, которая установилась с вашим брендом.
Врачи и клиники для пациентов невидимы, если они здоровы. Не важно, сколько рекламы вы размещаете — к вам не придут. Но креативная реклама способна врезаться в память, и когда понадобится, вас, ваш бренд вспомнят и обратятся именно к вам.
Павел Козлов, Co-founder MegaDoc
Слоган: «Кто откажется увидеть больше?». Реклама услуг по лазерной хирургии глаз.
Доверие — основа успешного бизнеса
В продвижении медицины важно создавать доверие. Это значит, что креатив ни в коем случае не должен навредить репутации клиники или врача. Ведь то что можно «пельменям», точно нельзя медицине. Поэтому, по словам Павла Козлова, не стоит перегибать с креативом.
Доверие — то, что лежит в основе сильного медицинского бренда.
Ловите хайп
Благодаря топовым темам, мемам, информационным поводам даже в медицинской нише можно поймать волну хайпа. И, по мнению Яны Дехтяр, Head of marketing Synevo, без большого бюджета, дополнительного продвижения контактировать с аудиторией эффективнее, чем по ТВ. Например, во время предвыборной гонки и накануне дебатов между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским Synevo получили органический охват 2,5 млн. И все на одном посте в социальных сетях про пакет «здоровье будущего президента»:
Главное — будьте включенными, реагируйте на события.
Работайте с обратной связью: пациент – лучший маркетолог
Не только маркетологи решают, будет ли успешной клиника. По прежнему на репутацию и популярность влияет сам пациент. И это очень деликатная тема — часто люди приходят с болью, страхами. В таком состоянии они могут быть очень ранимыми и профессиональную беспристрастность врача расценить как равнодушие, низкий уровень сервиса.
После такого приёма человек ставит низкую оценку в отзывах на Google Картах, за ним другой клиент поступает так же — после этого вы теряете доверие и потенциальных клиентов. Что делать? Отвечать на вопросы понятно и оперативно, уделять внимание пациентам. Как в клинике, так и в комментариях в социальных сетях, на форумах. При этом не удаляйте
Помните, пациент — лучший маркетолог
Павел Козлов
Смотрите, что ваш бизнес может дать клиенту
Cейчас выживают те бизнесы, которые предлагают клиенту решение его проблем. Пресловутая продажа не дрели, а отверстий, которые она делает. Как это работает в сфере медицинских услуг? Например, трудность в том, чтобы взять анализ крови у ребенка: детям страшно, родителям трудно (успокоить ребенка, выдержать его истерику).
Решение задачи «как сделать опыт сдачи анализов для маленьких детей безболезненным» — поиграть с ребёнком в лабораторию накануне похода к врачу.
Так это реализовали в Synevo: создали специальные наборы, которые можно заказать на лендинге play.synevo.ua и написали короткую инструкцию для мам и пап.
Короткая и понятная инструкция на сайте
Говорите на языке пациента (но покажите это врачу)
Сложность продвижения медицинской сферы — много терминов, понятных только врачам. Но ведь не их надо в клиники привлекать, а пациентов, поэтому и говорить следует на доступном языке. В MegaDoc на этом построена миссия компании и продвижение всех проектов следуют данному принципу.
Главное правило — будьте точны в определениях. Перед выходом в паблик покажите материалы человеку с медицинским образованием. Так в ваших «человеческих» коммуникациях не будет медицинских ляпов.
Врачи пишут неразборчивым почерком, говорят непонятными терминами. Люди в жизни так не разговаривают.
Делайте уникальный контент
Кажется, понятно и совсем не фишка, но мало кто осознает насколько важно брать живые фото, писать авторские тексты. Например, вначале работы над шоу «Я соромлюсь свого тiла» продюсеры искали фотографии врачей и клиник для создания презентации проекта. В выдаче попалась уйма стоковых картинок и фотографии настоящих врачей одной одесской клиники. По легенде, именно так началось сотрудничество длиною в четыре сезона.
Вывод — не экономьте на контенте. Павел Козлов отмечает, он должен быть уникальным и цепляющим.
Стоковые фотографии делают вас такими же, как и все остальные. Кстати, одни и те же фотографии используются в промо и клиник, и химчисток, и домов престарелых.
Уникальный контент поисковые роботы выдают куда активнее.
Не надо так
Говорите с пациентом после оказания услуги
Удержание клиента с помощью email-маркетинга, ремаркетинга, обычного телефонного звонка работает и
Помимо продаж такая стратегия помогает повышать лояльность — приятно, когда тебе напоминают о том, что надо позаботиться о своем здоровье. Кроме того предлагают конкретный перечень действий: что и как надо сделать, где. Это про внимание и заботу. По словам Яны Дехтяр, Vitagramma — один из самых результативных инструментов для Synevo.
Элементарный звонок пациенту с гриппом после того, как он посетил терапевта и вопрос «Как вы себя чувствуете?» может сильно увеличить лояльность к клинике.
Яна Дехтяр
Проверьте, знает ли персонал ваш продукт, услугу (бизнес)
Кроме врачей, медицинских сестер, работников лаборатории и других сотрудников с медицинским образованием, есть процент тех, кто далек от этой сферы.
И можно тратить огромные бюджеты на рекламу, но если администратор не может толком объяснить, какие услуги оказывает клиника, зачем нужен тот или иной анализ, то толку будет мало.
У нас был кейс, когда администратор говорил по телефону про «имплантат установленный в рот пациента». Заменили администратора и с 20% конверсии выросли до 80%.
Павел Козлов
Предложите качественный медицинский продукт
Различные улучшения и доработки, стратегии, инструменты — все работает только, если заниматься продвижением качественного
Найдя профессионального клиентоориентированного врача, может оказаться, что он в продвижении не нуждается, у него и так запись на две недели вперёд. Такой врач сам активно продвигает свой бренд в бренде клиники.
Я противник медицинских Макдонольдсов, в которые со временем превращаются медицинские сети. Я за персоналию доктора и его экспертность. Медицина – это не магазин возле метро открыть. Это более нишевое и более серьезное направление бизнеса. И тех собственников клиник, кто понял эту особенность, обязательно ждет успех и процветание.
Сергей Снигерев, директор по маркетингу в Клинике Выходного Дня
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