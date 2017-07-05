Контент-маркетинг

10 способов улучшить контент
Неля Серебро
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Я составила подборку полезных статей для всех, кто работает с контентом. Уверена, перечисленные материалы помогут по-быстрому преодолеть писательский ступор, разобраться с рутиной и освободить время для экспериментов.

1. Как быстро написать текст — девять хитростей

Статья подскажет, с какого вопроса нужно начинать производство контента. А также как полноэкранный режим, масштабирование браузера и структура документа помогают в написании публикаций с минимальными редакторскими правками.

2. Как сделать хороший скриншот

Мы привыкли к правилам этикета в мессенджерах, но иногда забываем делать «вежливые» скриншоты. Под правилами хорошего тона подразумевается забота о пользователе — отключенный курсор, логическая последовательность указателей, чувство меры при расставлении акцентов. Хороший скриншот безопасен для глаз читателя и быстро показывает, что вы хотели сказать.

3. Как сделать гифку из видео

Предположим, новый сотрудник просит вас объяснить, как работать с сервисом. Или же вы освоили свежий инструмент и собрались описать в блоге принцип работы. Чтобы не тратить лишних пару часов, просто запишите обучающую гифку с экрана. Справитесь за 15 минут.

4. Как сделать email-рассылку

В этой статье для новичков пошагово описано, как без ошибок отправлять почтовые рассылки клиентам. Мы постарались учесть все сложные нюансы и в конце даже сверстали пробную рассылку.

5. Как составить контент-план на год

А эта статья для продвинутых пользователей: с инструментарием сервиса Serpstat вы научитесь анализировать контент конкурентов и планировать темы публикаций не из головы, а на основе запросов читателей.

6. Как наполнять контент-план

Мы спросили у редакторов из WebPromoExperts, MadCats.ru и Нетологии, на что они опираются при планировании статей. В результате мнения разделились между тремя тактиками наполнения: слотовой, методе контент-матриц и моделировании пользовательских интересов и трендов. Подключайтесь к дискуссии, если у вас есть свои способы.

7. Что делать со старыми статьями в блоге

На одном из западных ресурсов главный редактор нашего блога увидел лайфхак про обновление древних постов. Несмотря на очевидность совета, мы запустили серию экспериментальных обновлений постов и удвоили рост органического трафика на эти статьи. Попробуйте и расскажите, что у вас получилось.

8. Где брать идеи для статей

Внутри этой статьи — полезнейший csv-файл со списком ресурсов для маркетологов, которые удобно просматривать ежедневно, чтобы быть в курсе событий и не тратить полдня на скроллинг новостной ленты.

9. Как правильно подобрать картинки для соцсетей

Наш SMM-специалист подготовила шпаргалку по самым распространенным форматам изображений для соцсетей. Сохраните в закладках.

10. Как сделать изображение, если у вас нет дизайнера 

Все мы хоть раз оказывались в ситуации, когда нужно «на вчера» подготовить картинку для соцсетей или блога, а фотошопа, как назло, нет под рукой. А если и есть, то слишком долго с ним возиться. Краткое руководство по бесплатному фоторедактору Canva.

Пожалуйста, не стесняйтесь, раз уж назрел вопрос о производстве контента — спрашивайте прямо в комментариях. Отвечу безотлагательно :)

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контент-маркетинг контент-стратегия как составить контент-план картинки для соцсетей
Неля Серебро

Экс-главред блога Netpeak.
Head of SMM Netpeak.

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