Мобайл

20 фактов о развитии мобильных приложений — инфографика
Марина Бриль
9485 56 0
Сложность: норм норм
2

Окупятся ли инвестиции в мобильные приложения в 2017 году, как их развивать, какие тематики сегодня растут активнее других? Это больные вопросы для владельцев и онлайнового, и офлайнового бизнеса. Мы проанализировали годовой отчет AppAnnie и составили инфографику с 20 трендами рынка.

Надеюсь, эта информация поможет вам сориентироваться в мире мобильных приложений.

20 фактов о развитии мобильных приложений — инфографика

Проверить, нужно ли мобильное приложение конкретно вашему бизнесу, достаточно просто. Следуйте советам очередного выпуска «На Пальцах»:

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Марина Бриль

Марина активно занимается развитием отрасли продвижения мобильных приложений, регулярно выступая на конференциях в этой сфере и публикуя статьи в тематических СМИ и блоге Netpeak.

Специализируется на работе с крупными клиентами категории e-commerce. Team Lead команды OLX PPC Netpeak.

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