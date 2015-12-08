Мобайл

15 идей для таргетинга мобильного приложения в Facebook и Instagram
Марина Бриль
22637 36 3
1449574530
8

Одна из самых крупных социальных сетей — еще и один из самых крупных источников трафика. В этом посте я собрала 15 идей для таргетинга мобильных приложений в Facebook, которые «выстрелили» для наших клиентов. Если хотите узнать, как настроить таргетинг в Facebook, просто берите эти методы — и используйте. 

1. Таргетинг на влюбленных и молодоженов

Таргетинг на влюбленных и молодоженов

Дела амурные требуют особого подхода. Facebook предоставляет возможность напрямую обратиться к тем, кто готов совершить самые невероятные поступки.

Что можно предложить:

  • практически любое приложения из раздела покупок;
  • редакторы фото и видео для запечатления лучших моментов;
  • сервисы для бронирования путешествий и отелей.

Кстати, в блоге GetResponse есть отличная статья по теме тарегтинга на влюбленных — только о флористах.

2. Таргетинг на представителей определенной профессии

Таргетинг на представителей определенной профессии Вы продаете продукт для решения очень важных, но узкоспециализированных вопросов? В поисках заинтересованных пользователей можно слить не одну тысячу, поэтому лучше начать со стопроцентно вашей аудитории. Эта таргетированная реклама в фейсбук подойдет для любых приложений категории «бизнес».

3. Таргетинг на работников определенной компании

Таргетинг на работников определенной кампании Таргетинг можно использовать для:

  • cервиса заказа такси;
  • сервиса доставки еды;
  • сервиса для поиска работы.

4. Таргетинг на тех, кто сейчас в путешествии

Таргетинг на тех, кто сейчас в путешествии Этот таргетинг позволяет буквально «поймать за руку» пользователя, который в аэропорту нужного вам города или в путешествии, и у него совершенно нет времени, чтобы:

  • узнать прогноз погоды;
  • заказать еду или выбрать ресторан (приложение по доставке еды или каталог);
  • вызвать такси.

5. Таргетинг на тех, кто только вернулся из путешествия

Таргетинг на тех, кто только вернулся из путешествия Такие пользователи наверняка захотят создать альбом с красиво обработанными фотографиями, поделиться ими в социальных сетях или даже вернуться на тот же курорт в следующий раз.

6. Таргетинг на пользователей мобильных устройств определенного бренда

Таргетинг на пользователей мобильных устройств определенного бренда Подойдет для интернет-магазинов, которые продвигают новые бренды. Актуально в условиях активной экспансии китайских брендов смартфонов.

7. Таргетинг по домену основной электронной почты

Таргетинг по домену основной электронной почты Используйте почтовый клиент — это один из самых результативных методов.

8. Таргетинг на пользователей, у которых скоро день рождения

Таргетинг на пользователей, у которых скоро день рождения Здесь можно пофантазировать:

  • предложить скидку на платное приложение;
  • предложить промокод на товары в интернет-магазине;
  • продвигать всевозможные вишлисты.

9. Таргетинг на родителей

Таргетинг на родителей Родители стараются выбрать лучшее для своих детей и всегда охотно делятся находками с другими родителями. Такой таргетинг позволяет повысить виральность.

Можно предложить:

  • cервис для изучения иностранного языка;
  • обучающие программы;
  • книги.

10. Таргетинг на друзей тех, кто недавно сменил место жительства

Таргетинг на друзей тех, кто недавно сменил место жительства Что предлагать? Мессенджеры и еще раз мессенджеры. Ориентируемся на всех, кто хочет оставаться на связи со своими друзьями.

11. Таргетинг на геймеров

Таргетинг на геймеров Прямое попадание в растущую аудиторию играющих в консоли или игры в приложениях Facebook.

12. Таргетинг на любителей селфи («загрузчики фотографий»)

Таргетинг на любителей селфи Как вариант, этот таргетинг можно использовать для продвижения приложения по обработке фотографий.

13. Таргетинг по интересам: торговые марки, телешоу

Таргетинг по интересам: торговые марки, телешоу Что предложить:

  • любителям определенной марки джинсов можно рассказать о скидке в интернет-магазине;
  • почитатели кино или ситкомов оценят приложение-медиаплеер.

14. Таргетинг по уровню образования

Таргетинг по уровню образования Что предложить:

  • обучающие программы для тех, кто только вышел из школы;
  • сервисы по поиску работы — для выпускников университетов.

15. Таргетинг на поколение Х и поколение Y

Таргетинг на поколение Х и поколение Y Таргетинг работает для:

  • проигрывателей для воспроизведения фильмов и мелодий;
  • приложений для восстановления связи с друзьями (социальные сети и мессенджеры).

Таргетированная реклама в Facebook может быть подкреплена не только оригинальным креативом с четким месседжем, но и форматами объявлений типа карусель или видео, в которых можно рассказать целую историю о своем продукте.

Нужно продвижение мобильного приложения от профессионалов? Обращайтесь: 

Получите максимум установок

Также читайте подробное руководство для новичков «Как продвигать мобильное приложение с ограниченным бюджетом».

Когда будете готовы к профессиональному развитию своего проекта — оставляйте заявку.

36
33
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
советы для бизнеса реклама в мобильных приложениях идеи для маркетинга привлечение целевого трафика таргетинг целевая аудитория увеличение инсталлов продвижение с ограниченным бюджетом
Марина Бриль

Марина активно занимается развитием отрасли продвижения мобильных приложений, регулярно выступая на конференциях в этой сфере и публикуя статьи в тематических СМИ и блоге Netpeak.

Специализируется на работе с крупными клиентами категории e-commerce. Team Lead команды OLX PPC Netpeak.

Больше постов

Комментарии (3)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу
    Cookies policy
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Ok