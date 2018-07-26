15 неочевидных и практически применимых фишек для работы интернет-магазина — круглый стол 8P 2018

Если бы Илья Ильф и Евгений Петров писали «Золотого телёнка» сейчас, их Бендер наверняка бы занимался криптовалютами. К чему это? К тому, что на конференции 8P, среди неочевидных и практически применимых фишек в потоке «Интернет-магазины от А до Я» есть полноценные кейсы в стиле Бендера. Читайте и находите идеи для продвижения своего бизнеса.

Модераторы и участники дискуссии — Андрей Чумаченко (Netpeak); Юлия Ракова (Getresponse); Алексей Фисун (MoneyToken); Артур Михно (Work.ua); Виталий Кравченко (Webline Promotion); Игорь Перция (CEX.io); Сергей Денисенко (Lenal), Юрий Кудлик (epicentrk.ua); Станислав Левитан (SimilarWeb); David Braun (Templatemonster).

1. После того как пользователь оставил брошенную корзину, вы шлете письмо о том, что могли случайно снять с него деньги, таким образом возвращая клиента

С брошенной корзиной работают по-разному. Можно дать на нее скидку и заинтересовать клиента в завершении покупки. Можно отправить письмо (если пользователь зарегистрировался на сайте), можно догонять клиента ремаркетингом. А можно напугать.

Когда человек бросил корзину, сообщить, что на сайте проблемы с системой оплаты и, возможно, по ошибке с него списали средства. Просите проверить и сообщить менеджеру, всё ли в порядке.

Пользователь возвращается на сайт. Проверяет, перезванивает менеджеру отдела продаж. Менеджер извиняется за неудобства. Затем ненавязчиво уточняет, по какой причине была оставлена корзина.

Чем крута эта фишка? Это короткий путь от корзины к сейлзу и велика вероятность, что клиент таки закончит оформлять заказ.

2. Задавать тренды, предварительно позаимствовав их из англоязычных источников

Речь не о том, чтобы переводить статьи и делать русские субтитры к американским видео роликам. Фишка в том, чтобы использовать специальный сервис, через который проверяется виральный контент в социальных сетях.

Вы отслеживаете, что лайкают, шерят в англоязычном интернете, а потом эти тренды запускаете у себя. Транслируете, интерпретируете и адаптируете под наши реалии.

3. Никакого кнута! Нематериально мотивировать сотрудников

Фишка для четкости сотрудников из опыта компании Work.ua.

Предыстория: назрела проблема с пунктуальностью. А рабочий процесс в компании построен таким образом, что опоздание даже на 10 минут может сказаться на результатах работы команды. Вместо того, чтобы наказывать ребят, на общем собрании хлопали тем командам, которые приходили вовремя. Если кто-то один опоздал — команда оставалась без оваций. Тем, кто опаздывал было неловко — из-за него коллег не хвалили.

В итоге, сотрудники перестали опаздывать.

4. Использовать не деньги в качестве товара, а товар в качестве денег

История о том, как использовать цифровые активы. Кейсом поделился Алексей Фисун, который сейчас работает с криптовалютами.

Алексей познакомился с корейским предпринимателем, который закупал новые смартфоны фирмы Samsung, перевозил их в Украину, а затем продавал практически по себестоимости. Зачем?

Фишка в том, что на тот момент биткоин в Южной Корее стоил $12 000, а в Украине — $10 000. У этого Остапа Бендера из Кореи были криптоактивы. Он покупал смартфоны за криптовалюту, а потом продавал за фиат. Затем снова переводил эти деньги в криптовалюту. Получалась хорошая маржа. К чему этот кейс?

Можно проще зарабатывать, покупая товар за рубежом, играя на разнице в котировании.

5. Периодически допускать «ошибки» для увеличения продаж

Как вам идея «случайно» разослать промокод именинника тем, кто вовсе не отмечал в анкете дату своего рождения? В тему письма вынести поздравление с днем рождения и акцент на том, что человека ждет подарок. Например: «N, поздравляем с Днем Рождения дарим вам промокод на покупку».

Одному интернет-магазину такая ошибка дала продажи, которые превышали показатели распродаж в «черную пятницу». Люди охотно пользовались промокодом, который пришел им по ошибке.

6. Выдавать продажнику сжатую аналитику по клиенту

Фишка для тех, кто использует облачную телефонию. Основная идея — передавать менеджеру по продажам информацию о том, что делал клиент на сайте: на каких страницах был, что смотрел.

Например, просматривал три телефона фирм Asus, Samsung, IPhone. Что из этого ясно? Надо продавать ему телефон в среднем ценовом диапазоне. Кроме того, если человек искал вместе с телефонами портативные аккумуляторы, можно предложить ему именно этот товар и сделать релевантную допродажу.

7. Придумывать «нишевые» праздники для увеличения продаж во время них

Кстати, а вы отмечали День Крючка? Такой праздник придумали маркетологи магазина рыболовных принадлежностей и под него завели акцию.

К слову, они не просто придумали, но и договорились с несколькими другими магазинами, чтобы праздник был более «настоящим». Тему повторяли несколько лет подряд, и с каждым годом все больше магазинов подключались к акции. В итоге, через несколько лет, рыбаки уже во всю отмечали новый профессиональный праздник.

8. Анализировать и использовать интересы клиентов для того, чтобы удержать их и повысить лояльность

Идея для тех, кто использует доставку курьером. Собираете данные о том, за какую футбольную команду болеет клиент. Курьер, соответственно надевает что-то с символикой этой команды и в таком образе приносит заказ. Приятный сюрприз для клиента — лояльность для вас и вашего бренда.

Так сделала команда одного американского интернет-магазина в преддверии Супербоула — главного спортивного события в Штатах. Забрендировали сайт и спрашивали у пользователей, за какую команду они болеют. Курьер с заказом приходил в форме клуба, который отметил клиент.

9. Невозможность копирования промокода

Идея: ставить промокод в тему письма. Естественно, пользователь хочет скопировать промокод, не открывая письмо, но поскольку из темы скопировать его нельзя, то при клике письмо открывается. Что остается? Прочитать его + получить желаемую плюшку.

10. Раздавать стоимость привлечения клиента самому клиенту

Фишка из кейса PayPal, первой системы электронных платежей. История: маркетологи хотели привлечь людей, которые будут использовать их сервис. А потом увидели, что конверсия от рекламы мизерная.

Реклама на телевидении, в интернете обходилась дорого. Подсчитали, что в среднем на человека тратится чуть ли не $300 долларов. Специалисты подумали: зачем такой маркетинг ? Давайте раздадим деньги людям — предложим наш сервис и на счет каждого положим по $300. А если человек приведет с собой друга, то дадим ему еще $150. Сработало.

Подумайте, может сработает и в вашем бизнесе.

Кстати, Netpeak уже применял нечто похожее. Вместе с раздаткой на ивентах раздавали людям по одному доллару и записку: «Мы уже приносим вам деньги». Естественно, этот раздаточный материал был очень виральным и запоминающимся.

11. Для лучшего понимания клиента, необходимо давать ему возможность пообщаться со специалистом при любом вопросе

Идея для оптимизации корзины на сайте. Если клиент уже что-то выбрал и готов оформить заказ, предложить не морочится с заполнением заявки — заказать обратный звонок. Мол, менеджер внесет все данные и оформит покупку, согласует все детали голосом. Так больше шансов, что удастся сделать допродажу.

12. Отслеживать продажи конкурентов по номеру заказа или чека

Это то, что давно работало в офлайне. Так, чтобы выяснить, какой объем заказов в деньгах есть у того или иного магазина, можно прийти туда утром и купить что-то. Затем снова сделать покупку почти перед закрытием. Тогда, сопоставив чеки, вы сможете увидеть объем продаж за день — из нумерации заказов.

Это применимо и для интернет-магазинов. Каким образом? В онлайн-торговле есть благодарственные страницы. На них, в URL можно увидеть номер заказа. Если написать простой скрипт, который парсит эти страницы — из адреса вычисляется объем заказов интернет-магазина. Еще один способ отслеживать успехи конкурентов.

13. Получить контактные данные клиента в Facebook, предложив ему посмотреть, например, список друзей, которые были на сайте. И вывести потом ответ: «Никто»

Хитрый метод сбора регистраций в Facebook. Сообщаете пользователю, что его друзья уже делали у вас заказы. И, не корысти ради, спрашиваете: «Возможно, вам тоже нужен этот товар. Хотите узнать, кто из ваших друзей делал у нас покупки? Зарегистрируйтесь». Человек регистрируется, а вы отвечаете: «Никто».

Кстати, мы у себя в блоге тоже интерпретировали эту фишку в статье «Как таргетировать рекламу в Google Ads и Яндекс.Директ на целевую аудиторию с выключенным VPN» .

14. Коммуницировать с клиентом, не отправившим заявку, так как все его контактные данные все равно есть

Фишка требует помощи технических специалистов. Что надо сделать? Настроить форму заявки таким образом, чтобы она сохранялась на каждом этапе заполнения. То есть, если пользователь уже внес свое имя, email, но передумал заполнять анкету дальше (возможно, просто лень), сохранить имеющиеся данные.

А дальше действуйте в зависимости от целей. Можно отправить письмо с полезным контентом, предложением о скидке, промокод.

15. После возражения «Я подумаю» освежить контакт с клиентом через какое-то время и уточнить, успел ли он подумать

Кейс: менеджеры интернет-магазина чехлов использовали необычную технику работы с возражениями. Когда пользователи не были уверены в покупке и говорили: «Я подумаю». Менеджер отвечал: «Ок». И не спрашивал: «Когда вам перезвонить»? Просто перезванивал через 20 минут и спрашивал: «Ну что, вы подумали»?

Замена привычного сценария может дать крутой эффект.