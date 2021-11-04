10 мощных советов по маркетингу WordPress

Здравствуйте. Меня зовут Иван Жданович, я руководитель компании по продвижению сайтов SeoHouse. Сегодня хотел бы поговорить про продвижение популярной CMS WordPress.

Если у вас есть сайт, велика вероятность того, что это сайт WordPress. Откуда я это знаю? Потому что он пользуется огромной популярностью. Более 75 миллионов сайтов работают на WordPress (это 27,5% всех сайтов в мире). С момента запуска в 2003 году на WordPress было опубликовано 2,5 миллиарда сообщений. Так что, даже если у вас нет сайта WordPress, вы все равно взаимодействовали с ним в какой-то момент своего пребывания в интернете. Это делает его одним из самых влиятельных конструкторов сайтов в мире. Но более того, это чрезвычайно мощный маркетинговый инструмент. Если вы знаете, как им пользоваться.

Почему WordPress отлично подходит для маркетинга? Он прекрасно оптимизирован для поисковых систем, а также для социальных сетей и видеоконтента. Сайты WordPress получают в среднем 23 миллиарда с лишним просмотров страниц в месяц, и это число растет с каждым днем.

Есть много причин, по которым WordPress преуспевает как платформа. Вы можете установить весь SEO-оптимизированный сайт за пять минут, не имея особых технических знаний. Все устанавливается в несколько простых кликов. Любой может создать сайт.

Фактически, вы можете управлять всей своей маркетинговой стратегией с приборной панели WordPress, используя горстку плагинов и интеграций, если это необходимо. И что самое приятное? Для этого вам не нужно быть экспертом по кодированию. Именно так. Любой маркетолог может управлять своим календарем, создавать посты, увеличивать поисковый трафик и синдицировать контент прямо в WordPress.

Я собираюсь показать вам, как это делается.

10 советов для WordPress, которые помогут вам продвигать свой сайт

Используйте мобильно-орентированные темы WordPress

Не секрет, что Google любит удобные для мобильных устройств веб-страницы. С последним обновлением алгоритма Google стал жестко пресекать все сайты, которые не являются удобными для мобильных устройств. Поэтому самое первое, что вы должны сделать со своим сайтом WordPress, это убедиться, что он оптимизирован для мобильных устройств. Для этого ищите темы, которые отмечены как дружественные к мобильным устройствам.

Большинство из них в той или иной степени должны быть такими, но не все они действительно оптимизированы.

Возможно, вам также стоит проверить мобильный трафик вашего сайта после внедрения темы. Это поможет вам понять, были ли какие-либо проблемы с количеством трафика, вызванные отсутствием темы, дружественной к мобильным устройствам. Google Analytics покажет вам разбивку трафика на мобильный, настольный и планшетный.

Если он внезапно повысился после того, как вы внедрили тему, дружественную к мобильным устройствам, это замечательно. Это означает, что ваша новая тема справляется со своей задачей.

Если же он остается относительно неизменным (и вы беспокоитесь о своем трафике), значит, проблема кроется в другом.

2. Оптимизируйте изображения на сайте для ускорения загрузки

Google также уделяет приоритетное внимание скорости сайта, когда речь идет о рейтинге в органическом поиске. Одной из главных причин замедления работы сайта являются изображения. Если вы, например, занимаетесь электронной коммерцией, у вас будет много высококачественных изображений товаров (я надеюсь), что означает большое количество файлов, хранящихся на вашем сервере. Для уменьшения размера файлов лучше использовать плагин WordPress, например WP Smush Image Compression.

Это значительно ускорит работу вашего сайта и повысит его популярность в глазах Google.

3. Создайте XML Sitemap

Поисковые системы должны проиндексировать ваш сайт, чтобы ранжировать ваш сайт. Для этого они просматривают карту сайта (список всех страниц вашего сайта). WordPress автоматически создает карту сайта для вас, но это не означает, что она оптимизирована. Поэтому Google не всегда будет знать, когда нужно просматривать ваш сайт. Вы можете быстро и легко оптимизировать карту сайта с помощью такого плагина, как Google XML Sitemap Generator.

Это удобный инструмент не только для отслеживания проиндексированных страниц, но и для информирования Google о том, что вы обновили свой сайт.

Например, каждый раз, когда вы публикуете новый блог или вносите изменения, он будет уведомлять Google о необходимости повторного сканирования вашего сайта, что позволит повысить его рейтинг в результатах поиска.

Учитывая, что Google может потребоваться несколько месяцев для нормальной индексации сайта, это несомненный плюс.

4. Включите расширенные сниппеты

Расширенные сниппеты — один из лучших способов увеличения поискового трафика. Однако маркетологи часто используют их недостаточно, поскольку для их создания требуется немного правки кода (необходимо работать с разметкой Schema). К счастью, существует более простой способ создания Rich Snippets в WordPress, даже если вы не являетесь разработчиком. Он позволяет без знания программирования настроить расширенные сниппеты.

5. Автоматическая проверка наличия неработающих ссылок

Когда Google просматривает ваш сайт, он также обращает внимание на все битые ссылки, которые у вас могут быть. Битые ссылки могут навредить вашему SEO, поэтому важно либо исправить их, либо избавиться от них. Вместо того чтобы перебирать все ссылки вручную, вы можете воспользоваться плагином Broken Link Checker, который упростит этот процесс.

Он проанализирует ваши сообщения, чтобы выявить неработающие ссылки, а затем уведомит вас об их появлении. Кроме того, вы можете редактировать ссылки прямо из приборной панели, что экономит время, если у вас их много. Поскольку ссылки имеют большое значение для SEO, обязательно проверяйте этот плагин, когда вы находитесь на панели управления или когда создаете новый пост. Таким образом, вы сможете увидеть и исправить ссылки до того, как Google повторно просмотрит ваш сайт.

6. Быстрое создание целевых страниц для продаж

Запускаете новый продукт или вам нужна страница для заполнения анкеты? Вам понадобится целевая страница. Одним из самых быстрых инструментов для создания высококачественных целевых страниц является PageBuilder от SiteOrigin.

Это бесплатный плагин с интерфейсом drag-and-drop. Для его использования не требуется никаких технических знаний, и вы можете создавать страницы с нуля или использовать готовые шаблоны. Все можно настраивать, поэтому вы можете брендировать свои страницы по своему усмотрению. Самое приятное в этом плагине то, что вы можете создать столько целевых страниц, сколько вам нужно. Чем больше у вас целевых страниц, тем больше страниц для индексации Google, что хорошо для вашего SEO.

7. Проведите A/B-тестирование заголовков ваших блогов

Посадочные страницы, конечно, не единственное, что вы должны тестировать. Вы также должны тестировать заголовки блога и заголовки страниц.

Согласно Copyblogger, 8 из 10 человек прочитают ваш заголовок, и только 2 из 10 прочитают вашу статью в блоге. Они называют это правилом 80/20.

Поскольку заголовки так важны, хорошо бы протестировать разные заголовки на своей аудитории. Плагин Title Experiments добавляет дополнительное поле к заголовкам ваших постов, которое позволяет вводить альтернативные заголовки, когда разные посетители приходят на ваш сайт.

Так легче определить, какой заголовок лучше подходит и какой больше всего помогает увеличить количество кликов.

8. Экспорт лидов непосредственно в вашу CRM

Используете ли вы свой веб-сайт для привлечения потенциальных клиентов? Если да, то вы можете использовать WordPress для прямого экспорта/импорта контактной информации в вашу CRM. Leadin — это плагин для автоматизации маркетинга, который преобразует любые контакты на вашем сайте в контактную запись в вашей CRM.

Он также будет отслеживать поведение посетителей, чтобы вы могли создавать новые возможности для конверсии. Считайте, что это маленький маркетолог на вашем сайте WordPress, который круглосуточно следит за новыми возможностями. Он может пригодиться, когда у вас нет свободного времени для отслеживания конверсий.

9. Оптимизируйте свои посты для социальных сетей

Когда речь идет об органическом трафике, Google любит социальные сети так же сильно, как и ключевые слова. Сигналы социальных сетей влияют на видимость вашего сайта в поисковых рейтингах. Вот почему так важно сделать так, чтобы вашим контентом можно было поделиться на социальных каналах. В WordPress есть множество вариантов для создания возможности поделиться. Плагин AddToAny Share Buttons позволяет читателям автоматически делиться любой страницей без необходимости копировать и вставлять URL.

10. Включить комментарии (и ответить комментаторам)

Я люблю комментарии. Я отвечаю на них на своем сайте так часто, как только могу. Почему? Они полезны для SEO и увеличивают количество слов, помогают мне налаживать связи и отношения с авторитетами. Они также создают сообщество вокруг моего контента (что способствует увеличению трафика). Недостатком комментариев является то, что они могут стать причиной большого количества спама, который может засорить ваш сайт, если вы не будете осторожны. Однако, для WordPress есть хороший обходной путь. Используйте плагин типа Disqus, который позволяет комментаторам входить в систему и подписываться на ваши комментарии (для создания сообщества).

Заключение

Вы можете многое сделать с помощью WordPress, если знаете, где найти нужные инструменты. Почти любая задача или инструмент, необходимые для маркетинга может быть решена с помощью приборной панели WordPress. SEO, целевые страницы, обмен информацией в социальных сетях, оптимизация изображений и т. д. Вам просто нужно найти подходящий плагин или интеграцию. Но когда вы ищете плагин для WordPress, обязательно обратите внимание на следующее:

Его звездный рейтинг (сколько пользователей его оценили и насколько высок рейтинг).

Насколько недавно он был обновлен (некоторые плагины не нуждаются в частом обновлении, но некоторые нуждаются. В идеале, ищите плагины, которые были обновлены за последние шесть месяцев).

Выполнит ли он свою работу.

Весь смысл использования плагинов WordPress заключается в упрощении маркетинга. Поэтому ищите правильные инструменты, которые действительно могут выполнить свою работу. А какие ваши любимые плагины WordPress для маркетинга?