15 идей для таргетинга мобильного приложения в Facebook и Instagram

Одна из самых крупных социальных сетей — еще и один из самых крупных источников трафика. В этом посте я собрала 15 идей для таргетинга мобильных приложений в Facebook, которые «выстрелили» для наших клиентов. Если хотите узнать, как настроить таргетинг в Facebook, просто берите эти методы — и используйте.

1. Таргетинг на влюбленных и молодоженов

Дела амурные требуют особого подхода. Facebook предоставляет возможность напрямую обратиться к тем, кто готов совершить самые невероятные поступки.

Что можно предложить:

практически любое приложения из раздела покупок;

редакторы фото и видео для запечатления лучших моментов;

сервисы для бронирования путешествий и отелей.

Кстати, в блоге GetResponse есть отличная статья по теме тарегтинга на влюбленных — только о флористах.

2. Таргетинг на представителей определенной профессии

Вы продаете продукт для решения очень важных, но узкоспециализированных вопросов? В поисках заинтересованных пользователей можно слить не одну тысячу, поэтому лучше начать со стопроцентно вашей аудитории. Эта таргетированная реклама в фейсбук подойдет для любых приложений категории «бизнес».

3. Таргетинг на работников определенной компании

Таргетинг можно использовать для:

cервиса заказа такси;

сервиса доставки еды;

сервиса для поиска работы.

4. Таргетинг на тех, кто сейчас в путешествии

Этот таргетинг позволяет буквально «поймать за руку» пользователя, который в аэропорту нужного вам города или в путешествии, и у него совершенно нет времени, чтобы:

узнать прогноз погоды;

заказать еду или выбрать ресторан (приложение по доставке еды или каталог);

вызвать такси.

5. Таргетинг на тех, кто только вернулся из путешествия

Такие пользователи наверняка захотят создать альбом с красиво обработанными фотографиями, поделиться ими в социальных сетях или даже вернуться на тот же курорт в следующий раз.

6. Таргетинг на пользователей мобильных устройств определенного бренда

Подойдет для интернет-магазинов, которые продвигают новые бренды. Актуально в условиях активной экспансии китайских брендов смартфонов.

7. Таргетинг по домену основной электронной почты

Используйте почтовый клиент — это один из самых результативных методов.

8. Таргетинг на пользователей, у которых скоро день рождения

Здесь можно пофантазировать:

предложить скидку на платное приложение;

предложить промокод на товары в интернет-магазине;

продвигать всевозможные вишлисты.

9. Таргетинг на родителей

Родители стараются выбрать лучшее для своих детей и всегда охотно делятся находками с другими родителями. Такой таргетинг позволяет повысить виральность.

Можно предложить:

cервис для изучения иностранного языка;

обучающие программы;

книги.

10. Таргетинг на друзей тех, кто недавно сменил место жительства

Что предлагать? Мессенджеры и еще раз мессенджеры. Ориентируемся на всех, кто хочет оставаться на связи со своими друзьями.

11. Таргетинг на геймеров

Прямое попадание в растущую аудиторию играющих в консоли или игры в приложениях Facebook.

12. Таргетинг на любителей селфи («загрузчики фотографий»)

Как вариант, этот таргетинг можно использовать для продвижения приложения по обработке фотографий.

13. Таргетинг по интересам: торговые марки, телешоу

Что предложить:

любителям определенной марки джинсов можно рассказать о скидке в интернет-магазине;

почитатели кино или ситкомов оценят приложение-медиаплеер.

14. Таргетинг по уровню образования

Что предложить:

обучающие программы для тех, кто только вышел из школы;

сервисы по поиску работы — для выпускников университетов.

15. Таргетинг на поколение Х и поколение Y

Таргетинг работает для:

проигрывателей для воспроизведения фильмов и мелодий;

приложений для восстановления связи с друзьями (социальные сети и мессенджеры).

Таргетированная реклама в Facebook может быть подкреплена не только оригинальным креативом с четким месседжем, но и форматами объявлений типа карусель или видео, в которых можно рассказать целую историю о своем продукте.

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Также читайте подробное руководство для новичков «Как продвигать мобильное приложение с ограниченным бюджетом» .

Когда будете готовы к профессиональному развитию своего проекта — оставляйте заявку.