Маркетинг

10 видов инноваций
Катерина Коламбет
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Инновации обычно воспринимают однобоко, хотя это явно многоуровневое явление. Авторы книги «Ten Types of Innovation: The Discipline of Building Breakthroughs» описывают разные виды инноваций. Тема интересная, так что посмотрим, о чем пишут Larry Keeley, Ryan Pikkel, Brian Quinn и Helen Walters в этой красивой книге.

Выбрав и внедрив разные типы инноваций, компании получают больше шансов выделиться на фоне конкурентов. К тому же, это будет сложнее скопировать и должно способствовать зарождению лояльности среди клиентов.

Profit Model | Как вы зарабатываете деньги

Инновационные способы заработка — новые способы конвертировать предложения компании в денежные знаки. Лучшие из них базируются не только на новом ценообразовании, но и на глубоком понимании того, что важно клиентам в свете предлагаемой сделки. Инновационные идеи обычно в срезе того, что предлагать, какую цену запрашивать, как именно получать доходы. Во многих сферах это все не меняется десятилетиями, так что свежие идеи точно не помешают.

Network | Как вы сотрудничаете с другими, чтобы создать нечто ценное

Инновация в сфере сотрудничества с другими позволит извлечь выгоду не только из собственных сильных сторон, но также из сил и средств других людей. Это своего рода распределение риска за поиск/внедрение новых возможностей.

Раньше в компании Google было правило про то, что 20% рабочего времени можно тратить на свои проекты, но подразумеваются не абстрактные рисунки и не лепка из пластилина, а проекты, которые потенциально интересны компании. В 2013-м в прессе появлялись статьи о том, что это правило отменили, но это все равно хороший пример инновации. К личному проекту всегда высокий интерес и потому высокие шансы совершить прорыв.

Structure | Структура

Инновацией в структуре может быть новая уникальная ценность в цепочке «Таланты + ресурсы + активы». Можно повысить продуктивность, эффективность взаимодействия сотрудников, найти способ привлечь свежую кровь/сильных специалистов, чтобы повысить эффективность компании.

Тут можно привести в пример московское digital-агентство «Red Keds». У ребят есть целый арсенал креативных методик (это можно отнести и к следующему пункту), журнал cossa.ru (большой охват) и школа интерактивных коммуникаций «ИКРа» (кузница кадров).

Process | Инновационный процесс

Разработка и внедрение уникальных и более продвинутых методов работы. Инновации такого рода делают «обычную» компанию более ресурсоемкой и конкурентоспособной на длительный период времени.

Мы стали сильно много тратить на сервисы и софт. Часть софта (10%) мы сделали публичным. Каждый день сайты наших клиентов автоматически проверяются на ~10 различных параметров. Наверное, вы помните про наш «карманный Google» — систему Serpstat.com, где мы видим все, как на ладони. Есть еще порядка 10-30 больших программных комплексов или мелких скриптов.

Product Performance | Характеристики товара/услуги

Разработка отличительных особенностей и функциональности. Речь может идти о новых товарах/услугах, о значительных доработках и улучшениях, изобретении дополнительной ценности (об этом рекомендую почитать этот пост). Это самая видная инновация — ее легко скопировать.

Не успевает закончиться презентация iPhone 5s с 64-битным процессором, как руководитель мобильного подразделения Samsung заявляет, что следующие модели Galaxy S тоже будут 64-битные. Ну, и совсем смешно — теперь Samsung выпускает версию Galaxy S4 в золотом цвете. © Сергей Петренко

Product System | Cоздание дополнительных продуктов и услуг

Речь о том, как отдельные продукты и услуги могут быть объединены для создания новых или улучшенных возможностей масштабируемости. Интеграция, модульность и совместимость играют большую роль.

Service | Поддержка и повышение стоимости вашего предложения

Рост заявок и повторных заказов за счет улучшения дизайна/удобства пользования продуктом и предоставления более качественного сервиса.

Некоторые интернет-магазины предоставляют уникальную возможность: курьер привезет выбранные товары (скажем, до 10 единиц) и проконсультирует, а дальше уж клиент сам выбирает, что купить.

Channel | Канал

Способ, которым вы заявляете о себе целевой аудитории. Можно придумать нечто инновационное, если продумать «путь потребителя» — тачпоинты, чтобы сказать нужные слова в нужный момент.

Brand | Пример ваших предложений и ваш бизнес

Это инновации в том, что ваша целевая аудитория может узнать/ассоциировать/вспомнить про ваш бренд, это репутация и «обещания» компании. К слову о тачпоинтах, нужно думать о ценности, значении и смысле предложения, чтобы выбрать правильные образы.

Вспомните Innocent Drinks: фрукты-супергерои, фургоны, обшитые травой и автомобили с бутафорными рогами и хвостами. И смешные фразочки на этикетках и на их страничке в Facebook.

Customer Engagement | Проект по вовлечению клиентов

Важно развивать отношения с клиентами, понимая их стремления, потребности и желания. Нужно помогать людям сделать жизнь более яркой, полной и запоминающейся, ведь к этому в конце концов мы все и стремимся.

Все производители гаджетов уверяют в том, что вы покупаете не просто смартфон, а возможности для самореализации, социализации и просто веселья, не так ли? :)

десять типов новшеств, усиливающих вашу модель

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digital стратегия анализ конкурентов нетворкинг-функционал работа с клиентами клиентоориентированность
Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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