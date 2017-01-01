20 фактов о развитии мобильных приложений — инфографика

Окупятся ли инвестиции в мобильные приложения в 2017 году, как их развивать, какие тематики сегодня растут активнее других? Это больные вопросы для владельцев и онлайнового, и офлайнового бизнеса. Мы проанализировали годовой отчет AppAnnie и составили инфографику с 20 трендами рынка.

Надеюсь, эта информация поможет вам сориентироваться в мире мобильных приложений.

Проверить, нужно ли мобильное приложение конкретно вашему бизнесу, достаточно просто. Следуйте советам очередного выпуска «На Пальцах»: