20 фактов о развитии мобильных приложений — инфографика

Окупятся ли инвестиции в мобильные приложения в 2017 году, как их развивать, какие тематики сегодня растут активнее других? Это больные вопросы для владельцев и онлайнового, и офлайнового бизнеса. Мы проанализировали годовой отчет AppAnnie и составили инфографику с 20 трендами рынка.
Надеюсь, эта информация поможет вам сориентироваться в мире мобильных приложений.
Проверить, нужно ли мобильное приложение конкретно вашему бизнесу, достаточно просто. Следуйте советам очередного выпуска «На Пальцах»:
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