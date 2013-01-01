Интернет-торговля в Украине: 15 слайдов о ecommerce

В названии не случайно фигурирует слово «слайды» — пост представляет собой фактически презентацию. Компания Lego не имеет отношения к предмету обсуждения — мне просто нравится такая стилистика. Часть из того, что я расскажу, вы уже могли видеть в ряде исследований 2012-2013 гг. (Eurostat, ФОМ, ВЦИОМ, Forrester, Gfk, DigitalGuru, ZenithOptimedia, AKAP, ВРК, ComScore, McKinsey, Go-Gulf, eMarketer, TNS, Miniwatts Marketing Group, Omnibus, Госстат, Innopay, Ecommerce Europe, Deutsche Card Services, Centre for Retail Research, Украинский процессинговый центр, ФСГС, Morgan Stanley Research, Fintime, НБУ), часть были посчитаны дополнительно. Но в любом случае я приведу выжимку информации, которая позволит лучше понять, как растёт этот рынок.

Сперва посмотрим на то, как в мире растёт доля интернет-торговли в общей рознице. Как видите, доля интернет-торговли стабильно растёт на 10% в год. Смотрим прогноз от DigitalGuru: да, тренд в 10% продолжается и дальше.

Доля торговли через интернет в розничной торговле в мире

Теперь посмотрим на это в другом разрезе — по странам. И на этом слайде мы уже чётко можем увидеть, насколько интернет-торговля в Украине отстаёт от развитых стран. И по большинству показателей нам необходимо будет сперва догнать Россию, а затем догонять и перегонять Европу.

Доля онлайн-розницы в общей рознице

Но вернёмся пока к реалиям, и сравним объёмы рынков ecommerce по странам. Как видим, здесь разрыв гораздо больше. И нужно приложить много усилий сначала для того, чтобы догнать маленького кабанчика, потом средних кабанчиков, а потом и вот этого большого кабанчика.

Объём рынка ecommerce, млрд $

Однако можно усилить наглядность этого слайда, ведь сейчас можно справедливо сказать «но ведь Украина небольшая страна, а у России и США, к примеру, гораздо больше население». Именно для этого сделаем другой срез данных — теперь на душу населения. Здесь я решил не соблюдать пропорции, иначе цифра у США закрыла бы собой весь экран. Это траты украинцев в интернет-магазинах в год.

Сколько тратят в ecommerce на душу населения

Так, если один наш коллега купит себе ноутбук в интернете, он тем самым выполнит план по тратам в эл. коммерции и за себя и ещё за 30 других украинцев. Такие вот интернет-продажи в Украине.

Далее идёт единственный печальный слайд в этой презентации. Дело в том, что во всех остальных слайдах показан возрастающий тренд: всё растёт и будет расти, при этом мы думаем над тем, как обогнать другие страны. И мы будем приближаться к ним на тех графиках.

Рекламная отдача в ecommerce

Этот слайд показывает рекламную отдачу в ecommerce. По сути это такой рафинированный ROMI (возврат маркетинговых инвестиций). И вот этот показатель будет снижаться. Просто потому, что сейчас он сигнализирует о том, что украинский рынок интернет-рекламы находится в полузачаточном состоянии, и любое вливание серьёзных денег даст колоссальный выхлоп. В остальных странах рынок гораздо более насыщен, и там от рекламы нет такой отдачи.

Объём рынка интернет-рекламы,млрд $

Ещё более наглядно можно взглянуть на рынок интернет-рекламы с помощью такой диаграммы. И опять мы видим колоссальный отрыв от России. У которой, в свою очередь, отрыв от Европы. Ну, и Штаты, как всегда. По всем диаграммам можно увидеть, что Украине нужно сделать 2-3 больших рывка. Первый – до России. Второй и третий — Европа и США, которые, иногда совмещаются в один рывок.

И снова взглянем на эти данные в разрезе «на душу населения».

Сколько тратят на интернет-рекламу на душу населения

Вспоминаем, что украинцы тратят в интернет-магазинах в среднем 33 доллара в год, и видим, что рекламодатели тратят на них в ответ 2 доллара. Разница в 16 раз. Американцы тратят около 800 долларов, а на них тратится 135 долларов. Отличаются всего в 6 раз.

Дальше идут три слайда про количество интернет-покупателей по странам. Сперва посмотрим в абсолютном выражении. По сути это показатель количества наиболее активных пользователей интернета.

Количество интернет-покупателей

По традиции сделаем срез по доле этих покупателей в общем количестве пользователей сети. И тут цифры опять радостные. Украине нужно сделать два рывка: первый достаточно короткий — это Россия. Второй — гораздо более серьёзный — Европа и США.

Сколько интернет-покупателей в совокупной аудитории

Но не будем останавливаться на таком срезе. Сделаем ещё один чуть более глубокий срез. Посмотрим на количество интернет-покупателей не от аудитории интернета, а от общего населения страны.

Процент интернет-покупателей от общего населения

Посмотрим на уровень проникновения интернета. Диаграмма радует тем, что до России осталось не так уже и много (по крайней мере, по этому показателю), но чтобы достичь показателей более развитых стран, придётся хорошо постараться.

Проникновение интернета

Теперь, собственно, про саму аудиторию и население Украины. Помните, раньше было модно говорить, что нас 52 миллиона? Ребята, нас уже даже не 45! Но это не мешает нам наращивать колоссальными темпами количество пользователей интернета. По разным данным эта цифра составляет от 15 до 17 миллионов. Возьмём наиболее часто используемые цифры. (Возьмём и не поверим им).

Население и аудитория интернета в Украине

При публикации этих исследований люди не ставят себе за цель расшифровывать эти данные, и потому получается, что у нас 15 миллионов пользователей интернета. Обратите внимание на статистику по городам. И если про Киев и Одессу ещё можно поверить (хотя тоже сомнительно, что 85% населения Одессы имеет доступ в интернет), то про Донецк получается совсем странно. Население Донецка - чуть меньше миллиона человек, а пользователей интернета получается почти в два раза больше. Так что к этим цифрам нужно относиться очень аккуратно, и не использовать их в контексте количества людей.

Лучше взглянуть на количество домашних абонентов интернета. И вот здесь цифры уже гораздо более приземлённые. Но они тоже очень радуют. За последний год мы видим, что прирост составил почти в один миллион. Это один миллион семей, поэтому эту цифру нужно тоже использовать аккуратно.

Домашние абоненты

Но помимо проникновения интернета, есть ещё один интересный показатель, от которого напрямую зависит уровень развития ecommerce. Это доля оплат покупок с помощью банковских карт. Развитие этой отрасти, а точнее, понимание людьми того факта, что с помощью карточек действительно можно надёжно оплачивать покупки в интернете — своеобразный катализатор отрасли.

Сколько покупок оплачивают банковскими картами

Итак, в Украине на данный момент с помощью карт оплачивается всего 4% онлайн-покупок. Вы видите, насколько этот показатель выше для России и Германии. И опять же, видим, какой нам нужно сделать рывок, чтобы догнать Британию и США.

Национальный банк Украины делится с нами информацией о том, какова же динамика роста операций по картам.

Динамика роста операций по платежным картам

И тут мы видим, что рост доли карточных операций среди всех операций составляет около 25% за последние лет пять. А в абсолютном денежном выражении этот рост даже ещё больше - «серые столбики» вырастают в полтора раза за год.

В конце я хотел бы обозначить пять фактов. Прочитайте их — каждый из них говорит о разном, но каждый из них отлично мотивирует.

Мировой рынок интернет-рекламы составляет более 99 млрд $. Мировой рынок ecommerce превысил 1 трлн $ и к концу 2013 года ожидается рост до $1,3 трлн . Самым растущий сегмент аудитории — посетители старше 60 лет. За последний год этот показатель вырос на 44%. Стаж наиболее активных покупателей в сети — 3-5 лет. Общее количество пользователей интернета превысило отметку в 2,4 млрд.

Итак, что же я хотел сказать этим всем? А то, что нас всех ждёт колоссальный рост рынка интернет-торговли. Рост всего — рост количества клиентов, рост бюджетов, но, при этом, конечно же, и рост конкуренции. Так что нам всем придется здорово поработать!