14 неочевидных и практически применимых фишек — круглый стол 8P 2020

В конце каждой конференции спикеры 8P собираются за круглым столом, чтобы поделиться фишками — практически применимыми советами, которые можно внедрить в свой проект и сразу почувствовать отдачу. При этом полезность метода проверяется на месте — все участники в зале голосуют по двум пунктам:

применима ли фишка для их бизнеса с практической точки зрения;

является ли идея новой, неизвестной ранее.

В дискуссии легендарного 2020 года участвовали Владимир Сахаров (SalesDoubler), Мирослав Лясковец (LeadMarketing), Дмитрий Петренко (pbnforyou.com), Роман Чесановский («Кухня Лидов»), Константин Карпалов, (Papa Karlo), Дмитрий Мазурян (Tonti Laguna), Иван Палий (Boosta), Владимир Лучанинов (Firelink.Media). Модерировал круглый стол основатель Netpeak Group Артем Бородатюк (кстати, подпишитесь на его канал «Рездопиз»).

В этом посте — фишки, набравшие больше 50% голосов всех участников и зрителей круглого стола. Это самые сочные и актуальные советы, отобранные и одобренные SEO-специалистами и арбитражниками. Арбитражных фишек ощутимо больше, так что специалистам по контекстной рекламе этот пост тоже понравится.

Что делать, если вас забанили в Facebook

Если Facebook забанил аккаунт и вы пишете в саппорт, используйте слова-триггеры: беременность, нужда, декрет, пропитание, финансовые проблемы. Робот в таком случае скорее разбанит аккаунт. Владимир Сахаров, SalesDoubler.

В случае бана профиля в Facebook, просите друга с доступом к рекламному кабинету связаться с поддержкой Facebook по рекламе и спросить, что сделать, чтобы вас разбанили. Друг должен объяснить, что у вас к этому аккаунту привязаны доступы к Booking, Spotify, PayPal, OLX (чем больше известных международных брендов назовете, тем лучше). Техподдержка даст ссылку на форму, которую вам надо заполнить, чтобы восстановить аккаунт. Мирослав Лясковец, LeadMarketing. Если Facebook послал аккаунт на проверку, то можно вернуть старые cookies и получить другой тип сообщения от системы. Вместо требования залить документы, вы получите сообщение о подозрительной активности, а это значит, что вам достаточно будет подтвердить свой аккаунт через высланный код на email, либо просто ввести дату рождения фейкового юзера (собственника аккаунта). Конечно, метод сработает, если вы заранее сохранили cookies работающего аккаунта, например с помощью расширения EditThisCookie. Дмитрий Петренко, pbnforyou.com. Ставьте на преленд сразу много пикселей ремаркетинга Facebook (от большого количества аккаунтов). Так вы дублируете базы ремаркетинга. Если один аккаунт забанили, берете следующий аккаунт с пикселем на этом преленде — с уже готовой базой ремаркетинга. Роман Чесановский, «Кухня Лидов».

Как эффективнее лить трафик из Facebook

В рекламном посте мотивируйте пользователей оставить любой комментарий под ним. Люди начинают писать комментарии, ставить плюсики. Facebook видит, что под вашим постом высокая активность, и начинает лучше его ранжировать. Так мы получаем тысячу показов в три раза дешевле, чем обычно. Кроме того, можно подключить к этому рекламному посту manychat и комментаторам будет приходить сообщение с дополнительной информацией о событии. Мирослав Лясковец, LeadMarketing.

Можно собирать аудитории lookalike, настраивая её на полезные события: при оформлении заказа или других действий по воронке. Потом объединяем эти lookalike в одном ad set и получаем так называемый «супер lookalike», на который мы делаем таргет и получаем (краткосрочно) очень хорошие результаты рекламы. Мирослав Лясковец, LeadMarketing.

Другие фишки арбитража



Если у вас несколько интернет-магазинов, можно помечать пользователей одного интернет-магазина через cookies, чтобы сохранять про них информацию и, например, адаптировать контент другого интернет-магазина под конкретного пользователя. Таких сценариев много. Константин Карпалов, Papa Karlo. Когда настраивают рекламу в Facebook с целью «Сообщения», то через manychat, smartsender часто приходит низкокачественная аудитория. Повысить качество лидов поможет следующий приём: оптимизировать рекламу в Facebook под тех пользователей из базы, которые уже переходили по ссылкам в вашей messenger-рассылке. Так вы оптимизируете рекламу для людей, которые заинтересованы в вашем продукте, а значит — повысите качество лидов. Очень полезная фишка в инфобизнесе и при продаже услуг. Мирослав Лясковец, LeadMarketing Можно делать видео под товары, которые просматривал посетитель на сайте, и с помощью ремаркетинга на YouTube получать конверсии. Например, пользователь смотрел конкретную модель смартфона, заходит на YouTube и ему показываем рекламу: «Мы знаем, что ты изучал эту модель. Лови скидку на неё в нашем интернет-магазине». Нюанс в том, что надо создать много видео под разные товары. Константин Карпалов, Papa Karlo.

При добавлении сайта в Google AdSense он обязательно проходит ручную модерацию сотрудником Google (а эти сотрудники чаще всего находятся в Индии). Это аналог асессорской проверки на минималках. Чтобы понять, как и что смотрел модератор, можно воспользоваться вебвизором и изучать действия посетителей из Индии за 0-90 минут до получения письма о результатах проверки. Дмитрий Мазурян, Tonti Laguna.

SEO-фишки

Если у вас есть онлайн-продукт в сфере обучения, можно расширять его аудиторию и на ту, что ищет альтернативу офлайн. Например, в тайтле или описании писать: «Онлайн-курсы интернет-маркетинга теперь и офлайн». Иван Палий, Boosta Если нужно скрывать ссылки от aHrefs, Serpstat и других сервисов, то нужно использовать технический домен, где будут заблокированы боты этих сервисов, а потом ставить с технического домена 301 редиректы постранично. Владимир Лучанинов, Firelink.Media. Начиная с 82 версии Google Chrome, работает функция visibility. Если настроить свойства у картинок visibility=auto, то контент страницы будет рендериться не сразу, а при скроллинге. Владимир Лучанинов, Firelink.Media.

На закуску — гроусхак, полезный всем маркетологам





Чтобы добиться максимальной доставляемости писем, добавляйте адресатов в ивент в календаре или расшаривайте на них файл в Google Docs. Константин Карпалов, Papa Karlo

Для очистки совести признаю, что фишек было больше — но мы не пускаем в паблик советы из «черного SEO». Если вам 18+ и вы хотите услышать фишки, от которых закашливаются даже гуру, покупайте билеты на новые конференции Octopus Events. Ближайшая — eСommerce пройдет 12 ноября в Киеве.

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