SEO

7 фишек для SEO-анализа с помощью Chrome DevTools
Надежда Шматова
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Chrome DevTools — набор инструментов для веб-разработчика, встроенный в браузер Google Chrome. Он помогает быстро редактировать страницы и диагностировать проблемы. Весьма полезен для разработчиков. Но что он дает SEO-специалисту? Об этом и поговорим.

Как открыть DevTools

Чтобы открыть DevTools, кликните правой кнопкой мыши на элемент и выберите «Просмотреть код».

как открыть дев тулс

Или нажмите:

  • Command+Option+C или Command+Option+I для Mac OS;
  • Ctrl+Shift+C или Ctrl+Shift+I для Windows, Linux, Chrome OS;
  • F12 также для Windows.

А теперь расскажу подробнее о том, какие возможности дает этот инструмент.

Сравнение визуализированного и исходного HTML

Вы можете сравнить исходный HTML (до выполнения JavaScript) с визуализированным (после выполнения JavaScript).

Как просмотреть исходный HTML-код:

  • Command+U (Mac OS) или Ctrl+U (Windows, Linux, Chrome OS);
  • щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Просмотр кода страницы»;
  • введите view-source: https://example.com в своем браузере.

Визуализированный HTML — это в основном то, что вы видите в DOM. Получите доступ к коду, используя:

  • Command+Option+I (Mac OS) или CTRL+Shift+I (Windows);
  • Нажать F12 и перейти на вкладку Elements.

Визуализированный HTML

Зачем это нужно? Полезно в работе с сайтами, использующими AJAX-технологии, или с сайтами на JavaScript фреймворках. Вы можете проверить основные элементы содержания своей страницы, в том числе обработанные с помощью JavaScript.

Анализ протокола безопасности

В панели Chrome DevTools есть информация о безопасности текущей страницы и данные о сертификате безопасности. Чтобы ее увидеть, перейдите на вкладку Security.

анализ протокола безопасности

Показывает не только подключение вашего сайта, но и сторонних сервисов (блок Overview).

Опция позволяет увидеть, безопасна ли страница, имеет ли она действующий сертификат HTTPS, тип безопасного соединения. Есть ли проблемы со смешанным содержимым из-за небезопасного происхождения любого используемого ресурса.

Chrome DevTools пригодится во время перехода на HTTPS.

Копирование ключевых паттернов

Вы можете скопировать элементы XРath, JSPath и CSS Selectors.

копируем ключевые параметры спарсить

Например, вам нужно спарсить цены с сайта с помощью Netpeak Spider. Для этого надо знать ХPath элемента цены.

Что необходимо:

  1. Открыть страницу товара и выделить цену.
  2. Щелкнуть по ней правой кнопкой и нажать «Показать код элемента» (Inspect в англоязычном интерфейсе).
  3. В открывшемся окне найти элемент, отвечающий за цену (он будет подсвечен).
  4. Кликнуть по нему правой кнопкой и выбрать «Копировать» → «Копировать XPath».

Такое копирование ключевых паттернов очень важно для сканирования и сбора определенных элементов на сайте.

Просмотр внешнего вида сайта для мобильного устройства

В DevTools вы можете переключаться между различными мобильными устройствами, чтобы проверить, как на них отображается страница.

В панели инструментов DevTools на сайте нажмите на кнопку с телефоном.

внешний вид сайта для мобильного устройства

Страница преобразится в мобильную версию (как ее видит пользователь на мобильном устройстве). Вверху появится меню с различными возможностями.

меню мобильной версии

  1. Из предложенного списка можно выбрать конкретную модель смартфона.

выбор варианта модели телефона

А если нужного устройства в списке нет, нажмите Edit:

  • дальше выберите из списка;

выбрать устройство из списка

  • или добавьте свое устройство, нажав Add custom device.

добавить свое устройство

Чтобы добавить устройство, вам понадобятся его параметры.

  1. Разрешение эмулируемого экрана можно изменить, если в поле типа устройства стоит Responsive. Выбрав определенный тип, разрешение уже не изменить.

разрешение эмулированного экрана

  1. При типе устройства Responsive можно выбрать его вид.

выбрать тип устройства

  1. Есть опция изменить масштаб отображения, чтобы результат лучше вписывался в панель эмулятора.

эмулятор изменить масштаб изображения

  1. Скорость сети. Меню регулирования режима позволяет имитировать мобильное устройство низкого или среднего уровня:
  • Mid-tier mobile имитирует быстрый 3G и снижает скорость вашего процессора в 4 раза;
  • Low-end mobile имитирует медленный 3G и замедляет процессор в 6 раз.

установка скорости сети

Имейте в виду, регулирование зависит от обычных возможностей вашего ноутбука или настольного компьютера.

  1. Кнопка переключения книжной/альбомной ориентации.

разная ориентация

Еще одно меню позволяет отображать или скрывать дополнительные элементы управления:

дополнительные настройки в мобильной версии

  • если выбрана определенная модель телефона или планшета, можно включить/выключить отображение рамок устройства;
  • включить/выключить панель медиа-запросов CSS;
  • включить/выключить линейки пикселей;
  • добавить соотношение пикселей устройства;
  • добавить функционал выбора девайса, чтобы увидеть отображение под разные виды устройства. Работает только для типа Responsive, а не для конкретной модели;
  • сделать снимок экрана. Если включена рамка девайса, то скрин получится вместе с ней;

скриншот экрана правильный

  • сделать снимок экрана на всю страницу.

Также вы можете масштабировать сайт, как это делал бы пользователь:

  1. Наведите указатель на устройство, чтобы увидеть круговой «сенсорный» курсор.

масштабирование экрана

  1. Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните и переместите мышь, чтобы имитировать масштабирование. Оно реагирует на сенсорные события JavaScript, такие как touchstart, touchmove и touchend.

Этим же функционалом можно анализировать выдачу поисковой системы на мобильных устройствах.

Если у вас есть проблемы с трафиком с мобильных устройств, вы сможете детально проанализировать мобильную версию сайта.

Региональная поисковая выдача

Позволяет анализировать поисковую выдачу в разных геолокациях.

Лучше всего зайти на страницу в гостевом режиме. В верхней панели Google Chrome нажмите на изображение пользователя и выберите «Гость».

зайти как гость

  1. Заходите в дополнительные инструменты — Sensors.

дополнительные инструменты-сенсорс

  1. Внизу панели DevTools откроется вкладка Sensors.

панель енсорс внизу

  1. Теперь нужно выбрать локацию.

Можно это сделать с помощью предложенного списка.

список выбрать предложенный регион

Или прописать новую геолокацию:

  • нажимаете Manage;

прописать новую геолокацию

  • выбираете Add location, внизу появится новая строка для ввода данных геоточки;

строка ввода геоточки

  • вводите название;
  • географическую широту Lat в формате десятичных градусов;
  • географическую долготу Long в формате десятичных градусов;
  • Timezone ID — обычно это регион и город;
  • Locale — указываете язык в формате ISO 639-1 и регион в формате ISO 3166-1 Alpha 2.

Параметры геолокации вы легко найдете в Google Maps.

Допустим, вам нужно добавить Вашингтон. Прописываете данные новой геоточки, нажимаете Add.

выбираем Вашингтон

После чего:

  • вводите, например, запрос «cafe» в поисковой выдаче (запрос нужно вводить на языке, указанном в Locale);
  • открываете панель DevTools и заходите в Sensors;
  • выбираете регион Вашингтон.

дальше настраиваем вашингтон

Спускаетесь на странице поиска вниз и кликайте «Обновить».

обновляем вашингтон

Вверху в строке поиска нажимаете на знак лупы.

нажимаем на знак лупы

И вы получите выдачу по Вашингтону.

выдача по вашингтону

Поисковые системы уже давно регионально зависимые. Если в одном регионе запрос может быть в ТОПе, в другом — необязательно. DevTools удобен как раз для проверки позиций поисковых запросов и получения данных для анализа разницы выдачи в разных регионах.

Анализ скорости на сайте

Существует множество сторонних инструментов для быстрого аудита скорости вашего сайта, включая Google PageSpeed ​​Insights, WebPageTest, Pingdom Tools.

Lighthouse — это открытый ответ Google на инструменты аудита, встроенный в сам Chrome.

Чтобы получить к нему доступ, необходимо:

  1. Открыть Chrome DevTools.
  2. Перейти на вкладку Lighthouse и выбрать Generate report.

лайтхауз дев тулс

Вы получите отчет по скорости загрузки с оценкой от Google.

отчет по скорости загрузки

С рекомендациями и диагностикой.

рекомендации от лайтхауз

Скорость сайта — один из самых важных факторов ранжирования. Lighthouse дает полный анализ и рекомендации по улучшению скоростных показателей вашего сайта.

Выявление «мертвого» кода

Иногда в ваших файлах CSS и JS будет много лишнего кода, который не используется на странице. В Chrome есть функция под названием Coverage:

  1. Необходимо перейти в панели DevTools в дополнительные инструменты и выбрать Coverage.

панель коверейдж

  1. Внизу появится панель Coverage, которую нужно обновить.

обновляем коверейдж

  1. Теперь вы можете узнать процент неиспользуемых CSS и JS в загруженных файлах. Щелкните по одному из них и увидите используемые и неиспользуемые строки кода красным и синим цветом соответственно.

код красным и синим

Если вы заботитесь о производительности своей веб-страницы, важно избавиться от «мертвого» кода. Такой функционал помогает в анализе страницы.

Помогите клиентам найти ваш сайт

Фишки на «закуску»

В конце хочется рассказать еще о парочке опций от DevTools. Их редко используют именно SEO-специалисты, но они могут оказаться полезны.

Структурирование кода

Хотя минифицированный код (без «мертвых» элементов) хорош для производительности, очень сложно, глядя на такой сплошной код, понять, что он делает.

В инструментах разработчика Chrome есть удобная функция для отмены минимизации. То есть код будет с отступом и разделен на четко определенные разделы. Его будет легче понять при необходимости технических изменений.

  1. Перейдите в панель DevTools.
  2. На вкладке Elements кликните любой ресурс, который минимизирован, например CSS, JS или HTML.

минимизированный код

  1. Новая панель загрузит содержимое, вы увидите фигурные скобки { }.

две скобки

  1. Нажмите на них, и Chrome структурирует ваш код.

структурированный код

Снимок экрана веб-страницы в Chrome

Знали ли вы, что в Google Chrome есть встроенная функция создания снимков экрана?

Если хотите сделать скриншот всего сайта:

  1. Откройте DevTools на нужной странице.
  2. Нажмите Ctrl+Shift+P на Windows, Linux, Chrome OS или Command+Option+P на Mac OS, чтобы загрузить командное меню DevTools.
  3. Введите в рабочую строку Screenshot и выберите нужный вариант.

скриншот про скриншот

  1. Снимок экрана будет добавлен в вашу папку загрузок.

Запомнить:

  1. Набор инструментов DevTools от Chrome предоставляет уйму возможностей для оптимизации сайта.
  2. Среди них анализ разницы между исходным и визуализированным HTML-кодом, анализ безопасности веб-страницы, возможность скопировать ключевые элементы XPath, JSPath и CSS Selectors.
  3. Есть много инструментов для изучения мобильной версии сайта. Можно посмотреть, как выглядит ваша страничка на экране конкретного гаджета, какая у нее скорость загрузки или как происходит масштабирование.
  4. Сравнение поисковой выдачи вашего сайта в разных геолокациях, анализ скорости и выявление «мертвого кода».
  5. И наконец возможность структурировать код или сделать снимок экрана страницы в Chrome.

Напишите в комментариях ваши любимые фишки, чтобы мы все вместе научились максимально эффективно использовать Chrome.

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Надежда Шматова

SEO-специалист Netpeak Agency.

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