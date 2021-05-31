7 фишек для SEO-анализа с помощью Chrome DevTools

Chrome DevTools — набор инструментов для веб-разработчика, встроенный в браузер Google Chrome. Он помогает быстро редактировать страницы и диагностировать проблемы. Весьма полезен для разработчиков. Но что он дает SEO-специалисту? Об этом и поговорим.

Как открыть DevTools

Чтобы открыть DevTools, кликните правой кнопкой мыши на элемент и выберите «Просмотреть код».

Или нажмите:

Command+Option+C или Command+Option+I для Mac OS;

Ctrl+Shift+C или Ctrl+Shift+I для Windows, Linux, Chrome OS;

F12 также для Windows.

А теперь расскажу подробнее о том, какие возможности дает этот инструмент.

Сравнение визуализированного и исходного HTML

Вы можете сравнить исходный HTML (до выполнения JavaScript) с визуализированным (после выполнения JavaScript).

Как просмотреть исходный HTML-код:

Command+U (Mac OS) или Ctrl+U (Windows, Linux, Chrome OS);

щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Просмотр кода страницы»;

введите view-source: https://example.com в своем браузере.

Визуализированный HTML — это в основном то, что вы видите в DOM. Получите доступ к коду, используя:

Command+Option+I (Mac OS) или CTRL+Shift+I (Windows);

Нажать F12 и перейти на вкладку Elements.

Зачем это нужно? Полезно в работе с сайтами, использующими AJAX-технологии, или с сайтами на JavaScript фреймворках. Вы можете проверить основные элементы содержания своей страницы, в том числе обработанные с помощью JavaScript.

Анализ протокола безопасности

В панели Chrome DevTools есть информация о безопасности текущей страницы и данные о сертификате безопасности. Чтобы ее увидеть, перейдите на вкладку Security.

Показывает не только подключение вашего сайта, но и сторонних сервисов (блок Overview).

Опция позволяет увидеть, безопасна ли страница, имеет ли она действующий сертификат HTTPS, тип безопасного соединения. Есть ли проблемы со смешанным содержимым из-за небезопасного происхождения любого используемого ресурса.

Chrome DevTools пригодится во время перехода на HTTPS.

Копирование ключевых паттернов

Вы можете скопировать элементы XРath, JSPath и CSS Selectors.

Например, вам нужно спарсить цены с сайта с помощью Netpeak Spider. Для этого надо знать ХPath элемента цены.

Что необходимо:

Открыть страницу товара и выделить цену. Щелкнуть по ней правой кнопкой и нажать «Показать код элемента» (Inspect в англоязычном интерфейсе). В открывшемся окне найти элемент, отвечающий за цену (он будет подсвечен). Кликнуть по нему правой кнопкой и выбрать «Копировать» → «Копировать XPath».

Такое копирование ключевых паттернов очень важно для сканирования и сбора определенных элементов на сайте.

Просмотр внешнего вида сайта для мобильного устройства

В DevTools вы можете переключаться между различными мобильными устройствами, чтобы проверить, как на них отображается страница.

В панели инструментов DevTools на сайте нажмите на кнопку с телефоном.

Страница преобразится в мобильную версию (как ее видит пользователь на мобильном устройстве). Вверху появится меню с различными возможностями.

Из предложенного списка можно выбрать конкретную модель смартфона.

А если нужного устройства в списке нет, нажмите Edit:

дальше выберите из списка;

или добавьте свое устройство, нажав Add custom device.

Чтобы добавить устройство, вам понадобятся его параметры.

Разрешение эмулируемого экрана можно изменить, если в поле типа устройства стоит Responsive. Выбрав определенный тип, разрешение уже не изменить.

При типе устройства Responsive можно выбрать его вид.

Есть опция изменить масштаб отображения, чтобы результат лучше вписывался в панель эмулятора.

Скорость сети. Меню регулирования режима позволяет имитировать мобильное устройство низкого или среднего уровня:

Mid-tier mobile имитирует быстрый 3G и снижает скорость вашего процессора в 4 раза;

Low-end mobile имитирует медленный 3G и замедляет процессор в 6 раз.

Имейте в виду, регулирование зависит от обычных возможностей вашего ноутбука или настольного компьютера.

Кнопка переключения книжной/альбомной ориентации.

Еще одно меню позволяет отображать или скрывать дополнительные элементы управления:

если выбрана определенная модель телефона или планшета, можно включить/выключить отображение рамок устройства;

включить/выключить панель медиа-запросов CSS;

включить/выключить линейки пикселей;

добавить соотношение пикселей устройства;

добавить функционал выбора девайса, чтобы увидеть отображение под разные виды устройства. Работает только для типа Responsive, а не для конкретной модели;

сделать снимок экрана. Если включена рамка девайса, то скрин получится вместе с ней;

сделать снимок экрана на всю страницу.

Также вы можете масштабировать сайт, как это делал бы пользователь:

Наведите указатель на устройство, чтобы увидеть круговой «сенсорный» курсор.

Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните и переместите мышь, чтобы имитировать масштабирование. Оно реагирует на сенсорные события JavaScript, такие как touchstart, touchmove и touchend.

Этим же функционалом можно анализировать выдачу поисковой системы на мобильных устройствах.

Если у вас есть проблемы с трафиком с мобильных устройств, вы сможете детально проанализировать мобильную версию сайта.

Региональная поисковая выдача

Позволяет анализировать поисковую выдачу в разных геолокациях.

Лучше всего зайти на страницу в гостевом режиме. В верхней панели Google Chrome нажмите на изображение пользователя и выберите «Гость».

Заходите в дополнительные инструменты — Sensors.

Внизу панели DevTools откроется вкладка Sensors.

Теперь нужно выбрать локацию.

Можно это сделать с помощью предложенного списка.

Или прописать новую геолокацию:

нажимаете Manage;

выбираете Add location, внизу появится новая строка для ввода данных геоточки;

вводите название;

географическую широту Lat в формате десятичных градусов;

географическую долготу Long в формате десятичных градусов;

Timezone ID — обычно это регион и город;

Locale — указываете язык в формате ISO 639-1 и регион в формате ISO 3166-1 Alpha 2.

Параметры геолокации вы легко найдете в Google Maps.

Допустим, вам нужно добавить Вашингтон. Прописываете данные новой геоточки, нажимаете Add.

После чего:

вводите, например, запрос «cafe» в поисковой выдаче (запрос нужно вводить на языке, указанном в Locale);

открываете панель DevTools и заходите в Sensors;

выбираете регион Вашингтон.

Спускаетесь на странице поиска вниз и кликайте «Обновить».

Вверху в строке поиска нажимаете на знак лупы.

И вы получите выдачу по Вашингтону.

Поисковые системы уже давно регионально зависимые. Если в одном регионе запрос может быть в ТОПе, в другом — необязательно. DevTools удобен как раз для проверки позиций поисковых запросов и получения данных для анализа разницы выдачи в разных регионах.

Анализ скорости на сайте

Существует множество сторонних инструментов для быстрого аудита скорости вашего сайта, включая Google PageSpeed ​​Insights, WebPageTest, Pingdom Tools.

Lighthouse — это открытый ответ Google на инструменты аудита, встроенный в сам Chrome.

Чтобы получить к нему доступ, необходимо:

Открыть Chrome DevTools. Перейти на вкладку Lighthouse и выбрать Generate report.

Вы получите отчет по скорости загрузки с оценкой от Google.

С рекомендациями и диагностикой.

Скорость сайта — один из самых важных факторов ранжирования. Lighthouse дает полный анализ и рекомендации по улучшению скоростных показателей вашего сайта.

Выявление «мертвого» кода

Иногда в ваших файлах CSS и JS будет много лишнего кода, который не используется на странице. В Chrome есть функция под названием Coverage:

Необходимо перейти в панели DevTools в дополнительные инструменты и выбрать Coverage.

Внизу появится панель Coverage, которую нужно обновить.

Теперь вы можете узнать процент неиспользуемых CSS и JS в загруженных файлах. Щелкните по одному из них и увидите используемые и неиспользуемые строки кода красным и синим цветом соответственно.

Если вы заботитесь о производительности своей веб-страницы, важно избавиться от «мертвого» кода. Такой функционал помогает в анализе страницы.

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Имя","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230091466","ls":"20","loff":"","li_type":"ph","li_name":"phone","li_req":"y","li_masktype":"a","li_nm":"phone"},"2":{"lid":"1573567927671","ls":"30","loff":"y","li_type":"in","li_name":"surname","li_ph":"Фамилия","li_req":"y","li_nm":"surname"},"3":{"lid":"1531306540094","ls":"40","loff":"","li_type":"in","li_name":"domains","li_ph":"Адрес сайта","li_rule":"url","li_req":"y","li_nm":"domains"},"4":{"lid":"1573230077755","ls":"50","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"5":{"lid":"1575903646714","ls":"60","loff":"","li_type":"hd","li_name":"comment","li_value":"Автоматический коммент: заявка из блога, без пользовательского комментария","li_nm":"comment"},"6":{"lid":"1575903664523","ls":"70","loff":"","li_type":"hd","li_name":"lead_channel_id","li_value":"24","li_nm":"lead_channel_id"},"7":{"lid":"1584374224865","ls":"80","loff":"","li_type":"hd","li_name":"ip","li_nm":"ip"},"8":{"lid":"1609939383298","ls":"90","loff":"","li_type":"hd","li_name":"post_id","li_nm":"post_id"}} Помогите клиентам найти ваш сайт

Фишки на «закуску»

В конце хочется рассказать еще о парочке опций от DevTools. Их редко используют именно SEO-специалисты, но они могут оказаться полезны.

Структурирование кода

Хотя минифицированный код (без «мертвых» элементов) хорош для производительности, очень сложно, глядя на такой сплошной код, понять, что он делает.

В инструментах разработчика Chrome есть удобная функция для отмены минимизации. То есть код будет с отступом и разделен на четко определенные разделы. Его будет легче понять при необходимости технических изменений.

Перейдите в панель DevTools. На вкладке Elements кликните любой ресурс, который минимизирован, например CSS, JS или HTML.

Новая панель загрузит содержимое, вы увидите фигурные скобки { }.

Нажмите на них, и Chrome структурирует ваш код.

Снимок экрана веб-страницы в Chrome

Знали ли вы, что в Google Chrome есть встроенная функция создания снимков экрана?

Если хотите сделать скриншот всего сайта:

Откройте DevTools на нужной странице. Нажмите Ctrl+Shift+P на Windows, Linux, Chrome OS или Command+Option+P на Mac OS, чтобы загрузить командное меню DevTools. Введите в рабочую строку Screenshot и выберите нужный вариант.

Снимок экрана будет добавлен в вашу папку загрузок.

Запомнить:

Набор инструментов DevTools от Chrome предоставляет уйму возможностей для оптимизации сайта. Среди них анализ разницы между исходным и визуализированным HTML-кодом, анализ безопасности веб-страницы, возможность скопировать ключевые элементы XPath, JSPath и CSS Selectors. Есть много инструментов для изучения мобильной версии сайта. Можно посмотреть, как выглядит ваша страничка на экране конкретного гаджета, какая у нее скорость загрузки или как происходит масштабирование. Сравнение поисковой выдачи вашего сайта в разных геолокациях, анализ скорости и выявление «мертвого кода». И наконец возможность структурировать код или сделать снимок экрана страницы в Chrome.

Напишите в комментариях ваши любимые фишки, чтобы мы все вместе научились максимально эффективно использовать Chrome.