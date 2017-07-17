Во время прямой трансляции конференции «8Р: Бизнес в сети» команда редакторов Netpeak Group публиковала интересные моменты докладов, а также некоторые фишки круглых столов. Мы решили собрать все полезные советы в отдельных постах.

«Неочевидные и практически применимые фишки» — уникальный формат круглых столов на конференциях Netpeak. В конце каждого потока спикеры предлагают небанальные способы продвижения, а зал голосует за лучший вариант.



Публикуем проверенные «Неочевидные и практически применимые фишки маркетинга и продвижения проектов за рубежом» в потоке «Продвижение стартапов и мобильных приложений в США и Европе».

Модераторы и участники дискуссии — Артем Бородатюк, Андрей Чумаченко и Валерия Леженко (Netpeak); Константин Шевченко (PDFfiller Inc.); Алексей Фисун (Epidemia); Александр Рысь (SendPulse); Наталья Устименко и Алексей Данченко (eSputnik); Николай Скоропадский (Penguin-studio) и Вадим Нехай (Depositphotos).

1. Используйте купонные сайты для продвижения программных продуктов на Западе: Groupon, Inkydeals, StackSocial, UpSales.

2. Провокативная картинка (например, с сиськами) на странице отписки уменьшает количество отписавшихся в два раза.

3. Анализируйте информацию, которую собирает Android о смартфоне, и на ее основе отправляйте пользователям триггерные всплывающие уведомления в максимально удачное время.

Например, отправляйте уведомление, когда пользователь находится в тихой среде, чтобы он наверняка не пропустил сигнал о новом всплывающем уведомлении.

4. Работайте с негативными отзывами о вашем продукте.

Например, недовольным пользователям отправьте в личном сообщении ссылку с промокодом на сайт своих партнеров или на сервис, который предположительно их заинтересует (кулинарный, музыкальный и другие). Предлагайте дополнительную ценность, даже если ваш продукт не понравился клиентам.

Второй способ работы с негативными отзывами, только теперь уже о продукте конкурентов.

Попробуйте недовольным пользователям конкурентов на сайтах отзывов предоставить промокод на свой сервис (от имени компании или же будто от другого вашего клиента).

5. Применяйте Woobox для автоматизации выбора победителя в Facebook.

6. Используйте интерактивные формы захвата email пользователей.

При заполнении формы предложите пользователю получить скидку в обмен на почтовый адрес.

7. Вовлекайте пользователей с помощью различных сервисов для выигрыша в конкурсах.

С помощью сервиса Gleam.io можно подписать человека на различные каналы коммуникации (email, push, социалки) и мотивировать совершить действие или даже покупку/пополнение на сайте для участия в розыгрыше.

8. Фишка от Reply.io: Создавать бесплатный софт, который будет «готовить» пользователя к платной версии продукта.

Фишка заключается в том, чтобы создать небольшой бесплатный продукт, в котором пользователь нуждается за шаг до этапа, за который отвечает основной (и платный) продукт. Этот бесплатный продукт можно использовать и как источник лидов для последующего nurturing, и как дополнительный повод для питча на ProductHunt, и просто как ссылающийся на основной сайт домен.

К примеру, если основной продукт — сервис автоматизации рассылок, то до начала рассылки пользователю нужны email-адреса, то есть бесплатным продуктом может стать плагин для поиска email-адресов по заданному имени и домену.

9. Устраивайте email-квесты: высылайте на протяжении месяца фрагменты промокода для повышения показателя открытий писем.

10. После отправки рассылки соберите адреса пользователей, которые ее не открыли. Затем повторно пришлите им эту же рассылку, но с другой темой письма.

11. Отправляйте рассылки по воронке: от дешевых каналов связи с клиентами — к дорогим.

Узнайте стоимость отправки сообщения на одного клиента по каждому из каналов (Email, Viber, SMS и другие). Затем отправляйте рассылку по самому дешевому каналу и постепенно переходите на более дорогие источники для пользователей, которые взаимодействовали с вашим сообщением.

12. Отправляйте письма с улучшениями сервиса только тем пользователям, которые оценили функционал негативно.

Потому что лояльные уже и так с вами.

13. Перенаправляйте директ трафик в мобильное приложение.

В старых версиях браузеров отправляйте пользователей с сайта сразу в мобильное приложение. Таким образом вы сможете повысить показатель удержания клиентов.

Больше фишек с круглых столов:

Спасибо всем спикерам и гостям, кто приехал на 8Р и привез неочевидные фишки для применения в бизнесе.

В следующих выпусках — фишки для интернет-магазинов и SEO.