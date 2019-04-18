Маркетинг

Как рекламировать криптовалюты — 10 советов предпринимателям
Георгий Рябой
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Я написала этот пост, потому что при общении с основателями и топ-менеджерами криптопроектов сталкиваюсь с распространенной ситуацией — при большом объеме знаний в своей нише владельцы бизнеса тратят лишнее время на принятие решений, с чего лучше начинать продвижение в платном трафике.

Да и в целом еще не определились с позиционированием бизнеса и не ответили на привычные вопросы:

  • какие страны продвижения приоритетны?
  • какие цели на следующий месяц?

Чтобы сэкономить время предпринимателей на принятие решений, я подготовила универсальный чек-лист примитивных (на первый взгляд) действий. Эти пункты помогут сформировать правильную стратегию продвижения и сфокусировать внимание на получении прибыли, а не поиске подрядчиков и переговорах с ними.

Подготовительный этап

Очевидно, что перед началом любого продвижения нужно определиться с целями. Не всегда цели проекта четко сформулированы. Задача менеджеров — помочь определиться с целями. Поэтому, когда предприниматель обращается в агентство, общение выглядит так:

  1. Заказчик перечисляет предоплату услуг продвижения.
  2. Менеджер готовит коммерческое предложение и согласовывает с заказчиком.
  3. Менеджер анализирует полученную информацию и совместно с маркетологом составляет мини-стратегию.
  4. Первый разговор с менеджером Netpeak, менеджер заполняет бриф.
    Бриф — это список вопросов, на который отвечает предприниматель, чтобы задать реалистичные ожидания от сотрудничества.
  5. Менеджер уточняет вопросы по брифу (редко бывает так, что бизнес-модель заказчика сразу понятна — для синхронизации может потребоваться несколько созвонов, обсуждений и уточнений).
  6. Маркетолог формирует медиаплан.
  7. Заказчик и агентство подписывают договор.
  8. Команда агентства начинает продвижение проекта согласно утвержденной стратегии продвижения.

Важный момент. Если у предпринимателя нет статистических данных по собственному проекту — маркетолог агентства составляет медиаплан на основе выборки агентских проектов в похожей тематике и рыночных данных. Все цифры в медиаплане — это гипотезы, на проверку которых нужно потратить деньги.

Даже два идентичных проекта в руках одного специалиста на одинаковых источниках могут показывать разные результаты. Если подрядчик гарантирует выполнение медиаплана на 100% — где-то подвох, бегите.

На основе полученной информации маркетолог составляет предварительную стратегию продвижения, на которой базируется и медиаплан, и коммерческое предложение. Отнеситесь очень серьезно к ответам на бриф и к информации, которую вы передаете менеджеру. Одна неточность может стать причиной глобального недопонимания.

1. Подготовьте краткую информацию о проекте

В этом пункте нужен четкий короткий ответ. Даже если проект — типичная пирамида, скажите об этом маркетологу максимально честно, как на приеме у доктора. Кроме того, расскажите, какие возможности есть в вашем проекте для пользователя.

2. Расскажите о пути пользователя

Простыми словами объясните, что будет делать новый пользователь, попав на проект.

Например, в тематике криптовалют пользователь проходит такой путь:

  • попадает на страницу;
  • смотрит информацию о преимуществах проекта;
  • смотрит видео;
  • нажимает на кнопку оформления заявки и заполняет форму регистрации;
  • проходит валидацию в системе, добавляет фото паспорта;
  • привязывает карту к своему аккаунту;
  • вносит первую оплату на баланс;
  • начинает торги.

Эта информация поможет маркетологам понять, какие цели нужно будет настроить на проекте (как основные, так и промежуточные) по воронке пути пользователя.

3. Опишите модель монетизации

Чтобы принести заказчику ожидаемый результат, маркетологу нужно понимать — что под результатом подразумевает заказчик, и как работает его бизнес.

Предприниматель может зарабатывать на комиссии. В таком случае маркетологу нужно знать LTV — сколько денег приносит 1 пользователь за все время лояльности к проекту.

Например:

Актуальная база данных — 1 млн пользователей.
В среднем пользователи остаются в проекте на год.
Оборот за период — $5000.
Комиссия владельца проекта — 0,5%.
В таком случае с 1 пользователя за год вы зарабатываете $25 в год.

Что делать, если проект новый и статистики пока еще нет

Мы советуем создать прогнозную модель бизнеса, в которой указать предположения:

  • источники привлечения трафика;
  • количество привлекаемого трафика;
  • стоимость трафика;
  • конверсия из посещения в регистрацию;
  • конверсия из регистрации в привязку карты;
  • конверсия из привязки карты в первую оплату;
  • средний чек на одного пользователя, который привязал карту;
  • средняя прибыль на одного пользователя, который привязал карту;
  • среднее время, которое пользователь будет пользоваться проектом;
  • количество регистраций по месяцам (на первые полгода).

По мере получения реальной статистики модель можно оптимизировать, но лучше сверять факт с нереалистичным планом, чем с ничем.

3. Сформулируйте цели по проекту

Очевидно, что конечная цель любого бизнеса — прибыль. Однако то, как предприниматель будет ее достигать, и насколько готов делиться данными о маржинальности и прибыли — отличается от проекта к проекту.

Чем большим количеством данных о трафике и его прибыльности оперирует маркетолог — тем лучший результат сможет показать. Хорошо, когда цель поставлена по системе Smart.

Как ставить цели по методике SMART для проектов криптовалют

Например:

Цель по проекту — получить 2000 регистраций за первый месяц работы, с граничной стоимостью регистрации не более $25.

При постановке целей по проекту важно понимать, какие действия пользователей несут для бизнеса ценность, и сколько предприниматель готов за них заплатить.

Идеально, когда заказчик сможет проследить прямую прибыль от привлеченных пользователей и ориентироваться на нее при оптимизации кампаний.

4. Составьте список конкурентов

Если у заказчика есть любой конкурентный анализ — это отлично. SWOT, просто описания конкурентов либо их фич и сравнение с вами.

Если такого нет — маркетологи в Netpeak подготовят подробный список конкурентов (в разрезе под каждую страну, в которой заказчик хочет продвигаться).

p.s. Укажите тех конкурентов, на которых хотите быть похожими (или хоть в чем-то равняетесь) и напишите почему.

5. Выясните уникальные преимущества

Чем ваш бизнес отличается от конкурентов? Почему пользователь должен выбрать вас? Подготовьте хотя бы 3-5 четких тезисов, которые маркетологи смогут использовать в рекламной коммуникации. Сначала убедите маркетологов, что ваш проект хорош — это здорово поможет продвижению проекта.

В запущенных проектах с колоссальными инвестициями должны быть выделены уникальные характеристики и фишки, которыми можно «зацепить» пользователя.

На перенасыщенном рынке, где биржа от биржи отличается только корпоративным шрифтом (ведь и цвета и дизайн зачастую выбирают типичные для тематики) действует классическое правило — «отличайся или умри».

6. Определитесь с регионом продвижения

Важный момент. Регионы — это четкий список стран, с пониманием, что в зависимости от страны на каждую нужно выделить от $10 000 на продвижение. Поэтому не подходят регионы по типу «Голландия, Москва и Азия», или «весь мир». Хороший пример: «США, Канада, Австралия». Или «Россия, Украина, Беларусь».

Если не знаете, какие страны для вас приоритетны, и у вас уже есть статистика (например, Google Analytics), воспользуйтесь ею. Если статистики нет, проанализируйте конкурентов.

Маркетологи Netpeak делают анализ и готовят медиаплан в разрезе рыночной ситуации для каждой выбранной страны.

В зависимости от стран отличаются:

  • рекламные источники для продвижения;
  • документы, которые нужно иметь предпринимателю для запуска рекламы.

Кроме того, у Netpeak есть ряд закрытых инструментов, которые наши маркетологи будут использовать для анализа тематик по странам и последующего прогноза.

7. Узнайте про сертификацию

Известно, что, например, в Google иногда получается крутить рекламу на запрещенные тематики и в запрещенных странах. Но, поверьте, лучше этим не злоупотреблять.

У каждой страны и рекламной системы есть свои требования к сертификации — предпринимателям лучше соответствовать им. Не стоит рисковать там, где этого можно избежать. При несоблюдении правил рано или поздно рекламный аккаунт забанят, и последствия могут быть серьезные.

Также очень важно читать политику рекламных систем. К примеру, многие считают, что реклама запрещена в источнике N, особо не вникая в то, какие есть возможности на самом деле. Самое действенное — написать в саппорт инструментов и получить четкий ответ по конкретному домену.

Примеры ответов от Reddit и Quora.

Reddit реклама проекта криптовалют

Quora реклама проекта криптовалют

Иногда источники принимают решение о продвижении индивидуально, после запроса дополнительной информации о проекте. Качественное и детальное описание сути проекта и детальные переговоры помогут открыть возможности к продвижению в источнике, который на первый взгляд казался недоступным.

8. Составьте портрет целевой аудитории

Конечно, можно подготовить классическое описание целевой аудитории «на глаз» — мужчины 27-55 лет, интересуются инвестициями.

Но самое интересное — это подготовить описание с более точечными интересами потенциального клиента, разбив его на сегменты (как будто вы лично знакомы с ним).

Например:

Ивану 30 лет. Он разработчик с шестилетним опытом работы.
Тип занятости — полный рабочий день в офисе крупной компании программного обеспечения.
На завтрак пьет смузи или раф-кофе. Подкатывает штаны и ходит в барбершоп.
У Ивана стабильный доход, есть собственная недвижимость.
Он ищет альтернативные возможности для вложения сбережений.
Готов рисковать. Любит Warcraft.

9. Найдите дизайнера для подготовки баннеров

Важный момент. До обращения в агентство у заказчика уже должна быть готова digital-стратегия и коммуникация на каждом этапе воронки пути пользователя.

Типичная ситуация: владельцы проекта приходят к перфоманс-агентству и ожидают от них креатива и идей для баннеров, месседжей для аудитории, креативных текстов и так далее.

У хорошего специалиста обычно узкая специализация. Не рассчитывайте, что человек, который круто умеет считать эффективность от контекстной рекламы и настраивать ее, сможет так же хорошо придумать баннер или призыв к действию.

Если у заказчика нет дизайнера, наше агентство готово предоставить услуги своего. Но только в том случае, когда концепция продвижения целостная — один стиль и посыл соблюдается на сайте, в email-рассылке, в баннерах и так далее.

10. Найдите программиста для внедрения кода на сайт

Для контекстной рекламы программист нужен, конечно, меньше, чем для внедрения SEO-рекомендаций. Но не забывайте запланировать работу человека, который будет помогать нам настраивать отслеживание на сайте (внедрять коды систем, передачу данных о зарегистрированных пользователях в Google Analytics, внедрять возможность увидеть источник переходов пользователя в вашей внутренней системе).

Вывод

Этих десяти пунктов достаточно, чтобы подготовить первичную стратегию продвижения проекта и даже рассчитать предварительный медиаплан. Эта же информация потребуется, чтобы подготовить рекламные кампании и запустить их.

Все, что будет происходить потом — череда экспериментов. В онлайн-рекламе нет ничего гарантированного. Цель агентства — подобрать инструменты и каналы трафика, конвертируемого в конечном итоге в чистую прибыль.

Предпринимателям затраты на контекстную рекламу стоит всегда рассматривать как маркетинговые инвестиции, которые (помимо прямого привлечения клиентов):

  • способствуют эффекту узнаваемости бренда;

  • растят органический (бесплатный) трафик;
  • помогают отстроиться от конкурентов.

Если у вас остались вопросы — задавайте в комментариях под этим постом. Специалисты нашего агентства помогут вам.

Благодарим за помощь в написании статьи менеджера проектов Валерию Леженко.

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Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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