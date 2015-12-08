Одна из самых крупных социальных сетей — еще и один из самых крупных источников трафика. В этом посте я собрала 15 идей для таргетинга мобильных приложений в Facebook, которые «выстрелили» для наших клиентов. Если хотите узнать, как настроить таргетинг в Facebook, просто берите эти методы — и используйте.
1. Таргетинг на влюбленных и молодоженов
Дела амурные требуют особого подхода. Facebook предоставляет возможность напрямую обратиться к тем, кто готов совершить самые невероятные поступки.
Что можно предложить:
- практически любое приложения из раздела покупок;
- редакторы фото и видео для запечатления лучших моментов;
- сервисы для бронирования путешествий и отелей.
Кстати, в блоге GetResponse есть отличная статья по теме тарегтинга на влюбленных — только о флористах.
2. Таргетинг на представителей определенной профессии
Вы продаете продукт для решения очень важных, но узкоспециализированных вопросов? В поисках заинтересованных пользователей можно слить не одну тысячу, поэтому лучше начать со стопроцентно вашей аудитории. Эта таргетированная реклама в фейсбук подойдет для любых приложений категории «бизнес».
3. Таргетинг на работников определенной компании
Таргетинг можно использовать для:
- cервиса заказа такси;
- сервиса доставки еды;
- сервиса для поиска работы.
4. Таргетинг на тех, кто сейчас в путешествии
Этот таргетинг позволяет буквально «поймать за руку» пользователя, который в аэропорту нужного вам города или в путешествии, и у него совершенно нет времени, чтобы:
- узнать прогноз погоды;
- заказать еду или выбрать ресторан (приложение по доставке еды или каталог);
- вызвать такси.
5. Таргетинг на тех, кто только вернулся из путешествия
Такие пользователи наверняка захотят создать альбом с красиво обработанными фотографиями, поделиться ими в социальных сетях или даже вернуться на тот же курорт в следующий раз.
6. Таргетинг на пользователей мобильных устройств определенного бренда
Подойдет для интернет-магазинов, которые продвигают новые бренды. Актуально в условиях активной экспансии китайских брендов смартфонов.
7. Таргетинг по домену основной электронной почты
Используйте почтовый клиент — это один из самых результативных методов.
8. Таргетинг на пользователей, у которых скоро день рождения
Здесь можно пофантазировать:
- предложить скидку на платное приложение;
- предложить промокод на товары в интернет-магазине;
- продвигать всевозможные вишлисты.
9. Таргетинг на родителей
Родители стараются выбрать лучшее для своих детей и всегда охотно делятся находками с другими родителями. Такой таргетинг позволяет повысить виральность.
Можно предложить:
- cервис для изучения иностранного языка;
- обучающие программы;
- книги.
10. Таргетинг на друзей тех, кто недавно сменил место жительства
Что предлагать? Мессенджеры и еще раз мессенджеры. Ориентируемся на всех, кто хочет оставаться на связи со своими друзьями.
11. Таргетинг на геймеров
Прямое попадание в растущую аудиторию играющих в консоли или игры в приложениях Facebook.
12. Таргетинг на любителей селфи («загрузчики фотографий»)
Как вариант, этот таргетинг можно использовать для продвижения приложения по обработке фотографий.
13. Таргетинг по интересам: торговые марки, телешоу
Что предложить:
- любителям определенной марки джинсов можно рассказать о скидке в интернет-магазине;
- почитатели кино или ситкомов оценят приложение-медиаплеер.
14. Таргетинг по уровню образования
Что предложить:
- обучающие программы для тех, кто только вышел из школы;
- сервисы по поиску работы — для выпускников университетов.
15. Таргетинг на поколение Х и поколение Y
Таргетинг работает для:
- проигрывателей для воспроизведения фильмов и мелодий;
- приложений для восстановления связи с друзьями (социальные сети и мессенджеры).
Таргетированная реклама в Facebook может быть подкреплена не только оригинальным креативом с четким месседжем, но и форматами объявлений типа карусель или видео, в которых можно рассказать целую историю о своем продукте.
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