В Twitter можно найти кучу полезных вещей, помимо фоток голой Джессики Альбы. В частности мне попался очень неплохой, хоть и очевидный список минус-слов для Google Рекламы. Мне так понравилось, что я вольно перевела часть статьи (минус слова сохранены в оригинале, но они достаточно очевидны, чтобы их не переводить). Статья длинная, но ознакомиться всем, кто интересуется контекстом, было бы очень здорово. Надо заметить, что в данном случае единые минус слова для всех фраз кампании подобраны для B2B (business to business) сайтов, поэтому есть свои нюансы. Но Джессика Альба, конечно, прилагается.

Избегайте тех, кто ищет работу

Этот список минус-слов поможет вашей рекламе демонстрироваться по распространенным запросам о поиске работы: career careers employment hiring intern interns internship internships job jobs recruiter recruiting resume resumes salaries salary

Избегайте тех, кому нужны энциклопедические знания

Не тратьте ваши деньги на людей, которые ищут информацию, которая прямо связана с вашим продуктом/услугой, но никак не связана с их продажами: about definition diagram example examples history map maps sample samples what are what is

Избегайте исследователей и собирателей статистики

Беря за основу то, что вы располагаете ограниченным рекламным бюджетом, избегайте тех, кто просто ведет исследования в вашей области и будьте уверены, что все ваши деньги направлены на продажи, а не на обеспечение праздных интересующихся информацией. Последние найдут ваш сайт и без контекстной рекламы. association associations book books case studies case study guide guides journal journals magazine magazines metrics news research review reviews statistics stats success stories success story tutorial tutorials white paper white papers

Вы - не ВУЗ и не школа

Ваши объявления не стоит показывать тем, кто ищет образовательные курсы и программы: class classes college colleges course courses education school schools training universities university

Никаких супер-предложений

Эти минус-слова будут полезны вам, если вы предлагает товары или услуги премиум класса. Если вам все-таки интересны пользователи, которые ищут скидки и распродажи, лучше создайте отдельную кампанию и отдельные целевые страницы с имеено такими предложениями, и не забудьте убедиться, что добавили эти минус-слова в свою основную кампанию. bargain cheap clearance close out close outs closeout closeouts discount discounted free inexpensive liquidation odd lots overstock remainder remainders

Избегайте тех, кто сравнивает цены

Возможно, вам нужны посетители, которых интересует только цена, но если нет, убедитесь, что у вас есть соответствующие минус-слова, чтобы отсеять тех, кому больше важна цена, чем качество сервиса. price prices pricing quote quotes

Избегайте DIY (do it yourself, сделай сам)

Во многих областях достаточно самоделкиных или фанатов, которые ищут как сделать что-то самим. Стоит отсеять эту аудиторию, если ваш продукт/услуга направлены не на них: craft crafts create creating hand made handmade home homemade how to make making

Продажа коммерческого софта

Это сложный вопрос. Если вы продаете ПО, то скорее всего 1) вы хотите отсеять разработчиков, которые ищут open source продукты и 2) пользователей, которые ищут бесплатные версии ПО. Этот список очень примерный и сильно зависит от специфики вашей компании и ПО, но вы можете использовать его как отправную точку. burn burner cd code community desktop developer developers disk download (if you don’t have one) downloads (if you don’t have any) dvd error file files forum free freeware game games gnu hack hacks libraries library microsoft ( :) ) open source public domain retail retail retailer retailers shareware shortcut shortcuts template templates tip tips video windows

Производство

Это достаточно широкий список слов, но вы, опять же, можете использовать его как отправную точку, чтобы отсеять пользователей, которые ищут нечто похожее, но не заинтересованы в покупке вашего товара/услуги. antique consumer export exporter exporters hobby import importer importers measurement model models regulations rent rental repair repairs retail retailer retailers rules safety specifications specs standards store toy toys used vintage

Материал из которого сделаны продукты

Понятное дело, что не все материалы из списка применимы к одному бизнесу. Но ваш собственный список подобного толка поможет вам отсеять запросы по тем продуктам, которые ваша компания точно НЕ предлагает. Можно надеяться, что тот, кто искал что-то конкретное, поменяет свое мнение и отдаст свое предпочтение вашему товару, НО в условиях ограниченного бюджета гораздо лучше показывать вашу рекламу тем, у кого на примете еще нет четкой альтернативы вашему продукту. aluminum ceramic cotton fabric glass gold iron leather metal paper plastic rubber silver stainless steel steel stone vinyl wood

Право, юриспруденция

Незачем показывать ваши объявления пользователям, которых интересуют законы и постановления, которые касаются вашей тематики. Конечно, если ваш бизнес не относится к правовой/юридической сфере) act act of compliance law laws legal legislation regulation regulations

Другие минус слова, которые будут полезны B2B компаниям.

club clubs consultants consulting gift gifts online photo photograph photographs picture pictures send sending Помните, что эти списки очень примерны и могут сильно различаться в зависимости от специфики вашего бизнеса.

Оригинал статьи находится здесь.