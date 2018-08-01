Корпоративный сайт предназначен для знакомства с компанией, это представительство бизнеса в интернете. Его цель — повысить узнаваемость бренда, найти новых клиентов и партнеров. Здесь посетитель должен получить всю необходимую информацию о бизнесе: сфера деятельности, услуги, контактные данные, местоположение и другие детали. Но и с такого сайта можно получать заявки. Как? Об этом и пойдет речь в посте.

Помните, нельзя увеличить количество заявок и получить волну новых заказов, внедрив несколько локальных действий. Такая цель требует комплексного подхода.

Прежде всего — работа над дизайном, структурой, контентом и удобством использования интерфейса, чтобы сайт производил приятное впечатление и был полезен пользователю. После этого можно переходить к внедрению «фишек» для повышения конверсии читателей в клиентов.

Этот список рекомендаций — не универсальный. Некоторые советы индивидуальны и подойдут не для каждой тематики. Рекомендую анализировать и тестировать все гипотезы.

1. Предоставьте всю контактную информацию

На странице «Контакты» укажите координаты вашей компании. Не ограничивайтесь номером мобильного и почтовым адресом. Чем больше на сайте данных, тем выше вероятность, что потенциальный клиент свяжется с вами.

Что должно быть:

номера мобильных телефонов (желательно — всех популярных операторов сотовой связи);

городской номер;

ссылки на мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp);

основной адрес и адреса филиалов компании;

подробная карта проезда к вашему офису и филиалам;

email-адрес — используйте корпоративный почтовый адрес со своим доменом (например, email@company.com);

фотографии, имена, почта и должность ключевых сотрудников (это повышает доверие к компании).

На странице с контактами Netpeak все это есть. Подобным образом вы можете составить и структурировать контактную информацию о своей компании.

Обязательно используйте микроразметку.

Подробнее читайте в статье «Микроразметка: что нужно знать SEO-специалисту о словарях и синаксисе» .

2. Опишите цель и миссию компании

Опишите свою цель с точки зрения того, какую ценность она представляет для пользователей. Подробно и структурировано, на отдельной странице объясните, что вы создаёте и производите; какая миссия и цель того, что вы делаете. Если ваша цель действительно близка людям, такой шаг повысит лояльность пользователей к вашему бизнесу.

Например, цель компании Rabota.ua — помощь в поиске подходящей работы для соискателей и помощь в поиске сотрудников для работодателей. Почитайте, как они говорят об этом:

3. Добавьте на сайт клиентский портфель (портфолио)

Создайте отдельную страницу с вашим клиентским портфелем. Если среди заказчиков есть известные крупные компании, бренды расскажите об этом. Так вы подчеркнете высокий уровень квалификации и профессионализма ваших сотрудников.

Разместите на сайте логотипы компаний, укажите сайт и краткое описание деятельности, чтобы потенциальный клиент понимал, с кем вы работаете. Также вы можете добавить отзывы ваших клиентов. Главное, чтобы отзывы были настоящие — пользователи легко распознают ложь и не будут вам доверять.

Чек-лист презентабельной страницы клиентского портфеля:

логотип;

сфера деятельности;

текстовый или видео-отзыв;

ссылка на сайт.

Например, так образовательная онлайн-платформа Coursera оформляет список своих партнёров:

Не пренебрегайте этой идеей даже, если у вас нет крупных и узнаваемых клиентов. Расскажите потенциальным заказчикам о вашем опыте работы.

4. Создайте страницу с сертификатами и достижениями

Если у вас есть сертификаты о квалификации, победе в конкурсах или крупные достижения — расскажите о них на отдельной странице сайта. Это способ повысить авторитет компании не только в глазах пользователя, но и поисковых систем.

Пункт — мастхев для компаний, чья деятельность связана непосредственно со здоровьем людей, например, в сфере пищевой промышленности или медицины.

Это обязательно в связи с обновлением Google от 01.08.2018.

Например, частная медицинская клиника Оксфорд Медикал демонстрирует свои дипломы и сертификаты на отдельной странице:

5. Добавьте факты о компании

Хороший способ рассказать больше о компании и заручиться доверием посетителей — поделиться интересными фактами о себе. Это может быть количество успешных клиентов или профессиональные достижения сотрудников. Всё, что может произвести впечатление на посетителя.

Так можно увеличить время пребывания пользователя на сайте и, следовательно, положительно повлиять на поведенческие факторы ранжирования.

Мы в Netpeak используем этот приём:

6. Делайте простые формы

Просите только необходимую для вашего бизнеса информацию. Не включайте в форму то, что можно узнать от пользователя потом или вовсе не нужно.

Обычно достаточно:

имени;

email;

номера телефона (необязательно).

Поле номера телефона лучше не делать обязательным для заполнения. Зачастую люди переживают, что их начнут атаковать спамными SMS-рассылками и просто игнорируют форму.

Если посетитель хочет, чтобы ему перезвонили, он и так укажет свой мобильный номер, если нет — не нужно настаивать.

Чтобы замотивировать пользователя оставить номер телефона, воспользуйтесь маской ввода. А именно: отметьте, в каком формате необходимо указывать номер. Успешные кейсы клиентов Netpeak подтверждают — это эффективный способ сбора контактов.

Ещё пример простой формы. На заполнение уйдет около 30 секунд:

Совет: Не добавляйте на сайт «капчу». Она вряд ли спасет от злоумышленников, но зато может лишить вас потенциальных клиентов. Вводить капчу — лишнее действие.

7. Предложите оставить заявку

Да, порой самый простой способ получить заявку — предложить пользователю оставить её. Если вы публикуете статьи или новости о компании, то после текста предлагайте оставить заявку и воспользоваться вашими услугами.

Например, на блоге сервиса Serpstat в конце каждой статьи есть форма подписки на email-рассылку. Если пользователь дочитал до конца — скорее всего, ему будет интересно следить за обновлениями на блоге и он подпишется.

Главное, не быть навязчивыми и не «лепить» формы повсеместно.

8. Форма обратной связи всегда должна быть доступна

В любой момент пребывания на сайте пользователь может захотеть связаться с вами. И он не обязан искать форму обратной связи на какой-то из страниц сайта. Кнопка обратной связи всегда должна быть на виду. И при этом ненавязчивой, чтобы человек хотел остаться на сайте.

Хорошим решением будет кнопка «Отправить заявку» в закрепленной шапке сайта (если вы предоставляете услуги). Визуально кнопка должна выделяться на общем фоне сайта, но не ссориться с дизайном:

Еще один способ сделать кнопку обратной связи — подключить сторонние программы с гибкими настройками обратного звонка. Один из самых популярных сервисов — Ringostat. Он позволяет добавить на сайт кнопку обратной связи с помощью функции Callback.

9. Используйте всплывающие окна

Если пользователь задержался на сайте определенное количество времени, скорее всего он заинтересовался в услугах (продукте, товарах) вашей компании. Предложите ему оставить заявку во всплывающем окне. Подробнее читайте в посте « Особенности продвижения проектов B2B и B2C» .

К примеру, в сервисе email-рассылок Unisender посетителям предлагают выслать полезный гайд. Вы можете задать свой интервал появления всплывающего окна, в зависимости от сферы деятельности компании и портрета целевой аудитории.

10. Используйте push-уведомления

Push-уведомления — это способ взаимодействия с пользователем, даже если он не находится на вашем сайте. Благодаря push-уведомлениям вы можете сообщать о важных новостях и акциях, а также вернуть посетителя на сайт.

Чтобы отправлять push-уведомления, необходимо предварительно получить согласие пользователя. Так выглядит запрос разрешения на отправку уведомлений в браузере:

После того, как человек кликнет на кнопку «Разрешить», он сможет получать уведомления такого вида:

Это очень полезный инструмент для эффективного взаимодействовия с пользователем:

сообщить об уникальном предложении;

проинформировать о начале акции;

мотивировать оставить заявку;

использовать другие способы увеличения конверсий.

В блоге Netpeak вы можете подробнее прочитать о том, как push-уведомления помогают увеличить продажи .

Выводы

Чтобы увеличить количество заявок с корпоративного сайта, необходим комплексный подход. Сайт должен быть максимально полезен пользователю и отвечать на все вопросы о сфере деятельности и услугах компании. После базовой оптимизации ресурса можно приступать к внедрению фишек:

Предоставьте всю контактную информацию о компании. Опишите цель и миссию компании. Добавьте на сайт список клиентов и их отзывов о вашей компании. Создайте страницу со списком достижений и наград. Добавьте блок с интересными фактами о компании. Создайте простые формы с минимальным количеством полей. Предложите оставить заявку во время чтения статей и новостей. Разместите кнопку обратной связи на видном месте. Используйте всплывающее окно после длительного пребывания пользователя на сайте. Используйте push-уведомления.

Эти приёмы позволят эффективно работать с аудиторией и привлекать новых клиентов. Но помните, все гипотезы нужно тестировать. Анализируйте, изучайте аудиторию и не бойтесь экспериментировать. Только так вы сможете увеличить количество заявок с корпоративного сайта и улучшить имидж компании.