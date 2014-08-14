Маркетинг

3D-печать в Украине — как стать миллионером
Георгий Рябой
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У нас новый гостевой пост от Анастасии Бужор, маркетолога 3D Print Conference. Значительные изменения в каждой индустрии происходят в том случае, когда ее контролируют уже не компании и правительство, а самые обычные люди. С распространением интернета у каждого появилась возможность стать журналистом, певцом или экспертом по здоровому питанию. А сегодня еще — с помощью 3D-печати — наладить производство в домашних условиях.

В последние годы популяризация технологий 3D-печати достигла своего пика вовсе не потому, что «гаражные» энтузиасты научились собирать 3D-принтеры (все-таки уже в 1990-х годах технология производства была общеизвестна). Ключевой причиной стало завершение в 2009 году срока действия патента на технологию FDM (которую можно использовать в домашних условиях) компании Stratasys. Теперь эту технологию успешно применяют в работе дизайнеры, медики, ювелиры и архитекторы. Представляете, что будет по истечению патентной защиты технологии SLS компании 3D Systems Inc. в 2014 году? Она позволяет печатать изделия высокой прочности, больших размеров и любой степени сложности.

По данным экспертов компании IDC, к 2017 году объем мирового рынка 3D-печати вырастет в 10 раз. В денежном выражении ежегодный прирост составляет 59%, а в количественном — 29%.

Несмотря на то, что наполненность украинского рынка значительно отстает от международного, с такими темпами через несколько лет любители-умельцы смогут делать замысловатые предметы из специфических материалов по ценам, которые будут дешевле производственных. Сегодняшний день можно смело назвать началом эпохи третьей индустриальной революции. назвать началом эпохи третьей индустриальной революции В этой новой и такой изменчивой индустрии будет несколько игроков рынка — создатели трехмерных моделей и операторы печати. Библиотеки товаров, созданных дизайнерами и инженерами, откроют возможности для безграничной кастомизации.

Тут возникает вопрос об интеллектуальной собственности брендов. Ведь «отксерить», например, ювелирные украшения Tiffany или Cartier с технологической точки зрения не составит большого труда.

Печатники же будут преуспевать, во-первых, благодаря возможности сделать для вас что-нибудь уникальное (кресло в форме морской звезды, например), а во-вторых, их продукция будет дешевле в 5-10 раз, чем в «традиционном» магазине. Это всё похоже на нереальное будущее? А Филипп Старк из Бразилии уже готовится зарабатывать на этом деньги, его магазин печатной мебели откроется этим летом. По данным исследования компании Tech Pro Research, 40% компаний не проявляют никакого интереса к 3D-принтерам, 12% уже активно используют эти устройства в своем бизнесе, остальные же 48% внимательно присматриваются и изучают возможности. 40% компаний не проявляют никакого интереса к 3D-принтерам, 12% уже активно используют эти устройства в своем бизнесе, остальные же 48% внимательно присматриваются и изучают возможности.

В промышленности широко употребляемым термином «трехмерная печать» называют аддитивное производство.

Сюда входят такие основные технологии — послойное наплавление (FDM), стереолитография (SLA), выборочное лазерное спекание (SLS/SLM/EBM) и 3D-печать (3DP). Их суть — создание предмета желаемой формы. Процесс наплавления, спекания, затвердевания и проклейки осуществляет 3D-принтер. На сегодняшний день, лидерами в производстве 3D-принтеров являются MakerBot, (принадлежащая Stratasys), Cubify (3D Systems), Ultimaker, PrintrBot, RepRap (по сути, не компания, а проект). Преуспевают в этой сфере и компании-разработчики ПО. Такие приложения, как 123D Catch, способны отсканировать модель буквально с помощью камеры на смартфоне. Так что теперь даже самый непродвинутый юзер может почувствовать себя инженером.

Как же все эти чудо-технологии коснулись Украины? В условиях нестабильной политической ситуации, конечно, очень сложно говорить о технологическом прорыве. Тем не менее, процесс уже запущен. Тех, кто сейчас начал заниматься 3D-принтерами или использует их в бизнесе, ждет большой успех через каких-нибудь 3-5 лет. Главное — просто быть первым и словить волну. Безусловно, до печати кровеносных сосудов, тканей печени и архитектурных сооружений нам далеко, но ведь насколько правильно было бы привлекать студентов профильных ВУЗов к изучению и развитию технологий в нашей стране! Тогда наконец и на Kickstarter будут появляться перспективные проекты учеников не только Массачусетского университета, а и нашего, родного имени А. Богомольца или КНУТД. Возможности кастомизации производства теперь ограничиваются только фантазией. С конца 90-х годов в Украине сформировалось сообщество, объединяющее молодых энтузиастов, которые видят будущее за 3D-принтерами и всячески развивают это направление. Среди игроков рынка можно найти компании, которые занимаются продажей оборудования и услуг по сканированию (3d factory, Fabbers, Picaso, 3dprinting, Imatek, 3dprinto и др.), предпринимателей, которые применяют 3D-технологии в производстве (ювелирные заводы, мебельные компании, дизайнерские мастерские), а также самостоятельные специалисты из разных сфер, которые просто тестируют свои идеи. Следовательно, образовательная миссия для нашего общества очень важна. Очень радует тот факт, что во всем мире проходят выставки, конференции и шоу с демонстрацией 3D-технологий, самые посещаемые из них — в Нью-Йорке, Лондоне, Париже. Новинки 3D-печати презентуют на международных конференциях. В этом году и в Украине появится площадка, где любители и профи 3D-печати будут знакомиться с единомышленниками, узнавать, как идут дела у других компаний в отрасли, получать ответы на волнующие вопросы у более подкованных в этом бизнесе людей. Уже этой осенью (5 сентября) можно прийти в «Олимпийский» и принять участие в первой выставке-конференции, посвященной 3D-печати. Очень хочется верить, что Украина встанет на путь инноваций и мы будем свидетелями технологического бума уже в ближайшее время.

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креативные методики
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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